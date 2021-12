Die Champions-League-Gruppenphase wird heute mit acht Partien des 6. Spieltags beendet. Wer diese Spiele live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 8. Dezember, geht die Champions-League-Gruppenphase zu Ende. Der zweite Teil des 6. Spieltags steht an und ein paar Teams haben noch die Möglichkeit, ein Ticket für das Achtelfinale zu bekommen. Darunter auch der VfL Wolfsburg, der um 21 Uhr gegen den französischen Meister OSC Lille ran muss. Dafür muss heute jedoch unbedingt ein Sieg her. Die Wölfe sind nämlich mit fünf Punkten aktuell Tabellenletzter. Bei einem Sieg wäre man punktgleich mit Lille, aufgrund des direkten Vergleichs jedoch im Vorteil und somit schlimmstenfalls Zweiter. Doch auch Lille, Red Bull Salzburg und der FC Sevilla haben in der Gruppe G noch die Chance auf ein Weiterkommen.

Auch die Mannschaften der Gruppen E, F und H sind heute im Einsatz. Der FC Bayern München, der bereits einen Platz in der K.o.-Phase sicher hat, empfängt den FC Barcelona.

Der Champions-League-Abend geht heute mit zwei Partien um 18.45 Uhr los, ehe die restlichen sechs Duelle um 21 Uhr angepfiffen werden.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem letzten Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Lille OSC 5 2 2 1 4:3 1 8 2 RB Salzburg 5 2 1 2 7:6 1 7 3 Sevilla FC 5 1 3 1 5:4 1 6 4 VfL Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 -3 5

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Während gestern Amazon Prime noch für die Übertragung einer Partie (Borussia Dortmund vs. Besiktas) verantwortlich war, ist der Streamingdienst heute nicht im Einsatz. Alle acht Duelle werden heute nämlich von DAZN übertragen. Jedes einzelne Spiel gibt es sowohl einzeln als auch als Teil der Mittwochskonferenz zu sehen.

Für die Partien Bayern München vs. FC Barcelona und VfL Wolfsburg vs. OSC Lille gibt es jeweils eine 30-minütige Vorberichterstattung. Die restlichen Übertragungen gehen unmittelbar vor Anpfiff los. Die Konferenz beginnt um 18.30 Uhr und wird von Jan Lüdeke moderiert.

Wer Fußball mag, wird mit DAZN besonders viel Freude haben. Beim "Netflix des Sports" laufen neben der Champions League auch andere prestigereiche Wettbewerbe. Darunter Spiele der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und Länderspiele.

Ebenso zum Angebot von DAZN dazugehören folgende Sportarten: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, MMA (UFC), Boxen, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport (Ski alpin, Skispringen, Biathlon), Rugby und Wrestling.

In Österreich bekommen die DAZN-Nutzer sogar alle Spiele der Champions League geboten. In der Schweiz läuft dagegen kein Spiel der Königsklasse.

DAZN bietet sein Abonnement, das monatlich kündbar ist, für einen Preis in Höhe von 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro an. Die Jahresvariante ist dabei umgerechnet fast 30 Euro günstiger.

Wer zeigt / überträgt Champions League heute im Liveticker?

SPOX begleitet Euch den ganzen Fußballabend mit Livetickern. Jedes einzelne Spiel wird live und ausführlich getickert. Wie DAZN bietet auch SPOX eine Konferenz an.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

