Zweiter Tag des fünften Spieltags. Nach den insgesamt acht Begegnungen am gestrigen Dienstag stehen auch heute wieder acht Partien an. Wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir jetzt.

Drei Wochen musste die Champions League aufgrund der Länderspielpause aussetzen. Nun befinden wir uns mitten drin, im fünften, für viele so entscheidenden Spieltag. Unter anderem gehen heute auch zwei deutsche Teams an den Start: RB Leipzig hat eine Chance auf Wiedergutmachung in Brügge und der BVB kämpft bei Sporting Lissabon um Tabellenplatz zwei.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Das sind die heutigen Spiele

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam 18.45 Uhr Besiktas JK Ajax Amsterdam Inter Mailand Schachtar Donezk 21.00 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain Club Brügge RB Leipzig Atletico Madrid AC Mailand FC Liverpool FC Porto Sporting Lissabon Bor. Dortmund Sheriff Tiraspol Real Madrid

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Wie man es auch aus der Vergangenheit kennt, so gibt es auch in diesem Jahr nicht nur einen Player im Übertragungsgeschäft. Neben DAZN haben sich auch Amazon Prime und das ZDF die Rechte an verschiedenen Spielen gesichert. Doch wer überträgt die heutigen Partien?

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Was an den bisherigen Spieltagen galt, gilt auch heute wieder: Alle Mittwochsspiele der Champions League liegen in den Händen des Streamingdienstes DAZN. Die Plattform zeigt alle Spiele einzeln und in der Konferenz exklusiv.

Der Übertragungsbeginn der Konferenz wurde auf 18.30 Uhr, also auf eine viertel Stunde vor Anpfiff der zwei Partien um 18.45 Uhr, festgelegt. Die Ausstrahlung aller Einzelspiele beginnt, mit Ausnahme des Dortmund-Spiels (20.30 Uhr), nur wenige Minuten vor Spielbeginn um 21.00 Uhr. Wer die Partien kommentiert, seht Ihr im Folgenden:

Begegnung Einzelspiel Konferenz Besiktas JK vs. Ajax Amsterdam Franz Büchner Guido Hüsgen Inter Mailand vs. Schachtar Donezk Christoph Stadtler Marcel Seufert Manchester City vs. Paris Saint-Germain Uli Hebel & Sebastian Kneißl Freddy Harder Club Brügge vs. RB Leipzig Lukas Schönmüller & Jonas Hummels Holger Pfandt Atletico Madrid vs. AC Mailand Carsten Fuß Flo Hauser FC Liverpool vs. FC Porto Benni Zander Jogi Hebel Sporting Lissabon vs. Bor. Dortmund Jan Platte & Sandro Wagner Michael Born Sheriff Tiraspol vs. Real Madrid Matthias Naebers Uwe Morawe

© getty Im Hinspiel schoss Donyell Malen (l.) den BVB zum Sieg. Kann er es wieder tun?

Um auf die diversen Streams zugreifen zu können, wird von Seiten DAZNs ein Abonnement vorausgesetzt. Der Preis eines solchen beläuft sich Stand jetzt auf 14,99€ pro Monat. Günstiger kommt Ihr weg, wenn Ihr Euch direkt für eine Jahresmitgliedschaft entscheidet. Einmalig 149,99€ berechnet Euch das Unternehmen in diesem Fall - ein Ersparnis von 29,98€ wenn man es auf zwölf Monate hochrechnet. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im TV

Als Streaming-Anbieter steht eine Übertragung im linearen Fernsehen natürlich weniger im Fokus von DAZN. Mittels zweier Wege ist aber dennoch möglich, das Spiel Borussia Dortmunds sowie die Konferenz im TV zu sehen.

Dafür ist es notwendig, Kunde, entweder des Vodafone GigaTVs oder des Sky Sport Pakets mit dem Sky Q-Receiver, zu sein. In beiden Fällen kann man die zwei Kanäle DAZN1 und DAZN2 als Add-On zum regulären Programm hinzubuchen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Die Übersicht

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt, sind wir bei SPOX natürlich auch diesmal wieder mit zahlreichen Livetickern am Start. Egal ob die Einzelspiele oder doch die geballte Action aller acht Partien in der Konferenz - die Entscheidung liegt ganz bei Euch.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - So stehen die deutschen Teams in der Tabelle

Sowohl für RB Leipzig als auch für Borussia Dortmund muss heute ein Sieg her. Für die Dortmunder wäre es ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale. Für die Leipziger hingegen ist dieses Ziel bereits außer Reichweite; aktuell noch möglich ist lediglich der Einzug in die Europa League über Platz drei.

Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 4 14:2 12 12 2 Sporting CP 4 9:7 2 6 3 Borussia Dortmund 4 4:8 -4 6 4 Besiktas 4 2:12 -10 0

Die Tabelle der Gruppe A