Der FC Bayern München ist am heutigen Abend in der Champions League zu Gast bei Dynamo Kiew. Wer die heutige Begegnung live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Jetzt DAZN-Abonnement sichern und das Spiel zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München live erleben!

Am 5. Spieltag der aktuellen Champions League-Saison kommt es in der Gruppe E zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Dynamo Kiew. Sportlich ist die Partie für den FC Bayern wenig relevant, doch aufgrund der aktuellen Corona-Probleme in der Mannschaft und den anhaltenden Unruhen könnte ein weiterer Rückschlag wegweisend für die kommenden Spiele werden.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Termin, Datum, Infos

Das Spiel zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München findet am heutigen Dienstagabend, den 23. November, um 18.45 Uhr im Stadion Olimpijskyi in Kiew statt. Der FC Bayern München befindet sich in der Gruppe E mit sechs Punkten Vorsprung souverän an der Tabellenspitze. Das Achtelfinale hat der FC Bayern also schon erreicht. Dynamo Kiew befindet sich auf dem letzten Platz in der Gruppe E. Wenn das Team noch eine Chance auf das Weiterkommen haben will, muss es heute gewinnen.

Sportlich ist die heutige Partie für die Bayern weniger wichtig, da sie als Gruppensieger der Gruppe E im Grunde schon feststehen. Das ist aber auch eine der wenigen guten Nachrichten vor dem heutigen Spiel. Gleich mehrere Spieler fallen am heutigen Abend aus, weil sie sich in häuslicher Quarantäne befinden. Dazu zählen unter anderem Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala. Hinzu kommt, dass Dayot Upamencano mit einer Gelbsperre ausfallen wird und Marcel Sabitzer und Kingsley Coman angeschlagen sind und somit für das Spiel gegen Kiew fraglich.

Nach der Niederlage am Wochenende gegen den FC Augsburg wird Trainer Julian Nagelsmann wieder gewillt sein, sportlich positive Schlagzeilen zu schreiben. Doch das Thema Corona ist beim FC Bayern aktuell allumfassend. Die Stimmung im Team soll unter der permanenten Unruhe leiden und den Verantwortlichen beim FC Bayern München scheint so langsam die Geduld auszugehen. Ein schlechtes Spiel am heutigen Tag könnte die Bayern in eine tiefere Krise stürzen.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Die heutige Partie zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München wird exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Seit dieser Saison hält DAZN nämlich die Übertragungsrechte für fast alle Spiele in dieser Champions League-Saison. Insgesamt 121 der 137 Spiele werden von DAZN live und in voller Länge gezeigt.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Sowohl auf DAZN 1, als auch auf DAZN 2 ist das heutige Spiel zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern live zu erleben. Auf DAZN 1 seht Ihr die Partie live und vollumfänglich ab 18.45 Uhr. Die Vorberichte zum Spiel beginnen schon um 18.15 Uhr. Marco Hagemann und DAZN-Experte Sebastian Kneißl kommentieren die Begegnung.

© getty Serge Gnabry ist einer der Spieler, die sich aktuell in häuslicher Quarantäne aufhalten müssen.

Alternativ könnt Ihr das Spiel bei DAZN 2 auch in der Konferenz sehen. Dort seht Ihr die Partie zwischen Kiew und Bayern parallel zur der Begegnung zwischen dem FC Villareal und Manchester United. Michael Born und Holger Pfandt kommentieren diese Partien am heutigen Abend in der Konferenz.

Wenn Ihr das Spiel am heutigen Abend zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München live bei DAZN sehen möchtet, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abonnement an, welches 149,99 Euro kostet. Mit diesem Jahres-Abo spart Ihr im Vergleich 29,98 Euro im Jahr.

Ein DAZN-Abo ermöglicht es Euch eine Vielzahl von Sporthighlights zu sehen. Neben der Champions League gehören dazu die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Tennis, Boxen, MMA, Wintersport und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Als Streamingdienst bietet DAZN auch einen Livestream seines gesamten Programms an. Diesen könnt Ihr beispielsweise auf Eurem Smart-TV, oder Eurem Laptop im Browser sehen. Alternativ bietet DAZN auch eine kostenlose App an, mit der Ihr das gesamte Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone schauen könnt. Dort seht Ihr auch alle Highlights dieser Partie, sowie die Zusammenschnitte der anderen Begegnungen, die von DAZN übertragen werden.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos im Überblick

Begegnung: Dynamo Kiew vs. FC Bayern München

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München Wettbewerb: 5. Spieltag der Champions League

5. Spieltag der Champions League Datum: 23. November

23. November Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Olimpijskyi, Kiew

Olimpijskyi, Kiew Übertragung im TV: DAZN 1, DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute im Liveticker

Die heutige Begegnung zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München könnt Ihr auch im Liveticker verfolgen. Dafür ist SPOX die perfekte Adresse. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr am heutigen Abend keine wichtige Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

SPOX bietet auch einen Liveticker der Champions League-Konferenz an. Zum Liveticker der Konferenz geht es hier lang.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Kiew: Bushchan - Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Shaparenko, Buyalskyi, de Pena - Sydorchuk, Tsygankov - Garmash

Bushchan - Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Shaparenko, Buyalskyi, de Pena - Sydorchuk, Tsygankov - Garmash FC Bayern München: Neuer - Pavard, Nianzou, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski

Wer zeigt / überträgt Dynamo Kiew vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Gruppe E im Überblick