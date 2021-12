Zum Abschluss des 6. Spieltags der Gruppenphase stehen in der Champions League auch heute acht Spiele auf dem Programm. Wie Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Champions League, 6. Spieltag: Die wichtigsten Infos

Am heutigen späten Abend gegen 23 Uhr ist die Gruppenphase der Champions League 2021/22 bereits wieder Geschichte. Am Mittwoch, 8. Dezember, finden die acht abschließenden Partien des 6. Spieltags statt. Zwei Partien werden um 18.45 Uhr angepfiffen, sechs um 21 Uhr.

Zwei der sechs späten Spiele sind heute mit deutscher Beteiligung. Während der FC Bayern München als bereits feststehender Gruppensieger den FC Barcelona empfängt, zählt für den VFL Wolfsburg im Heimspiel gegen OSC Lille nur ein Sieg. Gelingt das den Wölfen, ziehen sie als zweiter Bundesligist nach dem FC Bayern ins Achtelfinale ein.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 8.12.2021 18.45 Uhr Juventus Turin Malmö FF 8.12.2021 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Chelsea 8.12.2021 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona 8.12.2021 21 Uhr SL Benfica Dynamo Kiev 8.12.2021 21 Uhr Manchester United Young Boys Bern 8.12.2021 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Villarreal 8.12.2021 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Sevilla 8.12.2021 21 Uhr VfL Wolfsburg OSC Lille

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Live-Übertragungsrechte an der Champions League liegen in diesem Jahr bei drei Anbietern. Das ZDF zeigt am 28. Mai 2022 das Finale im Free-TV. Es ist zugleich die einzige Live-Übertragung eines CL-Spieles in dieser Saison im frei empfangbaren Fernsehen.

16 der insgesamt 137 Saisonspiele können via Amazon Prime Video live, aber auch kostenpflichtig verfolgt werden. Während der Gruppenphase war dort immer das "Topspiel am Dienstag" zu sehen. Den Großteil der Spiele - 121 - überträgt der Streamingdienst DAZN exklusiv.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Wenn Ihr heute die Spiele der Champions League oder die Konferenz live verfolgen wollt, genügt Euch ein Abo von DAZN. Der Streamingdienst ist heute nämlich für die Übertragung aller Partien der exklusive Anbieter.

Die Übertragungen der beiden Spiele mit deutscher Beteiligung beginnen jeweils um 20.30 Uhr, bei den anderen sechs Partien startet der Livestream wenige Minuten vor dem Anpfiff. Die Konferenz beginnt um 18.30 Uhr. Zu Beginn beinhaltet sie zwei Partien, danach sechs - unter anderem die Spiele des FC Bayern und des VfL Wolfsburg. Abrufbar sind heute alle CL-Livestreams über die DAZN-Website und die DAZN-App.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im TV

Für Euch gehört eine Übertragung auf dem großen TV-Bildschirm zu einem gelungenen Fernsehabend? Das könnt Ihr heute auch haben, beispielsweise wenn Ihr im Besitz eines internetfähigen Smart-TV seid. Auf den meisten der neuen TV-Geräte kann die DAZN-App installiert werden und somit das komplette DAZN-Programm gesehen werden.

Zudem bietet DAZN seit einigen Monaten die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 an. Diese können aber nur als als Add-On zu einem bereits bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag hinzugebucht werden. Auf DAZN 1 läuft heute zuerst Zenit St. Petersburg vs. FC Chelsea, danach FC Bayern vs. FC Barcelona, auf DAZN 2 ab 18.30 Uhr die Konferenz.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Die Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 8.12.2021 18.45 Uhr Juventus Turin Malmö FF DAZN 8.12.2021 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Chelsea DAZN 8.12.2021 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona DAZN 8.12.2021 21 Uhr SL Benfica Dynamo Kiev DAZN 8.12.2021 21 Uhr Manchester United Young Boys Bern DAZN 8.12.2021 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Villarreal DAZN 8.12.2021 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Sevilla DAZN 8.12.2021 21 Uhr VfL Wolfsburg OSC Lille DAZN

Champions League: 6. Spieltag heute im Liveticker

Alle Spiele, alle Tore - das trifft heute auch auf die Liveticker von SPOX zu. Zu allen acht Spielen tickern wir heute für Euch alles mit. Wer garantiert nichts verpassen will, dem empfehlen wir unseren Konferenz-Liveticker.

