Heute wird in der Champions League der 6. Spieltag der Gruppenphase abgeschlossen. Die acht Spiele werden auch in einer Konferenz übertragen. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Konferenz live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, wird zum letzten Mal in diesem Jahr in der Champions League gespielt! Mit acht Partien wird der 6. und zugleich letzte Spieltag der Gruppenphase abgeschlossen. Danach stehen alle 16 Teilnehmer am Achtelfinale im kommenden Jahr fest. Für die acht Gruppendritten geht es ebenfalls 2022 in der Europa League weiter.

Aus deutscher Sicht sind heute vor allem die Spiele des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg von Bedeutung. Der FC Bayern geht ohne Druck in das Heimspiel gegen den FC Barcelona, der Rekordmeister steht bereits als Gruppensieger fest. Wolfsburg muss dagegen sein Heimspiel gegen OSC Lille gewinnen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Die Spiele der beiden Bundesligisten werden wie die anderen sechs Spiele auch vom Streamingdienst DAZN kostenpflichtig im Livestream übertragen.

Champions League, 6. Spieltag: Spielplan und Übertragung im TV und Livestream am Mittwoch

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 8.12.2021 18.45 Uhr Juventus Turin Malmö FF DAZN 8.12.2021 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Chelsea DAZN 8.12.2021 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona DAZN 8.12.2021 21 Uhr SL Benfica Dynamo Kiev DAZN 8.12.2021 21 Uhr Manchester United Young Boys Bern DAZN 8.12.2021 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Villarreal DAZN 8.12.2021 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Sevilla DAZN 8.12.2021 21 Uhr VfL Wolfsburg OSC Lille DAZN

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

In den acht Spielen der Gruppen E bis H fallen heute noch etliche Entscheidungen darüber, welche Teams ins CL-Achtelfinale einziehen, beziehungsweise für welche Teams der europäische Wettbewerb im kommenden Jahr mit den Playoffs der K.o.-Runde in der Europa League weiter geht. Wer über alle Entscheidungen bestens informiert sein will, für den ist eine Konferenz ideal.

Eine solche bietet auch heute wieder DAZN an. Der Streamingdienst fasst in einem eigenen Livestream ab 18.30 Uhr die acht heutigen Begegnungen zusammen, zuerst die beiden Partien mit Spielbeginn 18.45 Uhr, danach die sechs Spiele mit Spielbeginn 21 Uhr. So sieht die von Jan Lüdeke moderierte CL-Konferenz bei DAZN heute aus:

Ab 18.45 Uhr

Zenit St. Petersburg - Chelsea (Kommentator: Jogi Hebel)

Juventus Turin - Malmö FF (Komm.: Marcel Seufert)

Ab 21 Uhr

FC Bayern München - FC Barcelona (Komm.: Lukas Schönmüller)

VfL Wolfsburg - OSC Lille (Komm.: Uli Hebel)

RB Salzburg - FC Sevilla (Komm.: Michael Born)

Benfica Lissabon - Dynamo Kiew (Komm.: Tom Kirsten)

Manchester United - Young Boys Bern (Komm.: Holger Pfandt)

Atalanta Bergamo - FC Villarreal (Komm.: Mario Rieker)

Der Livestream der Konferenz kann über die DAZN-Website und die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten abgerufen werden. Da es die DAZN-App auch für die gängigsten Smart-TVs, TV-Sticks und Spielekonsolen gibt, könnt Ihr euch die CL-Konferenz auch über die App auf Eurem TV-Gerät live ansehen.

CL, Konferenz am Mittwoch im Liveticker

Alle CL-Spiele des heutigen Tages in einer Konferenz - diesen Service bietet auch SPOX an. In unserem Konferenz-Liveticker verpasst Ihr nichts von dem, was bei den parallel laufenden Spielen passiert.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

