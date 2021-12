Die Gruppenphase der Champions League neigt sich dem Ende entgegen und in dieser Woche kämpfen die letzten Teams um das Erreichen des Achtelfinales. Hier erfahrt Ihr, welches Spiel Amazon Prime am 6. Spieltag der Champions League im Livestream zeigen wird.

In dieser Woche findet der letzte Spieltag in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22 statt. Und seit dieser Saison zeigt Amazon Prime eine Partie des Spieltags exklusiv im Livestream. Am 6. Spieltag der Champions League ist das die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul.

Das Spiel zwischen dem BVB und Besiktas Istanbul wird am kommenden Dienstag, den 7. Dezember, um 21.00 Uhr angestoßen. Spielort ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund. Sportlich ist diese Partie von wenig Relevanz. Durch das bittere 1:3 am letzten Spieltag der Champions League gegen Sporting Lissabon hat der BVB alle Chancen verloren, sich für das Achtelfinale des Wettbewerbs zu qualifizieren. Besiktas Istanbul hat in dieser Gruppenphase noch gar nicht gepunktet und steht so als Letzter in der Gruppe C fest.

Einen Trostpreis gibt es für Borussia Dortmund dennoch: Durch den dritten Platz in der Gruppe hat sich der BVB für die Europa League qualifiziert und wird im nächsten Frühjahr in der K.O.-Runde des Wettbewerbs stehen. Trotz der sportlichen Ausgangslage ist zu erwarten, dass Borussia Dortmund sich mit einer guten Leistung aus der aktuellen Champions-League-Saison verabschieden möchte. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag wäre ein Sieg sicherlich Balsam für die Seele der Fans.

Champions League live bei Amazon Prime: Dieses Spiel kommt am 6. Spieltag im Livestream

In dieser Saison zeigt Amazon Prime jeweils ein Spiel am Dienstag in der Gruppenphase der Champions League. Der Streamingdienst hat sich nämlich in dieser Saison die Übertragungsrechte für insgesamt 16 Spiele der Champions League gesichert. Alle anderen 121 Partien sind exklusiv bei DAZN zu sehen. Am Dienstag ist das die Partie zwischen dem BVB und Besiktas Istanbul.

© getty Zuletzt traf Erling Haaland gegen den FC Bayern München in der Bundesliga. Gelingt ihm das heute auch?

Die Begegnung beginnt um 21.00 Uhr, die Vorberichte jedoch schon etwas früher um 19.30 Uhr. Wie gewohnt wird die Partie von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentiert.

Um das Spiel zwischen dem BVB und Besiktas Istanbul im Livestream zu verfolgen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Amazon Prime Video. Das kostet monatlich 7,99 Euro, oder Ihr bucht bei Amazon ein Jahres-Abo, welches 69 Euro kostet. Alternativ könnt Ihr Amazon Prime Video auch einen Monat kostenlos testen. Das Angebot von Amazon Prime Video findet Ihr hier.

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul

Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul Wettbewerb: 6. Spieltag der Champions League

6. Spieltag der Champions League Datum: 7. Dezember

7. Dezember Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Wer die Begegnung zwischen dem BVB und Besiktas Istanbul morgen Abend nicht bei Amazon Prime sehen kann, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

