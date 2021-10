Benfica Lissabon und die Sache mit den Mitgliedern: Tanken für den Klub

Wenn der FC Bayern München und Benfica Lissabon am Mittwoch (21 Uhr bei DAZN und im LIVETICKER ) in der Champions League aufeinandertreffen, duellieren sich die beiden mitgliederstärksten Klubs der Welt. Bei Benfica wurde dabei ein kleines bisschen nachgeholfen.

"E pluribus unum", so lautet das offizielle Klub-Motto von Benfica, so prangt es sogar auf dem Logo unter dem goldenen Adler: "Aus vielen eines". Und sie sind verdammt viele bei Benfica, mit Stand 30. Juni 2021 nach eigener Angabe exakt 244.065. So viele Mitglieder hat der Klub aus der portugiesischen Hauptstadt Lissabon und ist damit der zweitgrößte der Welt.

Übertroffen wird Benfica in dieser Wertung lediglich vom anstehenden Gegner in der Champions League, dem FC Bayern München mit seinen rund 293.000 Mitgliedern. Während deren Anzahl über die Jahre einfach so munter vor sich hin wuchs, wurde bei Benfica ein kleines bisschen nachgeholfen.

Hauptverantwortlich dafür ist Luis Filipe Vieira. Ein portugiesischer Geschäftsmann, der Benfica von 2003 bis Juli dieses Jahres als Präsident vorstand - ehe er wegen Verdachts auf schweren Betrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung und Veruntreuung verhaftet wurde. Seitdem muss sich der 72-Jährige mit Prozessen herumschlagen, zu seinem Nachfolger als Benfica-Präsident wurde vor wenigen Tagen der ehemalige Weltklassespieler Rui Costa gewählt.

Benfica Lissabon schaffte es ins Guinessbuch der Rekorde

Vieira übernahm 2003 einen Klub mit ruhmreicher Vergangenheit und trostloser Gegenwart, der letzte Meistertitel lag neun Jahre zurück. International gab es wegen des Guttmann-Fluchs sowieso nichts zu holen. Der legendäre ungarische Trainer Bela Guttmann hatte sich nach dem zweiten Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1962 mit der Klubführung überworfen und bekanntlich prophezeit, dass Benfica "in Europa 100 Jahre keine Titel mehr gewinnen wird".

Wenn es international schon keine Trophäen zu holen gibt, so wollte Vieira aus Benfica wenigstens den größten Klub der Welt machen. Mehr Prestige, neue Einnahmequellen. Im Zuge des ersten Meistertitels nach elf Jahren unter Trainer Giovanni Trapattoni startete Vieira im Juni 2005 bei einem Mitgliederstand von rund 100.000 eine Kampagne mit dem offiziellen Ziel, auf lange Sicht die Marke von 500.000 zu knacken. Wenn es bis Oktober aber nicht mindestens 300.000 werden, wolle er zurücktreten. "Niemand stoppt Benfica, schon gar nicht mit dieser neuen Mitgliederkarte", tönte Vieria.

© getty Luis Filipe Vieira fungierte von 2003 bis 2021 als Benfica-Präsident und war der Urheber der Mitgliederanwerbungs-Kampagnen.

Um den Fans eine Mitgliedschaft schmackhaft zu machen, dachten sie sich bei Benfica nämlich einiges aus. Ein Starterpaket für 55 Euro beinhaltete den Mitgliedsbeitrag für vier Monate, Tickets für zwei Ligaspiele sowie etliche Vergünstigungen bei diversen Partnern. Von Banken über Telekommunikations-Unternehmen bis hin zu TV-Anstalten und Tankstellen. Bei Repsol sparte man als Benfica-Mitglied pro Liter Benzin beispielsweise drei Cent. Der Einfachheit halber wurden die Starterpakete auch direkt in den Tankstellen angeboten, bald gab es landesweit 3796 Verkaufsstandorte.

Tatsächlich schnellte die Mitgliederzahl daraufhin in die Höhe, von der anvisierten Marke von 300.000 war Benfica im Oktober 2005 jedoch weit entfernt. Statt wie angekündigt zurückzutreten, machte Vieira aber einfach weiter - und rühmte sich mit den Erfolgen. 2006 bekam Benfica mit 160.398 Mitgliedern einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde als der am besten unterstützte Klub der Welt.

