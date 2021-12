Heute steht in der Champions League der erste Teil des 6. Spieltags der Gruppenphase an. Die Spiele werden auch in einer Konferenz übertragen. Wir erklären Euch, wie Ihr die Konferenz live im TV und Livestream sehen könnt.

In der Champions League stehen am heutigen Dienstag, 7. Dezember, die ersten acht Partien des 6. Spieltags der Gruppenphase auf dem Programm. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind heute auch zwei Bundesligisten im Einsatz. Der BVB empfängt Besiktas Istanbul, RB Leipzig hat Manchester City zu Gast.

Alle acht Spiele werden heute im Livestream übertragen. Für die Übertragung von sieben Partien ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich. Das Spiel von Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.

Champions League, 6. Spieltag: Spielplan und Übertragung im TV und Livestream am Dienstag

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 18.45 Uhr Paris Saint-Germain Club Brügge DAZN 18.45 Uhr RB Leipzig Manchester City DAZN 21 Uhr FC Porto Atletico Madrid DAZN 21 Uhr AC Mailand FC Liverpool DAZN 21 Uhr Borussia Dortmund Besiktas JK Amazon Prime 21 Uhr Ajax Amsterdam Sporting Lissabon DAZN 21 Uhr Real Madrid Inter Mailand DAZN 21 Uhr Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol DAZN

Für viele Fans gehört eine Konferenz zu einem perfekten Fußballabend, da man dort stets über das Geschehen bei allen Spielen bestens informiert ist. Ob heute eine Konferenz zu den CL-Spielen angeboten wird, zeigen wir Euch im nächsten Abschnitt.

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Wir beginnen gleich mit einer guten Nachricht für alle Liebhaber der Konferenz. Der Streamingdienst DAZN bietet auch heute wieder eine Konferenz zu den parallel stattfindenden Spielen an.

Die Konferenz beinhaltet heute sieben Spiele - zuerst zwei, dann fünf. Lediglich die heute exklusiv von Amazon Prime Video gezeigte Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul ist heute nicht Bestandteil der DAZN-Konferenz.

Für diese fällt der Starschuss heute um 18.30 Uhr. So sieht die von Tobi Wahnschaffe moderierte Konferenz im Detail aus:

Ab 18.45 Uhr

RB Leipzig - Manchester City (Kommentator: Uli Hebel)

Paris Saint-Germain - FC Brügge (Komm.: Holger Pfandt)

Ab 21 Uhr

AC Mailand - FC Liverpool (Kommentator: Marco Hagemann)

Real Madrid - Inter Mailand (Komm.: Freddy Harder)

FC Porto - Atletico Madrid (Komm.: Nico Seepe)

Ajax Amsterdam - Sporting Lissabon (Komm.: Christoph Stadtler)

Schachtjor Donezk - Sheriff Tiraspol (Komm.: Uwe Morawe)

Abrufen könnt Ihr den Livestream der Konferenz über dazn.com auf Eurem Notebook und PC, aber auch über die DAZN-App auf Eurem Smartphone, Tablet und Smart-TV. Zu sehen ist die Konferenz heute auch auf dem linearen TV-Kanal DAZN 2, aber nur nach einer Zuzahlung zu einem bereits bestehenden Vertrag mit Vodafone oder Sky.

Auch die Konferenz ist bei DAZN im Livestream nur mit einem Abo zu sehen. Der Streamingdienst bietet zwei Abo-Alternativen an: das Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Hier könnt Ihr Euch ein Abo sichern!

Abo-Besitzer haben bei DAZN Zugriff auf die volle Ladung Fußball. Der Streamingdienst hält nämlich auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, der Primera Division, Ligue 1 und Serie A und der Champions League der Frauen.

CL, Konferenz am Dienstag im Liveticker

Wie an jedem CL-Spieltag könnt Ihr auch heute alle Spiele einzeln im Liveticker von SPOX verfolgen. Als Draufgabe bieten wir auch einen Konferenz-Liveticker an.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

