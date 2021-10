Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Zenit St. Petersburg auf Juventus Turin. SPOX sagt, wo die Partie im TV und Livestream übertragen und im Liveticker begleitet wird.

Nach zwei Spieltagen stehen die Italiener mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 4:0 Toren auf dem 1. Platz der Gruppe H. Diese gute Ausgangsposition könnten sie mit einem Sieg gegen Zenit weiter ausbauen. Die Russen werden sich nach dem 4:0 Triumph gegen Malmö jedoch nicht so leicht geschlagen geben.

Die alte Dame startete unter keinen guten Vorzeichen in diese Saison und befand sich zwischenzeitlich in der Serie A sogar auf einem Abstiegsplatz. Die Gäste schafften allerdings den Turnaround und gewannen die letzten fünf Spiele allesamt. In der Gruppe H stehen sie mit zwei Siegen aus zwei Spielen auf dem ersten Platz, noch vor dem amtierenden Champion FC Chelsea. Zenit St. Petersburg nimmt hierbei den dritten Platz ein. Nach einer knappen Auftaktniederlage gegen Chelsea zeigten sie beim Heimspiel gegen Malmö eine gute Leistung. Nun wollen sie auch gegen Juve eine gute Leistung zeigen und überraschen.

Für den russischen Serienmeister könnte es heuer erneut bei der Gruppenphase der Champions League bleiben. Mit Chelsea und Juventus Turin treffen sie nämlich auf zwei echte Schwergewichte im europäischen Fußball. Zudem schafften sie es bereits in den letzten beiden Jahren nicht über die Gruppenphase hinaus. Letztmals war dies 2015/16 der Fall, damals scheiterte man im Achtelfinale an Benfica Lissabon. Um es heuer unter die Top zwei der Gruppe zu schaffen, benötigen sie zuhause gegen Juventus wohl einen Sieg.

Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin heute live in der Champions League: Datum, Anpfiff

Gruppenphase

3. Spieltag

Mittwoch, 20. Oktober 2021

21:00 Uhr

Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Zenit gegen Juve wird nicht live im Free-TV übertragen, lässt sich aber dennoch hautnah verfolgen. DAZN strahlt die 90 Minuten exklusiv aus.

Der Streamingdienst besitzt ab dieser Saison die Rechte an der Übertragung von 121 Begegnungen der Königsklasse. In der Gruppenphase werden dabei sieben von acht Dienstagsspielen und acht von acht Mittwochsspielen live bei DAZN gezeigt. Ein Dienstagsspiel wird stets bei Amazon Prime Video gezeigt.

Hier geht's zu DAZN.

Die Preise wurden jeweils erhöht, da das Live-Programm von DAZN durch den Rechtegewinn nun ebenso höher ausfällt. So ist etwa auch die Bundesliga jetzt nicht nur freitags, sondern auch sonntags bei dem Streaminganbieter zu sehen.

Abgesehen dieser beiden Wettbewerbe lassen sich auf der Plattform in Sachen Fußball auch die spanische Primera Division, die italienische Serie A, die französische Ligue 1 oder die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 - mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft - live verfolgen.

Wiederum darüber hinaus seht Ihr bei DAZN US-Sport mit der NBA, der NFL, der MLB sowie Motorsport, Tennis, Boxen, MMA, Darts, Golf, Rugby und mehr.

Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin heute live in der Champions League: Übertragung im Liveticker

SPOX bietet Euch wie gewohnt zu Zenit gegen Juve einen Liveticker an, mit dem Euch nichts Wichtiges entgehen wird.

Hier geht's zur Partie Zenit vs. Juve.

Hier geht's zur Mittwochs-Konferenz.

Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin heute live in der Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe H