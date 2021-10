Club Brügge vs. Manchester City: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Champions League treffen in der Vorrunde Club Brügge und Manchester City aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Club Brügge vs. Manchester City - Champions League: Anpfiff, Spielstätte, Ort

Die erste Hälfte des 3. Spieltags in der Champions League steigt am heutigen Dienstag, den 19. Oktober. Zu den acht Duellen, die absolviert werden, zählt auch das Spiel in der Gruppe A zwischen Club Brügge und Manchester City. Pünktlich um 18.45 Uhr wird die Begegnung im Jan-Breydel-Stadion in Brügge angepfiffen.

Champions League: Die heutigen Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 19. Oktober 18.45 Uhr Club Brügge Manchester City Dienstag, 19. Oktober 18.45 Uhr Besiktas Istanbul Sporting Lissabon Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Paris Saint-Germain RB Leipzig Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr FC Porto AC Milan Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Ajax Amsterdam Borussia Dortmund Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Inter Mailand Sheriff Tiraspol Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Shakhtar Donetsk Real Madrid

© getty City-Trainer Pep Guardiola wartet noch auf einen Champions-League-Titel mit den Skyblues.

Club Brügge vs. Manchester City: Champions League heute live im TV und Livestream

Sieben der acht Champions-League-Partie laufen heute bei DAZN, Club Brügge gegen Manchester City ist eines dieser sieben Spiele. Lediglich Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund ist bei Amazon Prime Video zu sehen.

Die Übertragung von Brügge vs. ManCity auf DAZN geht wenige Minuten vor Anpfiff los, Benni Zander wird Euch als Kommentator durch die begleiten.

Neben dem Einzelspiel bietet das "Netflix des Sports" das Duell auch als Teil der Dienstagskonferenz an. Darin sind alle Spiel enthalten, für die DAZN heute Übertragungsrechte besitzt. Die Konferenz beginnt um 18.45 Uhr.

Für die Champions-League-Spielzeit 2021/22 besitzt DAZN die Rechte an insgesamt 121 Spielen. Die österreichischen Fans bekommen sogar alle Spiele bei DAZN angeboten, in der Schweiz besitzt der Streamingdienst hingegen keine Rechte mehr.

In Deutschland seht Ihr neben dem prestigereichsten Turnier auf Vereinsebene auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und die Primera Division. Weitere Sportarten, die DAZN anbietet, sind unter anderem: Darts, Handball, US-Sport (NBA, NFL, MLB), Tennis, Wintersport, Radsport, Motorsport, Wrestling, Rugby und Boxen.

Der monatliche Preis für das dafür benötigte Abonnement beträgt 14,99 Euro. Das Jahresabo kostet Euch 149,99 Euro. Das Abo ist außerdem monatlich kündbar.

Club Brügge vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr Club Brügge gegen Manchester City live verfolgen. Mit dem detaillierten Liveticker werdet Ihr über alle Tore, Elfmeter, Platzverweise und Wechsel informiert. Auf SPOX bekommt Ihr zudem die Möglichkeit geboten, den Großteil des Spieltags (alle Spiele ab 21 Uhr) mit der Dienstagskonferenz zu verfolgen.

Champions League: Die Gruppe A vor dem 3. Spieltag