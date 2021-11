FC Bayern München gegen Dynamo Kiew im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live

Der FC Bayern München ist am 5. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League bei Dynamo Kiew gefordert. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

Champions League: FC Bayern München gegen Dynamo Kiew - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für den FC Bayern München steht am heutigen Dienstag, 23. November, in der Champions League der 5. Spieltag der Gruppenphase auf dem Programm. Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Rekordmeister spielt bei Dynamo Kiew. Angepfiffen wird das Spiel bereits um 18.45 Uhr im Olimpijskyi-Stadion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Für den FC Bayern bietet das Spiel eine willkommene Abwechslung zu den Problemen in den vergangenen Tagen rund um die sich in Quarantäne befindlichen Profis. Trainer Julian Nagelsmann kann heute nur auf einen stark dezimierten Kader zurückgreifen. Neben Niklas Süle (Quarantäne nach positivem Coronatest) fehlen auch der ungeimpfte Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance, die sich in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden ebenfalls in Quarantäne begeben mussten. Da trifft es sich gut, dass der FC Bayern die Achtelfinalqualifikation bereits geschafft hat.

Dynamo Kiew holte aus den ersten vier Spielen der Gruppenphase nur einen Punkt. Die Chance auf das Achtelfinale und auch auf den zur Teilnahme an der K.o.-Phase der Europa League berechtigenden Platz drei ist gering.

Am 2. Spieltag erteilte der FC Bayern Kiew beim 5:0-Sieg eine Lehrstunde - damals sah der Kader aber auch etwas anders aus, als es heute der Fall ist.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr Dynamo Kiew FC Bayern München Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr FC Villarreal Manchester United Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Barcelona SL Benfica Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Young Boys Bern Atalanta Bergamo Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr OSC Lille Red Bull Salzburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Sevilla VfL Wolfsburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Chelsea Juventus Turin Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Malmö FF Zenit St. Petersburg

FC Bayern München gegen Dynamo Kiew im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live

Live im Free-TV wird das CL-Gastspiel des FC Bayern bei Dynamo Kiew heute nicht übertragen. Die Übertragungsrechte an dem Spiele liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison fast alle Spiele der Königsklasse live, heute neben der Partie des FC Bayern noch sechs weitere Spiele. Zudem bietet DAZN an jedem Spieltag der Champions League eine Konferenz an.

Obwohl das Spiel nicht im Free-TV zu sehen ist, könnt Ihr es dennoch im TV verfolgen. Möglich ist das auf den beiden linearen Sendern DAZN 1 und DAZN 2. Diese könnt Ihr aber nur in Verbindung mit einem bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag empfangen. Auf DAZN 1 ist heute ab 18.15 Uhr Kiew vs. FC Bayern München zu sehen, auf DAZN 2 ab 18.30 Uhr die Konferenz.

Ebenfalls auf dem großen TV-Bildschirm kann Kiew vs. FC Bayern heute über die DAZN-App verfolgt werden. Diese gibt es auch für die gängigsten Smart-TVs. Wer im Besitz eines DAZN-Abos und eines Smart-TV ist, kann das Spiel also im heimischen Wohnzimmer vor dem TV-Gerät verfolgen.

FC Bayern München gegen Dynamo Kiew im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute im Livestream

Die gängigste Art, über die DAZN sein Programm zeigt, stellt immer noch der Livestream dar. Diesen könnt Ihr über dazn.com oder die DAZN-App abrufen.

Die Übertragung von Dynamo Kiew vs. FC Bayern München beginnt um 18.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Folgendes DAZN-Personal begleitet Euch durch den frühen Abend:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Max Siebald

Um 18.30 Uhr geht der Livestream der Konferenz auf Sendung. Diese wird von Jan Lüdeke moderiert. Kommentator des Bayern-Spiels ist Michael Born.

Neben fast allen Spielen der Champions League hat DAZN mit den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, den Spielen der Champions League der Frauen, sowie zahlreichen Spielen aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A noch viele weitere Fußball-Highlights zu bieten.

FC Bayern München gegen Dynamo Kiew im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dynamo Kiew: Bushchan - Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Shaparenko, Buyalskyi, de Pena - Sydorchuk, Tsygankov - Garmash

Bushchan - Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Shaparenko, Buyalskyi, de Pena - Sydorchuk, Tsygankov - Garmash FC Bayern: Neuer - Pavard, Nianzou, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski

FC Bayern München gegen Dynamo Kiew im TV? Das Champions-League-Spiel heute im Liveticker

Anbei ein Tipp für alle, die keinen Zugriff auf DAZN haben. SPOX bietet heute zur Partie des FC Bayern in Kiew einen ausführlichen Liveticker an. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand!

Hier geht's zum Liveticker: Dynamo Kiew vs. FC Bayern München.

