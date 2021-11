In der Champions League steht am heutigen Dienstagabend der 5. Spieltag an. Hier könnt Ihr alle Begegnungen des Abends im Liveticker in der Konferenz verfolgen.

In der aktuellen Champions League-Saison bestreiten 16 Teams heute den 5. Spieltag des Wettbewerbs. Wer sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren kann und wer die K.o.-Phase verpassen wird, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Champions League: Konferenz am Dienstag im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Champions League-Gruppenphase neigt sich dem Ende entgegen und schon heute wird sich für einige Teams entscheiden, ob sie sich für das Achtelfinale qualifizieren werden oder nicht. Der VfL Wolfsburg kämpft aktuell noch um das Weiterkommen in der Gruppe. Gegen den Tabellenletzten aus Sevilla müssen die Wölfe dringend punkten, um ihre Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Der FC Bayern hat sich dagegen schon für das Achtelfinale qualifiziert, doch die Corona-Sorgen werden beim Rekordmeister immer größer. Wie präsentiert sich das Team von Julian Nagelsmann heute gegen Dynamo Kiew?

Vor Beginn: Die ersten Begegnungen des Abends starten um 18.45 Uhr. Unter anderem trifft der FC Bayern um diese Uhrzeit auf Dynamo Kiew. Um 21 beginnen dann die restlichen Partien am heutigen Dienstagabend.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Champions League-Konferenz am heutigen Abend.

Champions League: Konferenz am Dienstag heute live im TV und Livestream

Die Champions League wird am heutigen Abend als Konferenz exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst hält nämlich die Rechte für fast alle Spiele in dieser Champions League-Saison. Nur die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg ist heute nicht bei DAZN zu sehen. Die Übertragung der Konferenz beginnt bei DAZN am heutigen Tag um 18.30 Uhr.

Um die Konferenz am heutigen Abend sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Ein DAZN-Abo kostet im Monat 14,99 Euro. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo für 149,99 Euro buchen.

Champions League: Konferenz am Dienstag im Liveticker - Die Begegnungen in der Übersicht