Glück gehabt, Bayern! So brutal könnte eine Benfica-Top-11 aussehen © getty 1/25 Seit einigen Jahren bringt Lissabon ein Mega-Talent nach dem anderen auf die europäische Fußballbühne. Halten können die Portugiesen die zukünftigen Stars meist nicht lange. SPOX zeigt die Benfica-Top-11 der noch heute aktiven Abgänge. © imago images 2/25 TOR - JAN OBLAK (zwischen 2010 und 2014 bei Benfica): Ging für 16 Millionen Euro zu Atletico Madrid. Noch heute bei den Rojiblancos. © getty 3/25 Seit mehreren Jahren einer der besten Torhüter Europas, staubte schon zahlreiche Auszeichnungen ab. Hatte großen Anteil an Atleticos Meistertitel in der vergangenen Saison. Nur 25 Gegentore kassierten die Madrilenen. © getty 4/25 ABWEHR - NELSON SEMEDO (zwischen 2012 und 2017 bei Benfica): Ging für 35,7 Millionen Euro zum FC Barcelona. Seit 2020 bei den Wolverhampton Wanderers. © getty 5/25 Hatte Startschwierigkeiten bei Barca und war auf der rechten Abwehrseite nie wirklich unumstritten. Trotzdem reichte es für 124 Pflichtspieleinsätze. Auf der Insel genießt er einen etwas höheren Stellenwert. © imago images 6/25 DAVID LUIZ (zwischen 2007 und 2011 bei Benfica): Ging für 25 Millionen Euro zum FC Chelsea. Seit 2021 bei Flamengo Rio de Janeiro. © getty 7/25 Ging nach drei erfolgreichen Jahren bei den Blues zu PSG, um zwei Spielzeiten später wieder an die Stamford Bridge zurückzukehren. 2019 wechselte er zu Stadtrivale Arsenal, ehe sein Vertrag im Sommer auslief. Nun zurück in der Heimat. © getty 8/25 RUBEN DIAS (zwischen 2017 und 2020 bei Benfica): Ging für 68 Millionen Euro zu Manchester City. Noch heute bei den Skyblues. © getty 9/25 Durchlief alle Jugendstationen von Benfica, ehe er den großen Schritt auf die Insel wagte. Wurde schnell zum wichtigen Eckpfeiler und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel 2021. Deshalb zum Premier-League-Spieler der Saison gewählt. © getty 10/25 JOAO CANCELO (zwischen 2009 und 2015 bei Benfica): Ging für 15 Millionen Euro zum FC Valencia. Seit 2019 bei Manchester City. © getty 11/25 Valencia erkannte sein Potenzial. Nach einer Leihe zu Inter schnappte Juventus Turin für 40 Mio. Euro zu, ehe City ein Jahr später noch 25 Mio. Euro drauflegte. Unter Pep Guardiola wird er rechts wie links regelmäßig eingesetzt. © getty 12/25 MITTELFELD - AXEL WITSEL (zwischen 2011 und 2012 bei Benfica): Ging für 40 Millionen Euro zu Zenit St. Petersburg. Seit 2018 bei Borussia Dortmund. © getty 13/25 Blieb insgesamt fünf Jahre in Russland, ehe er mehrere Angebote von Top-Vereinen ausschlug und nach China wechselte. Ein Jahr später bezahlte der BVB 20 Mio. Euro für ihn. Im Zentrum bis heute ein Leader und Stabilisator. © imago images 14/25 ANGEL DI MARIA (zwischen 2007 und 2010 bei Benfica): Ging für 33 Millionen Euro zu Real Madrid. Seit 2015 bei Paris Saint-Germain. © getty 15/25 Erlebte bei den Königlichen zwar eine sehr erfolgreiche Zeit, innerhalb des Klubs bekam er aber zu wenig Wertschätzung und wechselte zu ManUnited. Nach einem unglücklichen Jahr unterschrieb der Argentinier bei PSG - und liefert! © getty 16/25 RENATO SANCHES (zwischen 2010 und 2016 bei Benfica): Ging für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München. Seit 2019 bei OSC Lille. © getty 17/25 Kam als frisch gebackener Europameister und mit dem Golden Boy Award in der Tasche an die Isar. Glücklich wurde er aber nie, woran auch eine Leihe zu Swansea nichts änderte. Bei Lille ging es erst bergauf, jetzt soll er aber verkauft werden. © getty 18/25 ANGRIFF - BERNARDO SILVA (zwischen 2007 und 2015 bei Benfica): Ging für 15,75 Millionen Euro zur AS Monaco. Seit 2017 bei Manchester City. © getty 19/25 Vor seinem festen Wechsel war er bereits ein Jahr an das Fürstentum ausgeliehen. Nach zwei herausragenden Jahren legte City 50 Mio. für ihn hin. Spielte erst drei bärenstarke Saisons, ehe er einen kleinen Durchhänger hatte. Nun aber wieder Stammkraft. © imago images 20/25 LUKA JOVIC (zwischen 2016 und 2019 bei Benfica Lissabon): Ging für 22,24 Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt. Seit 2019 bei Real Madrid. © getty 21/25 Spielte lediglich eine Saison in Lissabon, ehe er für zwei Jahre an die SGE ausgeliehen wurde. Der Serbe schoss Tore wie am Fließband und wurde nach seiner festen Verpflichtung für 63 Mio. an Real verkauft. Dort spielt er seither kaum eine Rolle. © getty 22/25 JOAO FELIX (zwischen 2015 und 2019 bei Benfica): Ging für 127,2 Millionen Euro zu Atletico Madrid. Noch heute bei den Rojiblancos. © getty 23/25 Halb Europa leckte sich die Finger nach dem Talent, Atletico bekam den Zuschlag und hatte somit seinen Griezmann-Ersatz. Nach über zwei Saisons lässt sich sagen: 19 Pflichtspieltore rechtfertigen diese Ablöse nicht wirklich. Aber: Felix ist erst 21. © imago images 24/25 Weitere erwähnenswerte Spieler: Ederson, Victor Lindelöf, Fabio Coentrao, Andre Gomes, Goncalo Guedes, Talisca, Rodrigo, Luca Waldschmidt und Raul Jimenez. © getty 25/25 432,89 Millionen Euro nahm Benfica mit diesen Spielern insgesamt ein. Besonders auf der Insel scheinen die Klubs gerne nach Lissabon zu schielen. Klar ist: Diese Elf könnte um jeden Titel mitspielen.

