Heute wird endlich wieder Fußball in der Champions League gespielt. Der 5. Spieltag der Vorrunde steht an und wird größtenteils im Rahmen einer Konferenz übertragen. Wir erklären Euch, wie Ihr die Konferenz live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach der Länderspielpause geht es seit dem vergangenen Wochenende in Europas Topligen wieder zur Sache. Wenige Tage später, am heutigen Dienstag (23. November), geht auch die Champions League wieder los. Die erste Hälfte des 5. Spieltags wird absolviert. Wie üblich stehen heute und am morgigen Mittwoch jeweils acht Partien auf dem Plan.

Aus deutscher Sicht sind heute vor allem die Spiele des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg interessant. Die Münchner, die bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert sind, treffen um 18.45 Uhr auf Dynamo Kiew. Die Wölfe sind um 21 Uhr zu Gast beim FC Sevilla.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr Dynamo Kiew FC Bayern München Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr FC Villarreal Manchester United Dienstag, 23. November 2021 21.00 Uhr FC Barcelona SL Benfica Dienstag, 23. November 2021 21.00 Uhr Young Boys Bern Atalanta Bergamo Dienstag, 23. November 2021 21.00 Uhr OSC Lille Red Bull Salzburg Dienstag, 23. November 2021 21.00 Uhr FC Sevilla VfL Wolfsburg Dienstag, 23. November 2021 21.00 Uhr FC Chelsea Juventus Turin Dienstag, 23. November 2021 21.00 Uhr Malmö FF Zenit St. Petersburg

© getty Der FC Barcelona kann mit einem Sieg über Benfica heute das Achtelfinalticket lösen.

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

DAZN und Amazon Prime besitzen in dieser Champions-League-Saison die Übertragungsrechte (ZDF zeigt lediglich das Finale). Um die Konferenz am heutigen Dienstag kümmert sich jedoch einzig DAZN. Der Streamingdienst zeigt in der Spielzeit 2021/22 den Großteil des prestigereichsten europäischen Wettbewerbs und ist heute für sieben Gruppenspiele verantwortlich. Pro Vorrundenspieltag bietet Amazon Prime jeden Dienstag ebenfalls ein Spiel in der Einzelübertragung an. Heute handelt es sich dabei um die Partie zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg.

In der DAZN-Konferenz werden "nur" die sieben Spiele gezeigt, die auch einzeln dort laufen. Bis auf Sevilla vs. Wolfsburg seht Ihr also alle Spiele des heutigen Champions-League-Abends. Um 18.30 Uhr geht dafür das "Netflix des Sports" auf Sendung. Pro Match wird ein Kommentator eingesetzt, Jan Lüdeke moderiert die Sendung. Morgen werden dann alle acht Spiele der Champions-League-Gruppenphase sowohl einzeln als auch in der Konferenz angeboten.

Wer zudem auch andere Fußballwettbewerbe im Livestream bei DAZN verfolgen möchte, kann auch Übertragungen zu Spielen aus der Primera Division, Ligue 1, Bundesliga, Serie A sowie haufenweise Länderspiele auf der Plattform vorfinden.

Doch Fußball ist nicht die einzige Sportart, die DAZN im Angebot hat. Folgende Sportarten könnt Ihr mit einem Abonnement ebenfalls live verfolgen: US-Sport (NBA, NFL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Rugby, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr erhaltet Ihr Zugriff auf all diese Sportarten.

In Österreich sehen die DAZN-Kunden sogar alle Spiele der Champions League. In der Schweiz hingegen besitzt DAZN keine Übertragungsrechte an der Königsklasse.

CL, Konferenz am Dienstag im Liveticker

Nicht nur visuell, sondern auch bei SPOX in Liveticker-Form wird die Konferenz heute angeboten. Der Liveticker ist die perfekte Lösung für alle, die mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen wollen. Die Zwischenstände sind dabei ununterbrochen ablesbar. Die Spiele werden bei SPOX zudem auch alle einzeln getickert.

Hier geht's zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

Hier geht's zum Liveticker: Dynamo Kiew vs. FC Bayern München.

Hier geht's zum Liveticker: FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg.

Champions League: Bayerns Gruppe E im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 4 4 0 0 17:2 15 12 2 FC Barcelona 4 2 0 2 2:6 -4 6 3 SL Benfica 4 1 1 2 5:9 -4 4 4 Dynamo Kiew 4 0 1 3 0:7 -7 1

Champions League: Wolfsburgs Gruppe E im Überblick