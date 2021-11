Der fünfte Champions League-Spieltag geht weiter, und nun ist auch der BVB an der Reihe. SPOX erklärt Euch, wer die Partie Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Sporting Lissabon vs. BVB live sehen - NUR mit dem DAZN-Abo!

In der europäischen Königsklasse geht es so langsam aber sicher in die Vollen! Nach den Spielen gestern geht der fünfte Spieltag heute in die zweite Runde. Mit dabei sind die Borussen aus Dortmund.

Gegen den amtierenden Meister der portugiesischen Primeira Liga braucht der BVB dringend einen Sieg. Grund dafür ist nicht nur das aktuelle Formtief, sondern auch die derzeitige Tabellenkonstellation: mit jeweils sechs Punkten nach vier Spielen sind beide Teams gleichauf. Da Lissabon jedoch ein besseres Torverhältnis aufweisen kann, befindet sich das Team von Marco Rose momentan nur auf einem Europa League-Platz.

Das Hinspiel im heimischen Signal-Iduna Park konnte Dortmund dank des Premierentreffers von Donyell Malen mit 1:0 für sich entscheiden. Seitdem verlor man zweimal gegen Spitzenreiter Ajax Amsterdam. Um am letzten Spieltag also nicht vom zweiten Spiel (Amsterdam vs. Lissabon, 03.12.) abhängig zu sein, muss am heutigen Abend ein Sieg her.

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream?

In dieser Spielzeit wechseln sich mehrere Player mit der Übertragung der Einzelspiele und Konferenzen ab. Doch wer verfügt eigentlich über die Rechte dieses Spiels?

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute im Livestream?

Wie schon an den vergangenen Spieltagen ist auch diesmal wieder der Streamingdienst DAZN für die Ausstrahlung der Champions League-Spiele am Mittwoch verantwortlich.

Der Beginn der Übertragung wurde auf 20.30 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn festgelegt. Bevor das Duo am Kommentatorenpult, bestehend aus Daniel Herzog und Experte Sandro Wagner, die Partie begleiten soll, wird Moderator Jan Platte noch durch die Vorberichterstattung führen.

Um auf den Stream von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf monatliche 14,99€. Noch günstiger kommt Ihr nur weg, wenn Ihr Euch direkt das Jahresabo anschafft: für einmalige 149,99€ habt Ihr die Möglichkeit, das gesamte Sportangebot für insgesamt zwölf Monate zu bestaunen. Im Vergleich zum Monatsabo bleiben Euch sozusagen zwei monatliche Raten, zusammen 29,98€ erspart. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

© getty Zum Erreichen der KO-Runde müssen die Schwarz-Gelben heute punkten.

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Fernsehen?

Da sich DAZN fast ausschließlich auf die Übertragung via Livestream fokussiert, gibt es nur wenige Möglichkeiten, das Sportangebot auch im TV zu verfolgen.

Vor wenigen Monaten gingen zum ersten Mal die beiden linearen Sender DAZN1 und DAZN2 live. Um darauf Zugriff zu bekommen, muss man allerdings Kunde entweder des Vodafone GigaTVs oder des Sky Sport Pakets sein. In beiden Fällen kann man die beiden Sportkanäle als Add-On zum jeweiligen Vertrag zubuchen. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Überblick

Alle jeweiligen Übertragungen beginnen um 20.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Natürlich sind wir von SPOX auch bei diesem Event wieder mit einem Liveticker dabei. Wer also keine Möglichkeit hat, sich das Spiel live anzuschauen, wird hier garantiert auf seine Kosten kommen. Updates im Minutentakt versorgen Euch mit allen wichtigen Infos zum Spiel, sodass Euch sicher nichts entgehen wird. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Sporting Lissabon vs. BVB

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Sporting Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia

Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, St. Tigges, Malen

Wer zeigt / überträgt Sporting vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle in Gruppe C vor dem 5. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 4 4 0 0 14:2 12 12 2 Sporting CP 4 2 0 2 9:7 2 6 3 Borussia Dortmund 4 2 0 2 4:8 -4 6 4 Besiktas 4 0 0 4 2:12 -10 0

