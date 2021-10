In der Champions League geht es heute mit dem dritten Spieltag der Gruppenphase weiter. Wer zeigt / überträgt die Königsklasse heute aber live im TV und Livestream? DAZN oder Amazon Prime? Wir gegen Euch hier die Antworten.

Champions League: 3. Spieltag

Am gestrigen Dienstag erfolgte mit acht Spielen der Starschuss zum 3. Gruppenphasen-Spieltag der Champions League 2021/22. Am heutigen Mittwoch folgen weitere acht Spiele.

Zwei Partien gehen heute mit deutscher Beteiligung über die Bühne. Der VfL Wolfsburg spielt bereits um 18.45 Uhr beim FC Salzburg, auch der FC Bayern München spielt auswärts - ab 21 Uhr bei Benfica Lissabon.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Welche Spiele heute stattfinden und wann diese beginnen, hätten wir schon einmal geklärt. Eine sehr wichtige Frage ist allerdings noch zu beantworten: Wo werden die Spiele heute live im TV und im Livestream übertragen?

Zur Beantwortung dieser Frage werfen wir zuerst einmal den wichtigen Blick auf die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League in Deutschland. Bei diesen hat sich zu dieser Saison einiges getan. Bei der Neuvergabe der Übertragungsrechte ging der Pay-TV-Sender Sky leer aus und scheidet somit aus dem illustren Anbieterkreis aus. Neu in diesem hinzugekommen ist Amazon. Via Amazon Amazon Prime Video ist jeden CL-Dienstag ein Spiel exklusiv zu sehen.

Für die weiteren 15 Begegnungen pro Spieltag in der Gruppenphase, in dieser befinden wir uns noch einige Wochen, liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt dienstags sieben und mittwochs acht Spiele im Livestream und zudem an beiden Tagen eine Konferenz.

Beim Blick auf den Kalender steht fest, wer die Champions League heute zeigt / überträgt. Da wir heute Mittwoch haben, ist es einzig und allein DAZN. Dort beginnt die Übertragung des ersten Einzelspiels, Salzburg vs. Wolfsburg, und der Konferenz um 18.30 Uhr. Wichtig aus deutscher Sicht ist auch, dass die Übertragung zu Benfica vs. Lissabon bereits um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung startet.

Für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Die Preise wurden kürzlich erhöht, auch da DAZN in dieser Saison so viel Live-Fußball der Spitzenklasse wie noch nie zuvor zeigt. Neben der deutlich erweiterten Champions-League-Berichterstattung liegen auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga beim "Netflix des Sports". Freunde europäischer Topligen werden mit zahlreichen Begegnungen aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A bestens versorgt.

Darüber hinaus seht Ihr bei DAZN auch US-Sport (NBA, NFL, MLB), Tennis, Darts, Handball, Boxen, MMA und viele Topevents aus weiteren Sportarten.

Möglich ist der Abruf der Livestreams über dazn.com, über die DAZN-App auf vielen Endgeräten und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs. Mit DAZN könnt Ihr Euch die Champions League also auch auf den großen Bildschirm holen!