2014 überholte der FC Bayern München Benfica

Vieira sprach daraufhin davon, dass Benfica bis 2011 ein "europäischer Koloss, wenn nicht sogar ein weltweiter" sein werde: "Ich bin frustriert, mit Benfica noch keinen europäischen Titel geholt zu haben. Aber ich glaube, dass wir das bald nachholen werden." Bis heute wurde der Guttmann-Fluch jedoch nicht durchbrochen, 2013 und 2014 scheiterte Benfica jeweils erst im Europa-League-Finale.

Nach der zweiten Finalniederlage rief der Klub die "aggressivste" Kampagne zur Mitgliederanwerbung der Geschichte aus, beim damaligen Stand von bereits über 200.000 sprach Vieira wieder von der magischen Marke von 300.000. "Spieler werden ohne einen guten Trainer nicht Meister, der Trainer nicht ohne die Unterstützung der Direktoren - und der Klub ist nichts ohne seine Mitglieder", verkündete Vieira.

Im Rahmen der Kampagne wurden 4,5 Millionen Registrierungsbögen für Mitgliedschaften versendet. In dem Land mit seinen knapp zehn Millionen Einwohnern bekam also fast jeder zweite Post von Benfica. Dies dürfte sich auch mit der Anzahl an Sympathisanten gedeckt haben. Einer damaligen UEFA-Studie zufolge halten es 47 Prozent aller Portugiesen mit Benfica. Kein europäischer Klub habe in seinem Land eine höhere Quote.

Einen ähnlich großen Sprung wie die erste Kampagne bescherte dieser Vorstoß aber nicht mehr. Stattdessen überholte der FC Bayern Benfica im Herbst 2014 als mitgliederstärkster Klub der Welt ganz ohne aggressive Anwerbungen - und baute seinen Vorsprung seitdem aus.