BVB vs. Besiktas, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund trifft zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase auf Besiktas Istanbul. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

BVB vs. Besiktas: Champions League - Uhrzeit, Spielstätte, Ort, Unparteiischer

Nach der bitteren 2:3-Niederlage im "Klassiker" gegen Bayern München ist Borussia Dortmund nun in der Champions League dran. Der BVB empfängt den türkischen Meister Besiktas Istanbul. Gespielt wird im Signal-Iduna-Park (Dortmund). Der französische Unparteiische Francois Letexier pfeift das Duell um 21 Uhr an. Der BVB will auch im zweiten Spiel gegen die Türken gewinnen. Das Hinspiel entschieden die Schwarz-Gelben mit 2:1 für sich.

Um viel geht es am heutigen 6. Spieltag der Gruppenphase jedoch nicht mehr. Sowohl der BVB als auch Besiktas können ihre Position nicht mehr ändern. Besiktas ist Gruppenletzter und wird es auch bleiben. Der BVB schafft den Sprung ins Achtelfinale ebenso nicht mehr und muss in die Europa League, weil der direkte Vergleich gegen Sporting verloren wurde.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 5 5 0 0 16:3 13 15 2 Sporting CP 5 3 0 2 12:8 4 9 3 Borussia Dortmund 5 2 0 3 5:11 -6 6 4 Besiktas 5 0 0 5 3:14 -11 0

© getty Borussia Dortmund gewann das Hinspiel gegen Besiktas mit 2:1.

BVB vs. Besiktas, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt zwar den Großteil der Champions League, für das Duell Borussia Dortmund vs. Besiktas ist allerdings Amazon Prime zuständig. Der Streamingdienst überträgt pro Spieltag jeden Dienstag ein Gruppenspiel - am 6. Spieltag BVB vs. Besiktas. Die restlichen sieben Spiele laufen bei DAZN, so auch die heutige Konferenz. Das Spiel der Dortmunder ist dabei nicht Teil der Konferenz.

Wer Amazon Prime nutzen möchte, benötigt ein Abonnement. Dieses kostet pro Monat 7,99 Euro oder pro Jahr 69 Euro. Zuvor besteht noch die Möglichkeit, das Angebot erst einmal einen Monat lang zu testen.

BVB vs. Besiktas, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Alle, die kein Amazon-Prime-Abo haben, bekommen mit dem Liveticker von SPOX eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, geboten. Von der ersten Minute an bis zum Schlusspfiff wird das Geschehen auf dem Rasen genauestens beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul.

Hier geht's zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

BVB vs. Besiktas, Champions League - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League (Gruppenphase)

Champions League (Gruppenphase) Spieltag: 6.

6. Datum: Dienstag, 7. Dezember

Dienstag, 7. Dezember Begegnung: Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul

Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Anpfiff: 21.00 Uhr

BVB vs. Besiktas, Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Tigges, Malen

Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Tigges, Malen Besiktas: Destanoglu - Rosier, Vida, Welinton, R. Yilmaz - Souza, Mehmet Topal - Ghezzal, Pjanic, Larin - Batshuayi

