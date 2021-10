Heute wird der 3. Spieltag der Champions League mit acht Spielen fortgesetzt. Wir zeigen Euch, wie und wo Ihr die Spiele in der Konferenz im TV und im Livestream verfolgen könnt.

CL, Konferenz am Mittwoch: Die wichtigsten Infos

Für viele der besten Mannschaften Europas stehen heute ihre nächsten Spiele in der Champions League an. Nachdem am gestrigen Dienstag bereits acht Partien des 3. Spieltags der Gruppenphase absolviert wurden, geht es am heutigen Mittwoch, 20. Dezember, mit ebenfalls acht Spielen weiter.

Zwei Spiele werden bereits um 18.45 Uhr angepfiffen, die weiteren sechs Spiele beginnen um 21 Uhr. Eines der beiden frühen Spiele bestreitet der VfL Wolfsburg beim FC Salzburg, der FC Bayern München ist dagegen erst ab 21 Uhr im Spitzenspiel der Gruppe E bei Benfica Lissabon gefordert.

Mit dem FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin sind heute weitere europäische Topteams im CL-Einsatz.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Für viele Fans gehört die Live-Übertragung der Spiele in einer Konferenz zu einem perfekten Champions-League-Abend einfach dazu! Toor in Manchester, Elfmeter für den FC Bayern - so oder ähnlich könnte es auch heute Abend aus den Mündern der Kommentatoren kommen. Der Streamingdienst DAZN überträgt heute nicht nur alle acht Spiele einzeln im Livestream, sondern bietet wie immer an einem Spieltag der Gruppenphase eine Konferenz an.

Die Übertragung der von Jan Lüdeke moderierten Konferenz beginnt um 18.30 Uhr. So sieht die DAZN-Konferenz heute im Detail aus:

Ab 18.45 Uhr

FC Barcelona - Dynamo Kiew (Kommentator: Uwe Morawe)

FC Salzburg - VfL Wolfsburg (Komm.: Max Gross)

Ab 21 Uhr

Benfica Lissabon - FC Bayern München (Komm.: Michael Born)

Manchester United - Atalanta Bergamo (Komm.: Jan Platte)

Young Boys Bern - FC Villarreal (Komm.: Holger Pfandt)

OSC Lille - FC Sevilla (Komm.: Oliver Forster)

FC Chelsea - Malmö FF (Komm.: Nico Seepe)

Zenit St. Petersburg - Juventus Turin (Komm.: Freddy Harder)

Mit einem DAZN-Abonnement habt Ihr heute Zugang auf alle Spiele der Königsklasse - und selbstverständlich auch auf die Konferenz. Der Streamingdienst ist in dieser Saison für die Live-Übertragung der Großteil der Spiele verantwortlich. In Zahlen: 121 der insgesamt 137 Spiele laufen exklusiv bei DAZN. Schon aus diesem Grund lohnt sich ein Abonnement zum Preis von 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo). Beim Blick auf das weitere Live-Angebot von DAZN wird dies noch deutlicher: Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A, US-Sport aus der NFL, NBA und MLB, Tennis, Darts, Boxen, Handball und noch vieles mehr könnt Ihr bei DAZN live verfolgen.

CL, Konferenz am Mittwoch im Liveticker

Eine Konferenz könnt Ihr heute nicht nur im Livestream verfolgen, sondern auch im Liveticker bei SPOX. Zudem tickern wir heute für Euch alle acht Spiele einzeln!

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

