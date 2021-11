In der Champions-League-Gruppenphase beginnt heute der 4. Spieltag. SPOX begleitet die Dienstagsspiele hier im Konferenz-Ticker.

Mit unter anderem dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg startet heute der 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Hier gibt's alle Partien im Konferenz-Liveticker.

Champions League: Dienstags-Konferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ab 21 Uhr geht es dann mit sechs parallelen Spielen weiter. Bayern München empfängt Benfica Lissabon, der FC Barcelona gastiert bei Dynamo Kiew, der FC Villarreal steht den Young Boys Bern gegenüber, Atalanta Bergamo fordert Manchester United heraus, der FC Sevilla nimmt es mit Frankreich-Meister OSC Lille auf und Juventus Turin will gegen Zenit St. Petersburg seinen vierten Erfolg im vierten Gruppenspiel holen.

Vor Beginn: Welche Begegnungen erwarten uns heute? Den Anfang macht gleich mal der VfL Wolfsburg mit seinem Heimspiel gegen RB Salzburg. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Die Niedersachsen stehen noch ohne Punkt da, brauchen also dringend einen Sieg, um sich die Chance auf ein europäisches Überwintern zu bewahren. Parallel duellieren sich Malmö FF und der FC Chelsea.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker! Hier in der Konferenz bleibt Ihr heute zu allen acht Champions-League-Partien am 4. Spieltag auf dem Laufenden.

Champions League: Spiele am Dienstag

Termin Begegnung 02.11., 18.45 Uhr VfL Wolfsburg - RB Salzburg 02.11., 18.45 Uhr Malmö FF - FC Chelsea 02.11., 21.00 Uhr Bayern München - Benfica Lissabon 02.11., 21.00 Uhr Dynamo Kiew - FC Barcelona 02.11., 21.00 Uhr FC Villarreal - Young Boys Bern 02.11., 21.00 Uhr Atalanta Bergamo - Manchester United 02.11., 21.00 Uhr FC Sevilla - OSC Lille 02.11., 21.00 Uhr Juventus Turin - Zenit St. Petersburg

Champions League: Dienstags-Konferenz heute live im TV und Livestream

Die Königsklasse seht Ihr heute sowohl bei DAZN als auch bei Amazon Prime Video im Livestream. Bayern Münchens Duell mit Benfica Lissabon läuft im Einzelspiel exklusiv bei Amazon Prime, der Rest auf DAZN. DAZN zeigt Bayern aber auch - und zwar als Teil in der Konferenz.

Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video sind kostenpflichtig. Bei DAZN könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (149,99 Euro) wählen, bei Amazon ist die Königsklasse in der Prime-Mitgliedschaft bereits enthalten. Solltet Ihr diese also schon längst besitzen, müsst Ihr nichts weiter tun, nichts zusätzlich abschließen, es fallen keine weiteren Kosten an.

Wer die Prime-Mitgliedschaft aber noch nicht besitzt: Sie kostet 7,99 Euro pro Monat, bei einer Einmalzahlung - wenn es gleich ein Jahr werden soll - wären es 69,00 Euro und somit nur 5,75 Euro pro Monat. Anfangs sind 30 Tage zur Probe kostenlos.