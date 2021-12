AC Milan vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League kommt es heute in der Gruppe B zum Duell zwischen dem AC Milan und dem FC Liverpool. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League: AC Milan vs. FC Liverpool: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Es ist wieder Zeit für die Königsklasse des Fußballs! Am 6. Spieltag der Gruppenphase hat am heutigen Dienstag, 7. Dezember, der AC Mailand den FC Liverpool zu Gast. Das Spiel in der Gruppe B wird um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen.

Sehr gelassen kann der FC Liverpool das heutige Spie angehen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann bisher alle fünf Gruppenspiele und steht bereits als Gruppensieger und Teilnehmer am CL-Achtelfinale im kommenden Jahr fest.

Um den zweiten Platz, der ebenfalls zum Aufstieg ins Achtelfinale berechtigt, ist ein spannender Dreikampf zwischen dem FC Porto, Milan und Atletico Madrid entflammt. Vor den beiden abschließenden Gruppenspielen, ebenfalls heute um 21 Uhr empfängt der FC Porto Atletico Madrid, ist Porto mit fünf Punkten Zweiter vor dem AC Mailand und Atletico Madrid (beide vier Punkte).

Um allen Rechenspielen und direkten Vergleichen aus dem Weg zu gehen, muss Mailand heute gewinnen und darauf hoffen, dass das Parallelspiel unentschieden endet. Bei einer anderen Konstellation droht dem Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic sogar das vorzeitige europäische Aus für diese Saison. Als Dritter könnte der AC Mailand zumindest im kommenden Jahr noch in der Europa League weiterspielen.

Ein kurzer Blick auf die Ergebnisse der beiden heutigen Kontrahenten am vergangenen Wochenende: Mailand gewann in der Serie A gegen Salernitana mit 2:0 und steht somit weiter an der Tabellenspitze, der FC Liverpool gewann in der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers mit 1:0.

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 7.12.2021 18.45 Uhr Paris Saint-Germain Club Brügge 7.12.2021 18.45 Uhr RB Leipzig Manchester City 7.12.2021 21 Uhr FC Porto Atletico Madrid 7.12.2021 21 Uhr AC Mailand FC Liverpool 7.12.2021 21 Uhr Borussia Dortmund Besiktas JK 7.12.2021 21 Uhr Ajax Amsterdam Sporting Lissabon 7.12.2021 21 Uhr Real Madrid Inter Mailand 7.12.2021 21 Uhr Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol

AC Milan vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird AC Milan vs. FC Liverpool heute nicht übertragen. An die Situation, dass in dieser CL-Saison mit Ausnahme des Endspiels keine Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind, haben sich die meisten Fußballfans inzwischen gewöhnt.

Doch keine Angst, die Partie kann dennoch live verfolgt werden - und zwar bei DAZN. Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte für den Großteil aller CL-Spiele, allein am 6. Spieltag der Gruppenphase laufen 15 der 16 Spiele exklusiv bei dem Streamingdienst. Die Ausnahme stellt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul dar, welches heute exklusiv von Amazon Prime auf dessen Videokanal übertragen wird.

Der Livestream zu AC Milan vs. FC Liverpool mit dem Kommentar von Flo Hauser und der Expertise von Christian Bernhard startet wenige Minuten vor Anpfiff der Partie. Diese ist auch Teil der ab 18.30 Uhr von Tobi Wahnschaffe moderierten Konferenz. In dieser wird ab 21 Uhr zwischen fünf Spielen hin- und hergeschaltet, einzig die Partie BVB - vs. Besiktas ist heute nicht Teil der Konferenz.

Erste Voraussetzungen, um den DAZN-Livestream ohne größere Probleme zu empfangen, ist eine gute Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Zugriff auf den Livestream zum Einzelspiel und der Konferenz habt Ihr von unterwegs über die DAZN-App auf verschiedenen Endgeräten oder über den Browser Eurer Wahl auch über den Laptop oder PC. Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen.

Die Konferenz ist auch auf dem linearen Kanal DAZN 2 live zu sehen. Diese ist aber nur nach einer Zuzahlung über Vodafone und Sky zu empfangen.

Das vielfältige Programmangebot von DAZN umfasst neben weiteren Fußball-Highlights (u.a. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga) auch Topevents und Topspiele aus vielen weiteren Sportarten wie US Sport (NFL, NBA), Darts, Boxen, MMA, Tennis, Handball, Wintersport.

AC Milan vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Champions League: AC Milan vs. FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

AC Milan: Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic

Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic FC Liverpool: Alisson - Williams, Konate, van Dijk, Tsimikas - Morton, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Origi, Minamino

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B