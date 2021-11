Chelsea vs. Juventus, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Gruppenphase empfängt Titelverteidiger FC Chelsea in der Champions League Juventus Turin. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Das Champions-League-Spiel Chelsea vs. Juventus heute im Livestream verfolgen - Jetzt ein DAZN-Abo sichern!

Champions League: Chelsea vs. Juventus - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Spitzenspiel in der Gruppe H der Champions League! Titelverteidiger FC Chelsea empfängt am heutigen Dienstag, 23. November, Tabellenführer Juventus Turin. Angepfiffen wird die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase um 21 Uhr im Stadion an der Stamford Bridge.

Die in dieser CL-Saison noch ungeschlagenen Gäste aus Italien können bereits mit einem Unentschieden heute den vorzeitigen Gruppensieg perfekt machen. Der FC Chelsea steht seinerseits bereits mit einem Unentschieden ebenfalls im Achtelfinale. Richtig interessant wird der Kampf um den Gruppensieg bei einem Erfolg des FC Chelsea. Das "Hinspiel" am 2. Spieltag entschied Juventus mit 1:0 für sich.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr Dynamo Kiew FC Bayern München Dienstag, 23. November 2021 18.45 Uhr FC Villarreal Manchester United Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Barcelona SL Benfica Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Young Boys Bern Atalanta Bergamo Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr OSC Lille Red Bull Salzburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Sevilla VfL Wolfsburg Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr FC Chelsea Juventus Turin Dienstag, 23. November 2021 21 Uhr Malmö FF Zenit St. Petersburg

Chelsea vs. Juventus, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV ist der Kracher zwischen Chelsea und Juventus Turin heute nirgends zu sehen. Überhaupt wird in dieser CL-Saison nur eine Partie live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt: Das Finale am 28. Mai vom ZDF.

Die exklusiven Übertragungsrechte für Chelsea vs. Juventus liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in der Gruppenphase 15 der 16 Partien pro Spieltag. Einzig das "Topspiel am Dienstag", heute FC Sevilla vs. VfL Wolfsburg, wird heute exklusiv von Amazon Prime Video kostenpflichtig übertragen.

Die Übertragung zu Chelsea vs. Juventus beginnt heute unmittelbar vor dem Anpfiff. Von der Partie berichten Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch. Chelsea vs. Juventus auch Teil der fünf Spiele umfassenden Konferenz auf DAZN. Folgende Spiele werden ab 21 Uhr in einer Konferenz zusammengefasst:

FC Chelsea - Juventus Turin (Kommentator: Lukas Schönmüller)

FC Barcelona - Benfica Lissabon (Komm.: Nico Seepe),

Lille OSC - RB Salzburg (Komm.: Max Gross)

Young Boys Bern - Atalanta Bergamo (Komm.: Carsten Fuß)

Malmö FF - Zenit St. Petersburg (Komm.: Tom Kirsten)

Einzelspiel und Konferenz sind im Livestream nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos zu sehen. Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo. Ist das Abo bezahlt, habt Ihr unter anderem Zugriff auf fast alle Spiele der Champions League, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Spiele aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A und auch auf die Highlights der Champions-League-Spiele.

Ihr könnt Euch die jeweiligen Livestreams von DAZN auch eingeschränkt auf Euer TV-Gerät holen. Das funktioniert über die kostenlose DAZN-App und die meisten der neueren internetfähigen Smart-TVs. Abrufen könnt Ihr die Livestreams auch auf dazn.com oder mit der App auf Eurem Smartphone oder Tablet.

Wer dank einer Zuzahlung in einem bestehenden Sky - oder Vodafone-Vertrag Zugriff auf die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 hat, kann sich Chelsea vs. Juventus heute auch auf DAZN 2 live ansehen.

Chelsea vs. Juventus, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer das Spiel heute nicht live auf DAZN verfolgen kann, der erfährt im kostenlosen Liveticker von SPOX alles Wichtige, was in Lissabon passiert. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker FC Chelsea - Juventus Turin.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Chelsea vs. Juventus - Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea: Mendy - Christensen, Rüdiger, Thiago Silva - James, Jorginho, Kante, Alonso - Mount, Havertz, Werner

Mendy - Christensen, Rüdiger, Thiago Silva - James, Jorginho, Kante, Alonso - Mount, Havertz, Werner Juventus: Szczesny - Danilo, de Ligt, Bonucci - Cuadrado, McKennie, Rabiot, Locatelli, Alex Sandro - Chiesa, Morata

Champions League: Die Gruppe H im Überblick