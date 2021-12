BVB vs. Besiktas im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live

Borussia Dortmund trifft heute in der Champions League auf Besiktas Besiktas. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase live sehen könnt.

Sieben von acht Spielen der Champions League heute live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Champions League, BVB vs. Besiktas: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für Borussia Dortmund endet am heutigen Dienstag, 7. Dezember, die Gruppenphase der Champions League 2021/22 mit einem Heimspiel. Der BVB empfängt am 6. Spieltag ab 21 Uhr im Signal-Iduna-Park Besiktas Istanbul.

Enttäuschend - mit diesem Wort lässt sich der bisherige Auftritt des BVB in der Königsklasse gut beschreiben. Nach zwei Auftakterfolgen setzte es zuletzt drei Niederlagen, zwei gegen Ajax Amsterdam und eine bei Sporting Lissabon. Schon jetzt steht fest, dass der BVB die Gruppe C als Dritter beenden wird. Damit geht es für die Schwarz-Gelben "nur" in der Europa League und nicht in der Champions League weiter. Für Besiktas Istanbul ist die europäische Saison nach dem Auftritt in Dortmund sogar ganz beendet.

"Es geht zwar in der Gruppe nur noch um die goldene Ananas, aber wir sind Sportler und wollen immer gewinnen", sagte BVB-Stürmer Steffen Tigges im Vorfeld der heutigen Partie. BVB-Trainer Marco Rose wird einige Spieler schonen, darunter Erling Haaland. Julian Brandt fehlt wegen einer Gehirnerschütterung, Emre Can ist gesperrt, Thorgan Hazard noch angeschlagen. "Wir werden dennoch eine sehr, sehr gute Mannschaft aufs Feld schicken", sagte er.

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 7.12.2021 18.45 Uhr Paris Saint-Germain Club Brügge 7.12.2021 18.45 Uhr RB Leipzig Manchester City 7.12.2021 21 Uhr FC Porto Atletico Madrid 7.12.2021 21 Uhr AC Mailand FC Liverpool 7.12.2021 21 Uhr Borussia Dortmund Besiktas JK 7.12.2021 21 Uhr Ajax Amsterdam Sporting Lissabon 7.12.2021 21 Uhr Real Madrid Inter Mailand 7.12.2021 21 Uhr Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol

BVB vs. Besiktas im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live

Der Großteil der CL-Spiele in dieser Saison kann live bei DAZN verfolgt werden, das Spiel des BVB gegen Besiktas Istanbul heute aber nicht. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen nämlich bei einem Anbieter, der erst seit dieser Saison Champions-Spiele live überträgt: Amazon Prime.

Um sich BVB vs. Besiktas heute via Amazon Prime Video ansehen zu können, bedarf es einer Prime-Mitgliedschaft. Diese kostet im Monatsabo 7,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo kann zum Preis von 69 Euro abgeschlossen. Neukunden können sich das Spiel heute nach Abschluss eines 30-tägigen Probemonats sogar kostenlos ansehen. Wer danach in keine feste Prime-Mitgliedschaft will, darf nicht vergessen, das Probeabo rechtzeitig zu kündigen.

Der Livestream zu BVB vs. Besiktas kann auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs oder über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook abgerufen werden.

Kann man das Spiel auch auf dem TV-Bildschirm verfolgen? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Ja! Dazu müsst Ihr Euer mobiles Endgerät nur per HDMI-Kabel mit Eurem TV-Gerät verbinden. Desweiten kann sich sich das Spiel auch über einen Fire TV Stick oder die Prime-Video-App auf das eigene TV-Gerät holen. Ist die App auf Eurem Smart-TV noch nicht installiert, müsst Ihr dies natürlich noch erledigen.

Hier noch einige Details zur heutigen Übertragung auf Amazon Prime. Sie beginnt heute um 19.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experten: Mario Gomez, Wolfgang Stark, Kim Kulig, Patrick Owomoyela, Steffen Baumgart

Hier könnt Ihr Prime-Mitglied werden oder das Probeabo abschließen!

Champions League, BVB vs. Besiktas heute im Liveticker

Ganz einfach ist es, BVB vs. Besiktas im Liveticker von SPOX zu verfolgen. Einfach reinklicken und schon erfahrt Ihr alles über den Verlauf des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul.

Hier geht's zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

BVB vs. Besiktas, Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Haaland, Malen

Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Haaland, Malen Besiktas: Destanoglu - Rosier, Vida, Welinton, R. Yilmaz - Souza, Mehmet Topal - Ghezzal, Pjanic, Larin - Batshuayi

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C