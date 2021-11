An Tag zwei des vierten Champions League-Spieltags darf nun also auch der BVB ran. Wie Ihr die Partie gegen Ajax Amsterdam heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch jetzt.

Nach der 0:4-Klatsche im Hinspiel in Amsterdam vor gut zwei Wochen ist die Mannschaft von Trainer Marco Rose auf Wiedergutmachung aus. Vor heimischer Kulisse kann die Borussia tabellarisch wieder mit Ajax gleichauf ziehen.

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe C

Gruppe C Datum: Mittwoch, 3. November

Mittwoch, 3. November Anpfiff: 21.00 Uhr

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Auch wenn sich mit dem Beginn dieser Saison die Übertragungslage mal wieder geändert hat, so kann man dennoch davon sprechen, dass zumindest in der Champions League eine leichte Vereinheitlichung stattgefunden hat. Nach jahrelanger Kooperation von Sky und der UEFA, hat nun der Streaminganbieter DAZN einen Großteil der Spiele der höchsten Spielklasse Europas erworben.

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Auch die Partie Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam wird Teil des DAZN-Programms am Mittwoch sein. Die Vorberichterstattung zum Einzelspiel mit Moderator Alex Schlüter beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 20.30 Uhr. Kurz vor Spielbeginn übernehmen dann Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner live aus der Kommentatorenkabine.

Eine Alternative zur Einzelübertragung bietet die DAZN-Konferenz. Mit dabei sind insgesamt acht Spiele am Mittwochabend: zwei Partien beginnend um 18.45 Uhr, gefolgt von sechs Begegnungen ab 21.00 Uhr. Darunter auch Leipzig gegen PSG und Liverpool gegen Atletico Madrid.

Das DAZN-Abo beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat. Bei diesem Angebot habt Ihr zudem die Möglichkeit, jeden Monat zu kündigen. Wisst Ihr allerdings schon, dass Ihr das Sportprogramm von DAZN längerfristig in Anspruch nehmen werdet, dann sei Euch das Jahresabo ans Herz gelegt. Hier bezahlt Ihr einmalig 149,99€ und könnt dann die komplette Vielfalt des Sports für zwölf Monate nutzen.

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live in TV und Fernsehen

Eins vorweg: Die Partie Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Mit der Sicherung der exklusiven Übertragungsrechte an einer Vielzahl an Champions League-Spielen in dieser Saison hat DAZN auch eine Ausstrahlung im kostenlosen Fernsehen ausgeschlossen. Lange Zeit war es aber überhaupt nicht möglich, Spiele, deren Rechte sich DAZN gekauft hat im TV zu verfolgen. Das hat sich mittlerweile geändert.

Dank einer Kooperation mit Vodafone GigaTV könnt Ihr die Vielfalt des DAZN-Programms nun auch im linearen Fernsehen genießen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein GigaTV-Receiver. Mittels Add-On kann Eure Senderliste nun über die beiden Sender DAZN1 und DAZN2 erweitert werden. Der Preis dafür beläuft sich auf 9,99€ pro Monat und ist damit günstiger als jede vergleichbare DAZN-Offerte. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Da es nicht immer möglich ist, ein Spiel live zu sehen, bieten wir Euch den SPOX-Liveticker an. Egal, ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier bleibt Ihr immer Up-to-Date.

Ob im Einzelticker oder in der Konferenz - das ist allein Eure Entscheidung. Klickt Euch gleich rein!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf, Brandt - Malen, Reus

Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf, Brandt - Malen, Reus Ajax Amsterdam: Pasveer - Rensch, J. Timber, L. Martinez, Blind - Ed. Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic - Haller

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe C vor dem 4. Spieltag

Platz Team Tore Punkte 1. Ajax Amsterdam 11:1 9 2. Borussia Dortmuund 3:5 6 3. Sporting Lissabon 5:7 3 4. Besiktas JK 2:8 0

BVB vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das ist der weitere Spielplan für den BVB