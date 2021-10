RB Salzburg empfängt am 3. Champions-League-Gruppenspieltag den VfL Wolfsburg. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Tabellenführer Red Bull Salzburg tritt am heutigen 3. Spieltag in der Champions League an gegen den VfL Wolfsburg an und kann einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Bei uns seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Salzburger mussten zwar am vergangenen Spieltag in der Liga zum ersten Mal Punkte liegen lassen, nichtsdestotrotz ist die Mannschaft von Matthias Jaisle in besserer Form. Die Wölfe verloren in der Deutschen Bundesliga nämlich die vergangenen drei Spiele.

Vor Beginn: In der Red Bull Arena in Salzburg wird das Spiel der Gruppe G um 18.45 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel am 3. Spieltag zwischen RB Salzburg und dem VfL Wolfsburg.

RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg: Champions League heute im TV und Livestream

Die Partie wird heute von mehreren Anbietern übertragen. ServusTV Österreich zeigt das Spiel im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Sky überträgt als Hauptlizenzinhaber alle Spiele der Königsklasse und damit auch Salzburg gegen Wolfsburg (Sky Sport Austria 2 HD) im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket verfolgen könnt. Zu guter Letzt seht Ihr das Duell auch bei DAZN im Livestream.

Sky und DAZN zeigen die Partie außerdem auch als Teil der Mittwochskonferenz.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem heutigen 3. Spieltag