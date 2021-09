Für Borussia Dortmund steht das erste Heimspiel in der diesjährigen Champions-League-Saison auf dem Programm, Gegner ist Sporting Lissabon. Wir zeigen Euch, wer das heutige Spiel live überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im TV und Livestream?

Für die Borussia geht es nach der bitteren Pleite am vergangenen Wochenende gegen Gladbach zur Wiedergutmachung gegen Sporting Lissabon. Mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei Besiktas starteten die Borussen optimal in die Königsklasse.

Der amtierende Meister aus der Liga NOS ist zu Gast im Signal Iduna Park. Angestoßen wird die Partie um 21.00 Uhr.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im Free-TV?

Bereits seit mehreren Saisons ist das ZDF im deutschsprachigen Raum nicht mehr zuständig für die Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung. Deshalb gibt es leider auch die Partie von Dortmund gegen Sporting heute nicht im Free-TV zu sehen.

Ihr habt aber die Möglichkeit, um 23.00 Uhr am Mittwoch im Sportstudio die Highlights des gesamten Champions-League-Spieltags zu verfolgen. Die einstündige Sendung geht ausführlich auf die deutschen Partien ein und zeigt die wichtigsten Szenen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute im Livestream?

Wer die Begegnung heute live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt einen gültiges Abonnement bei Amazon Prime. Die Video-on-Demand-Plattform hat sich seit dieser Saison ebenfalls Rechte an der Übertragung der UEFA Champions League gesichert. Insgesamt zeigt Amazon Prime 16 Spiele live. Unter anderem immer das Top-Spiel am Dienstagabend, so auch heute bei BVB gegen Sporting Lissabon. Während der Gruppenphase seht Ihr jeden Dienstag ein Spiel bei Amazon Prime, die restlichen sieben Partien zeigt DAZN.

Los geht es ab 20.30 Uhr mit Vorberichten, ehe ab 21.00 Uhr der Ball rollt.

Amazon Prime ist kostenpflichtig. Der Streaminganbieter hat eine Aktion laufen, für alle Fans, die Prime erst einmal testen wollen. Es gibt einen Gratismonat, anschließend kostet Prime im Monat 7,99 Euro oder im Jahr 69 Euro.

DAZN bietet bereits seit seinem Bestehen einen kostenfreien Probemonat für Neukunden an. Damit könnt Ihr das Event kostenlos ansehen. Die gesamte Welt des Sports könnt Ihr für 30 Tage kostenlos testen. Dieses Angebot gilt jedoch nur noch bis zum 30. September. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Um die Streams von DAZN aufzurufen reicht Euch eine gute Internetverbindung sowie ein internetfähiges Endgerät. Vom Smartphone, Tablet, Smart-TV und Laptop könnt Ihr die DAZN App bequem herunterladen und loslegen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von BVB vs. Sporting heute?

Falls Ihr die besten Szenen des Spiels noch einmal anschauen möchtet oder Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr bei DAZN auf die Highlights zugreifen.

Die Highlights der Partie der Dortmunder wird es aber erst ab Freitag auf der Plattform zu sehen geben, da die Rechtelage mit Amazon Prime nichts anderes zulässt.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppenphase

Datum: 27. September 2021

Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Übertragung: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime

Re-Live: Amazon Prime

Highlights: DAZN (ab Freitag)

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im TV und Livestream? Champions League heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abonnement bei Amazon Prime abschließen möchtet oder gerade unterwegs seid, ist der Liveticker von SPOX genau das Richtige für Fußballfans.

Wir tickern das Spiel mit und halten Euch über alle wichtigen Szenen im Stadion auf dem Laufenden.

Alle acht Matches am Dienstag gibt es bei SPOX sogar in der praktischen Ticker-Konferenz zu verfolgen.

Natürlich könnt Ihr auch jedes Spiel einzeln im Ticker verfolgen. Hier seht Ihr den Überblick über die Liveticker.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im TV und Livestream? Stand in Gruppe C

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 1 5:1 3 2 Borussia Dortmund 1 2:1 3 3 Besiktas Istanbul 1 1:2 0 4 Sporting Lissabon 1 1:5 0

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im TV und Livestream? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Schwarz-Gelben wird aller Voraussicht nach Top-Stürmer Erling Haaland fehlen. Der Norweger laboriert an einer muskulären Verletzung, die er sich im Training nach einem Schlag zugezogen hatte.

Auch Kapitän Marco Reus scheint fraglich. "Marco ist gestern gelaufen, Erling tut es noch richtig weh. Aber vielleicht hat er ja gut gegessen, geschlafen und regeneriert - und es geht doch schneller", sagte Trainer Marco Rose. Beim Abschlusstraining des BVB am Montagnachmittag nahm Reus teil, Haaland ließ sich hingegen nicht blicken.

Voraussichtliche Aufstellung von Dortmund:

Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerrero; Bellingham, Dahoud, Witsel; Malen, Moukoko, Hazard

Voraussichtliche Aufstellung von Sporting Lissabon:

Adan; Neto, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Santos

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Sporting heute live im TV und Livestream - Der zweite Spieltag im Überblick