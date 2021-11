FC Barcelona vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League empfängt der FC Barcelona heute Benfica Lissabon. Hier erfahrt Ihr, wie sich das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Champions League: FC Barcelona vs. Benfica - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der FC Barcelona hat am heutigen Dienstag, 23. November, in der Champions League Benfica Lissabon zu Gast. Die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase beginnt um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona.

Die Brisanz der Partie wird beim Blick auf die Tabelle der Gruppe E nach vier Spieltagen deutlich. Dem FC Bayern München ist der Gruppensieg so gut wie nicht mehr zu nehmen. Mit bereits sechs Punkten Rückstand folgt der FC Barcelona auf Platz zwei vor Benfica (4 Punkte). Im direkten Duell des Zweiten gegen den Dritten steht dementsprechend der so wichtige zweite Tabellenplatz im Fokus. Dieser berechtigt auch noch zum Einzug ins Achtelfinale.

Die Vorzeichen sind klar: Barcelona steht mit einem Sieg im Achtelfinale, bei einem Unentschieden oder einem Sieg des portugiesischen Traditionsklubs muss der ruhmreiche FC Barcelona um die K.o.-Runde bangen - auch da Benfica am 2. Spieltag das "Hinspiel" klar mit 3:0 gewann.

Der große Hoffnungsträger auf das Erreichen des Achtelfinales ist in Barcelona Xavi. Das Klub-Idol gab beim 1:0-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol am vergangenen Samstag sein Debüt als Barca-Trainer. Der Nachfolger des entlassenen Ronald Koeman soll den Klub zurück in erfolgreichere Zeiten führen.

Auf dem Spielfeld gibt es heute auch ein deutsches Duell. Beim FC Barcelona steht Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen im Tor, bei Benfica spielt Julian Weigl.

Golden Boy 2021: Barca-Youngster Pedri folgt auf Haaland - Bellingham Zweiter © getty 1/23 Der Golden-Boy-Award 2021 geht an Pedri vom FC Barcelona. Bei der jährlich vergeben Auszeichnung der italienischen Tuttosport setzte sich der 18-jährige Spanier gegen 19 Konkurrenten durch. Platz zwei geht an ein BVB-Juwel. © getty 2/23 Der Barca-Mittelfeldspieler bekam den Award in seiner Durchbruchsaison verliehen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 18-Jährige 52 Spiele für die Katalanen und war auch für die Nationalmannschaft bei der EM sowie den Olympischen Spielen aktiv. © getty 3/23 "Ich danke Tuttosport für diese Trophäe, die mich stolz macht. Danke auch an alle Mitglieder der Jury und die Fans, die mich in diesem einfach unglaublichen 2021 für immer unterstützt haben", wird Pedri zitiert. © getty 4/23 Mit 24 von 40 Journalisten-Stimmen setzte sich der Barca-Youngster vor Dortmunds Jude Bellingham durch. Pedri beerbt damit Erling Haaland, der im vergangenen Jahr die Trophäe geholt hatte. © getty 5/23 Dortmunds Jude Bellingham darf sich über den zweiten Platz in der Abstimmung freuen. © getty 6/23 Diese Spieler waren ebenfalls in der Shortlist für die Auszeichnung: KARIM ADEYEMI: Stürmer, 19 Jahre alt, RB Salzburg, Deutschland - dafür gewann der Nationalspieler die Fan-Abstimmung im Internet. © getty 7/23 JAMAL MUSIALA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Bayern, Deutschland © getty 8/23 FLORIAN WIRTZ: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Bayer Leverkusen, Deutschland © getty 9/23 EDUARDO CAMAVINGA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Real Madrid, Frankreich © getty 10/23 CHARLES DE KETELAERE: Stürmer, 20 Jahre alt, Club Brügge, Belgien © getty 11/23 GAVI: Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre, FC Barcelona, Spanien © imago images 12/23 BRYAN GIL: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Tottenham Hotspur, Spanien © getty 13/23 RYAN GRAVENBERCH: Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 14/23 MASON GREENWOOD: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Manchester United, England © imago images 15/23 DANIEL MALDINI: Offensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, AC Milan, Italien © getty 16/23 NUNO MENDES: Linksverteidiger, 19 Jahre alt, PSG, Portugal © getty 17/23 ROBERTO PICCOLI: Stürmer, 20 Jahre alt, Atalanta Bergamo, Italien © getty 18/23 YEREMI PINO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, Villarreal CF, Spanien © getty 19/23 GIOVANNI REYNA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, USA © getty 20/23 RODRYGO: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Real Madrid, Brasilien © getty 21/23 BUKAYO SAKA: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Arsenal, England © getty 22/23 WILLIAM SALIBA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympique Marseille (ausgeliehen vom FC Arsenal), Frankreich © getty 23/23 JURRIEN TIMBER: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr Dynamo Kiew FC Bayern München Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr FC Villarreal Manchester United Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Barcelona SL Benfica Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Young Boys Bern Atalanta Bergamo Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr OSC Lille Red Bull Salzburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Sevilla VfL Wolfsburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Chelsea Juventus Turin Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Malmö FF Zenit St. Petersburg

FC Barcelona vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

FC Barcelona gegen Benfica wird heute nicht live im frei empfangbaren TV übertragen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, live mit von der Partie zu sein - und zwar DAZN. Der Streamingdienst zeigt die 90 Minuten im Livestream über den Browser oder die kostenlose DAZN-App. Diese gibt es auch für die neuesten Smart-TVs.

Ab dieser Saison ist DAZN für die Liveübertragungen fast aller Spiele der Königsklasse verantwortlich, insgesamt sind es 121 Begegnungen. In der Gruppenphase lassen sich an jedem Spieltag 15 der 16 Partien bei DAZN verfolgen.

Die Übertragung mit Kommentator Flo Hauser und Experte Benny Lauth beginnt heute kurz vor 21 Uhr. Ihr könnt Barcelona vs. Benfica auch in der DAZN-Konferenz verfolgen. Diese beinhaltet insgesamt fünf Spiele, die heute um 21 Uhr angepfiffen werden. Lediglich das Spiel des VfL Wolfsburg beim FC Sevilla ist nicht Teil der Konferenz, da es exklusiv von Amazon Prime übertragen wird.

Der Streamingdienst zeigt ab dieser Saison nicht nur mehr von der Champions League live, sondern auch von der Bundesliga - alle Freitags - und Sonntagsspiele. In dem umfangreichen Programmangebot sind zudem auch einige Top-Ligen enthalten: die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Zu sehen gibt es zudem alle Spiele der Champions League der Frauen sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, , Handball, Motorsport und noch vieles mehr.

Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

FC Barcelona vs. Benfica, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer kein Abo bei DAZN hat, dennoch aber nichts verpassen will, ist hier richtig. Bei SPOX steht ein Liveticker zum Duell zwischen Benfica und Barca bereit - und darüber hinaus auch ein Konferenz-Liveticker!

Champions League: FC Barcelona vs. Benfica - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Alba - García - Piqué - Mingueza - de Jong - Busquets - González - Gavi - Demir - Depay

ter Stegen - Alba - García - Piqué - Mingueza - de Jong - Busquets - González - Gavi - Demir - Depay Benfica: Vlachodimos - Vertonghen - Otamendi - Verissimo - Grímaldo - Lazaro - Mário - Weigl - Everton - Silva - Núnez

Champions League: Die Gruppe E im Überblick