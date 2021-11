Am 5. Spieltag der aktuellen Champions League-Saison trifft der FC Sevilla auf den VfL Wolfsburg. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels und wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Abend kämpft der VfL Wolfsburg gegen den FC Sevilla um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Um in der Königsklasse zu überwintern, benötigt der VfL heute dringend Punkte.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg wird am heutigen Dienstagabend, den 23. November, um 21.00 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla.

Für den VfL Wolfsburg ist die heutige Partie enorm wichtig. Wenn die Wölfe die K.o.-Runde der Champions League erreichen wollen, ist ein Sieg gegen den FC Sevilla im Grunde Pflicht. Mit einem Sieg heute hätte der VfL alle Karten auch noch selbst in der Hand.

Aktuell ist Wolfsburg in der Gruppe G nur Dritter, was nicht ausreicht, um in das Achtelfinale einzuziehen. Doch am letzten Spieltag geht es für den VfL Wolfsburg gegen OSC Lille, der aktuell punktgleich auf Platz 2 vor dem VfL liegt. Mit einem Sieg heute würde sich Wolfsburg also in eine gute Ausgangslage für den 6. Spieltag in der Champions League bringen. Ein wichtiger Akteur wird den Wolfsburgern am heutigen Abend jedoch fehlen: Torhüter und Kapitän Koen Casteels wurde positiv auf das Coronavirus getestet und fällt damit für die heutige Partie aus.

Genau wie der VfL Wolfsburg kam der heutige Gegner, der FC Sevilla, am Wochenende in der Liga nicht über ein 2:2 hinaus. Dennoch befindet sich Sevilla aktuell in einer guten Form und ist in der Primera Division auf einem hervorragenden dritten Platz in der Tabelle. In der Champions League läuft es dagegen nicht so gut: Sevilla ist mit zwei Punkten nur Letzter in der Gruppe G, hat aber immer noch Chancen, die K.o.-Runde zu erreichen. Beide Teams werden auf Sieg spielen, um ihre Möglichkeiten auf das Achtelfinale zu wahren.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg wird exklusiv beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen sein. Amazon hat sich in Deutschland nämlich die Übertragungsrechte für einige ausgewählte Spiele in dieser Champions League-Saison gesichert. Insgesamt 16 Spiele zeigt Prime Video in dieser Champions League-Saison live und exklusiv. Alle anderen 121 Spiele werden von DAZN live und vollumfänglich übertragen, was auch für die anderen Partien am heutgen Abend gilt. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN mit welchem Ihr fast alle Spiele der Champions League live verfolgen könnt.

Das heutige Spiel beginnt um 21.00 Uhr. Die Vorberichte zur Partie beginnen am heutigen Abend bei Prime Video jedoch schon um 19.30 Uhr. Das Spiel wird kommentiert von Jonas Friedrich und Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes.

© getty Der Torhüter und Kapitän Koen Casteels ist für den VfL Wolfsburg enorm wichtig. Jetzt fällt der Belgier wegen seiner Corona-Erkrankung vorerst aus.

Wenn Ihr die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg live sehen möchtet, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime. Das kostet im Jahr 69 Euro. Alternativ könnt Ihr bei Amazon auch ein Monats-Abo abschließen, welches 7,99 Euro im Monat kostet. Wer das Ganze erst testen möchte, der kann sich auch einen kostenlosen Probemonat bei Prime Video sichern. Hier findet Ihr das Angebot von Amazon Prime Video.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Sevilla: Bono - Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Fernando - Jordan, Rakitic - Ocampos, Rafa Mir, Munir

Bono - Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuna - Fernando - Jordan, Rakitic - Ocampos, Rafa Mir, Munir VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer die heutige Partie zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet einen umfangreichen Liveticker zur gesamten Partie an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

SPOX verfolgt für Euch alternativ alle Partien des Abends in der Konferenz als Liveticker. Den Liveticker zur Champions League-Konferenz findet Ihr hier.

FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe G in der Übersicht