Besiktas vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League kommt es heute am 5. Spieltag der Gruppenphase zum Duell zwischen Besiktas Istanbul und Ajax Amsterdam. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Besiktas vs. Ajax Amsterdam heute live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Champions League, Besiktas vs. Ajax Amsterdam: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

In der Champions League empfängt am heutigen Mittwoch, 24. November, Besiktas Istanbul in der Gruppe C Ajax Amsterdam. Das Spiel ist eine von zwei Champions-League-Partien, die heute bereits um 18.45 Uhr angepfiffen werden. Austragungsort ist der Vodafone Park in Istanbul.

Nach vier gespielten Partien in der Gruppenphase könnte die Ausgangslage für die beiden heutigen Kontrahenten unterschiedlicher kaum sein. Besiktas Istanbul ziert mit null Punkten das Tabellenende und kann das Achtelfinale aus eigener Kraft nicht mehr erreichen. Auch Platz 3, und damit die Qualifikation zur K.o.-Runde der Europa League, ist bei sechs Punkten Rückstand auf Sporting Lissabon und Borussia Dortmund kaum mehr zu erreichen.

Auf der anderen Seite steht Ajax Amsterdam mit zwölf Punkten souverän an der Tabellenspitze. Zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale reicht den Niederländern heute bereits ein Unentschieden.

Gelingt Besiktas gegen Ajax heute eine Überraschung? Die Vorzeichen sprechen nicht unbedingt dafür.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul Ajax Amsterdam Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Inter Mailand Schachtjor Donezk Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Club Brügge RB Leipzig Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Atletico Madrid AC Mailand Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr FC Liverpool FC Porto Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sporting Lissabon Borussia Dortmund Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sheriff Tiraspol Real Madrid

Besiktas vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

In der Champions League liegen die exklusiven Übertragungsrechte an allen Mittwochspielen der Gruppenphase in dieser Saison bei einem Anbieter - DAZN. Der Streamingdienst ist heute also auch für die Übertragung von Besiktas vs. Ajax Amsterdam verantwortlich. Im Free-TV wird es keine Livebilder von der Begegnung geben.

Kommentator Franz Büchner meldet sich wenige Minuten vor Spielbeginn zur Übertragung von Besiktas vs. Ajax Amsterdam im Livestream. In einem weiteren Livestream könnt Ihr das Duell in der Gruppe C auch in einer Konferenz mit der zweiten frühen Mittwochsbegegnung, Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk, verfolgen. Die Konferenz läuft auch auf dem linearen Fernsehsender DAZN 1. Dieser ist aber nur nach einer Zuzahlung zu einem bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag zu empfangen.

Ihr habt Lust auf noch mehr Fußball im Livestream? Dann ist ein DAZN-Abo quasi ein Muss für Euch! Der Streamingdienst hält nämlich auch die Übertragungsrechte an allen Spielen der Champions League der Frauen, allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie der Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich.

Besiktas vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr seid heute Abend unterwegs, wollt aber trotzdem immer auf dem Laufenden bleiben, was bei Besiktas vs. Ajax Amsterdam passiert? Dann seid Ihr hier bei SPOX genau richtig. In unserem ausführlichen und zudem kostenlosen Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam.

Champions League: Besiktas vs. Ajax Amsterdam - Voraussichtliche Aufstellungen

Besiktas: Destanoglu - Yilmaz, Vida, Welinton, Rosier - Topal - Larin, Pjanic, Hutchinson, Ghezzal - Batshuayi

Destanoglu - Yilmaz, Vida, Welinton, Rosier - Topal - Larin, Pjanic, Hutchinson, Ghezzal - Batshuayi Amsterdam: Pasveer - Blind, Martinez, Timber, Mazraoui - Alvarez, Gravenberch - Tadic, Berghuis, Antony - Haller

Champions League: Die Gruppe C in der Übersicht