PSG vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League empfängt heute Paris Saint-Germain den FC Brügge. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

PSG vs. FC Brügge heute live verfolgen - JETZT ein DAZN-Monatsabo für 14,99 Euro sichern!

Champions League, PSG vs. FC Brügge: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Champions League finden am heutigen Dienstag, 7. Dezember, die ersten acht Partien des 6. Spieltags statt. In der Gruppe A kommt es unter anderem zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Brügge. Dieses wird um 21 Uhr im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

Für das Starensemble von PSG geht es nur noch um die Ehre. Das Team aus der französischen Hauptstadt steht unabhängig vom Ausgang der heutigen Gruppenspiel als Tabellenzweiter fest und hat somit das Achtelfinale erreicht. In die K.o.-Phase der Champions League im kommenden Jahr kann der FC Brügge dagegen nicht mehr einziehen. Der belgische Meister kämpf aber im Fernduell mit Bundesligist RB Leipzig um Platz drei. Die acht Gruppendritten der Champions League dürfen ebenfalls im kommenden Jahr in der Europa League weiter europäisch spielen.

Vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase belegen Leipzig und Brügge punktgleich die Plätze drei und vier. Um Gruppendritter zu werden, muss Brügge heute auf jeden Fall punkten und auf eine Leipziger Niederlage gegen Manchester City hoffen. Bei Punktgleichheit spricht nämlich der direkte Vergleich für Leipzig. Das bedeutet konkret, dass Brügge nach Beendigung der heutigen Spiele mehr Punkte aufweisen muss als Leipzig. Bei einer Niederlage hat Brügge keine Chance mehr auf Platz drei.

Für Brügge könnte heute sprechen, dass PSG vermutlich einige Stars schonen wird. Der brasilianische PSG-Superstar Neymar könnte verletzt sowieso nicht auflaufen. Am 1. Spieltag knöpfte Brügge den Franzosen ein 1:1 ab. Ein gutes Omen!

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 7.12.2021 18.45 Uhr Paris Saint-Germain Club Brügge 7.12.2021 18.45 Uhr RB Leipzig Manchester City 7.12.2021 21 Uhr FC Porto Atletico Madrid 7.12.2021 21 Uhr AC Mailand FC Liverpool 7.12.2021 21 Uhr Borussia Dortmund Besiktas JK 7.12.2021 21 Uhr Ajax Amsterdam Sporting Lissabon 7.12.2021 21 Uhr Real Madrid Inter Mailand 7.12.2021 21 Uhr Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol

PSG vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen PSG und Paris-Saint-Germain wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt heute weitere sechs CL-Spiele im Livestream. Dazu bietet DAZN ab 18.30 Uhr eine Konferenz an.

Deren Übertragung beginnt um 18.30 Uhr. Moderiert wird sie von Tobi Wahnschaffe. Im ersten Teil der Konferenz liegt der Fokus ganz auf den beiden frühen Spielen in der Gruppe A, danach werden die fünf weiteren exklusiven DAZN-Spiele des Abends zusammengefasst. Die Übertragung des Einzelspiels PSG vs. FC Brügge beginnt dagegen erst kurz vor dem Anpfiff der Partie. Kommentator ist Stefan Galler.

DAZN ist in dieser Saison für den Großteil der Liveübertragungen der CL-Spiele verantwortlich. Lediglich 16 Spiele werden exklusiv von Amazon Prime live übertragen, heute übrigens Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul. Dieses Spiel ist auch nicht Teil der Konferenz bei DAZN.

Die Konferenz könnt Ihr auch live auf dem linearen TV-Kanal DAZN 2 verfolgen. Diesen könnt Ihr aber nur nach einer Zuzahlung auf einen bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag empfangen.

Neben der Champions League hat DAZN noch jede Menge weiteren Live-Fußball im Angebot: alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A und auch alle Spiele der Champions League der Frauen sowie zahlreiche Länderspiele.

Und wie kann man all die Spiele live verfolgen? Dazu benötigt Ihr ein Abo - entweder ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Hier könnt Ihr Euch anmelden.

PSG vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel PSG vs. FC Brügge einen ausführlichen Liveticker an. Klickt rein, und erfahrt im Minutentakt wie sich Brügge beim Pariser Starensemble schlägt.

Hier geht's zum Liveticker PSG - FC Brügge.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, PSG vs. FC Brügge: Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-Germain: Navas - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat - Marco Verratti, Danilo, Wijnaldum - Icardi, Mbappe, Messi

Navas - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat - Marco Verratti, Danilo, Wijnaldum - Icardi, Mbappe, Messi FC Brügge: Mignolet - Mata, Mechele, Nsoki, Sobol - Mitrovic, Balanta, Vanaken - De Ketelaere, Dost, Lang

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A