Chelsea vs. Malmö: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Chelsea auf Malmö. SPOX sagt, wo die Partie im TV und Livestream übertragen und im Liveticker begleitet wird.

Am dritten Spieltag der Champions League Gruppenphase empfängt der FC Chelsea den Malmö FF. In dieser Partie sind die Rollen klar verteilt, es erwartet uns ein klassisches David-gegen-Goliath-Szenario. Für den Titelverteidiger ist diese Begegnung ein absoluter Pflichtsieg, wenn es mit dem Gruppensieg noch etwas werden soll. Malmö hingegen darf sich über ein großartiges Highlight-Spiel an der Stamford Bridge freuen, hofft dabei aber sicherlich insgeheim auf die große Sensation. Ob wir ihnen diese zutrauen, erfahrt ihr im folgenden Chelsea gegen Malmö Tipp.

Chelsea steht nach drei Punkten aus zwei Spielen aktuell auf Rang zwei der Gruppe H, allerdings punktgleich mit dem Gruppendritten aus St. Petersburg. Diese Russen haben ihr Hinspiel gegen Mit-Favorit Juve aber noch vor sich. Malmö hingegen steht nach zwei Partien ohne Punkt und ohne Tor da. Bisher gab es in den beiden deutlichen Niederlagen gegen Juve und Zenit nichts zu holen, somit bleibt den Schweden nur der letzte Platz. Vom Überstehen der Gruppe wurde im Vorfeld sicherlich ohnehin nicht einmal geträumt, Rang drei würde aber zumindest noch den Gang in die Europa League bedeuten.

Chelsea vs. Malmö heute live in der Champions League: Datum, Anpfiff, Spielort

Datum & Uhrzeit: 20.10.2021, 21:00 Uhr

Austragungsort: Stamford Bridge (London)

Wettbewerb: Champions League, 3. Spieltag

TV-Übertragung: DAZN

Chelsea vs. Malmö heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Chelsea gegen Malmö läuft heute nicht live im Free-TV. DAZN ist nämlich für die Übertragung verantwortlich. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison insgesamt 121 Begegnungen der Königsklasse. In der Gruppenphase werden dabei sieben von acht Dienstagsspielen und alle Mittwochsspiele live übertragen. Um ein Dienstagsspiel pro Spieltag kümmert sich Amazon Prime Video.

Die DAZN-Abopreise wurden vor kurzem erhöht, da das "Netflix des Sports" durch den Rechtegewinn nun mehr anbietet. So ist etwa auch die Bundesliga jetzt nicht nur freitags, sondern auch sonntags bei dem Streaminganbieter zu sehen.

Neben der Champions League und Bundesliga lassen sich auf der Plattform in Sachen Fußball auch die Primera Division, Serie A, Ligue 1 und die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 live verfolgen.

Wiederum darüber hinaus seht Ihr bei DAZN US-Sport mit der NBA, der NFL, der MLB sowie Motorsport, Tennis, Boxen, MMA, Darts, Golf, Rugby und mehr.

Chelsea vs. Malmö heute live in der Champions League: Übertragung im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel zwischen Chelsea und Malmö einen detaillierten Liveticker an. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zur Partie Chelsea vs. Malmö.

Hier geht's zur Mittwochs-Konferenz.

Chelsea vs. Malmö heute live in der Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe H