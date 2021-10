Besiktas vs. Sporting: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag geht es für Besiktas Istanbul in der Königsklasse weiter. Gegner am 3. Spieltag in der Gruppenphase ist Sporting Lissabon. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Besiktas Istanbul vs. Sporting Lissabon: Ort, Datum, Uhrzeit

Die Partie findet im Vodafone Park in Istanbul statt, Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Champions League: Besiktas Istanbul gegen Sporting Lissabon heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel in der Gruppenphase von Besiktas Istanbul wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN und Amazon Prime Video. Pro Spieltag könnt ihr 15 von 16 Spielen in der Gruppenphase live und exklusiv auf DAZN mitverfolgen. Das Topspiel am Dienstag könnt ihr live auf Amazon Prime Video verfolgen. DAZN bietet außerdem in der Gruppenphase am Dienstag und Mittwoch jeweils eine Konferenz mit allen Spielen an, mit Ausnahme des Topspiels am Dienstag.

Für die Champions-League-Fans aus der Schweiz sei erwähnt, dass dort nichts von der Champions League auf DAZN zu sehen ist.

In Österreich dagegen könnte ihr alle Spiele der Champions League von der Gruppenphase bis zum Finale sehen.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich.

Champions League, Gruppenphase: Die Spiele am Dienstag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 19. Oktober 18.45 Uhr Besiktas Istanbul Sporting Lissabon DAZN Dienstag, 19. Oktober 18.45 Uhr Club Brügge ManCity DAZN Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr FC Porto AC Mailand DAZN Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Paris SG RB Leipzig DAZN Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Inter Mailand Sheriff DAZN Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool DAZN Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Ajax Amsterdam Borussia Dortmund Amazon Prime Video Dienstag, 19. Oktober 21.00 Uhr Schachtar Donezk Real Madrid DAZN

Besiktas Istanbul vs. Sporting Lissabon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Besiktas Istanbul: Ersin Destanoglu - Yilmaz - Vida - Saatci - Rosier - Souza - Karaman - Bozdogan - Yalcin - Özyakup - Batshuayi

Ersin Destanoglu - Yilmaz - Vida - Saatci - Rosier - Souza - Karaman - Bozdogan - Yalcin - Özyakup - Batshuayi Sporting Lissabon: Adan - Matheus Reis - Coates - Ricardo Esgaio - Nuno Santos - Joao Palhinha - Daniel Braganca - Pedro Porro - Sarabia - Matheus Nunes - Paulinho

Champions League: Besiktas Istanbul vs. Sporting Lissabon heute live im Liveticker

Ihr seid heute Abend unterwegs, wollt aber trotzdem immer auf dem Laufenden bleiben, was in der Champions League passiert? Dann seid Ihr hier bei uns genau richtig. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Champions League: Die Gruppe C mit Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon

# Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Ajax 2 6 6 2 Dortmund 2 2 6 3 Beşiktaş 2 -3 0 4 Sporting CP 2 -5 0