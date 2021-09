Warum zeigt DAZN FC Barcelona vs. FC Bayern in der Champions League heute nicht live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München startet heute beim FC Barcelona in die Champions League 2021/22. Wir verraten Euch, warum DAZN die Partie nicht live im TV und Livestream überträgt.

Für Rekordmeister FC Bayern München beginnt die neue Champions-League-Saison mit einem Kracher. Am heutigen Dienstag ist der FC Bayern am 1. Spieltag der Gruppenphase beim FC Barcelona zu Gast. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Camp Nou.

Der FC Bayern reist mit reichlich Selbstvertrauen nach Spanien. Am vergangenen Samstag gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann das Topspiel mit 4:1 und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz zwei.

Der durch den Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain stark geschwächte FC Barcelona erinnert sich nur ungern an das letzte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern. Im Viertelfinale des Finalturniers der Champions League 2019/20 gingen die Katalanen mit 2:8 unter.

FC Bayern in der Champions League: Spielplan

Termin Begegnung DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Barcelona - FC Bayern MI, 29.09., 21.00 Uhr FC Bayern - Dynamo Kiew MI, 20.10., 21.00 Uhr Benfica Lissabon - FC Bayern DI, 02.11., 21.00 Uhr FC Bayern - Benfica Lissabon DI, 23.11., 21.00 Uhr Dynamo Kiew - FC Bayern MI, 08.12., 21.00 Uhr FC Bayern - FC Barcelona

Champions League 2021/22: Übertragung im TV und Livestream

In der Saison 2021/22 ist DAZN der zentrale Übertragungssender der Champions League in Deutschland. Der Streamingdienst zeigt 121 Spiele exklusiv im Livestream, zeitgleich stattfindende Spiele an jedem Spieltag in einer Konferenz und die Highlights der übertragenen Spiele unmittelbar nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Das alles ist aber nur mit einem Abo zu sehen. Ein solches kostet entweder 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Noch bis Ende September, besteht für alle Nicht-Kunden die Möglichkeit DAZN gratis zu testen.

Am heutigen 1. Spieltag der Gruppenphase zeigt DAZN sieben der acht Spiele im Livestream, unter anderem das Duell des VfL Wolfsburg bei OSC Lille.

Das Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona hat das "Netflix des Sports" allerdings nicht im Programm. Warum ist das so?

Warum zeigt DAZN FC Barcelona vs. FC Bayern in der Champions League heute nicht live im TV und Livestream?

Der Grund, warum DAZN FC Barcelona vs. FC Bayern heute nicht zeigt ist, dass der Streamingdienst keine Übertragungsrechte an der Partie besitzt.

Diese liegen bei Amazon Prime Video. Ab dieser Saison hat sich der Amazon-Dienst für drei Jahre die exklusiven Übertragungsrechte für das Highlightspiel der Champions League am Dienstag gesichert und hat deshalb das Erstwahlrecht. Am 1. Spieltag fiel die Wahl auf das Gastspiel des FC Bayern beim FC Barcelona.

Um das Spiel heute live verfolgen zu können benötigt Ihr ein Amazon-Konto und eine Prime-Mitgliedschaft. Ist dies schon der Fall, fallen keine weiteren Kosten auf Euch zu.

Für alle, die noch keine Prime-Mitglieder sind: Ein monatlich kündbares Monatsabo kostet 7,99 Euro, ein Jahresabo 69 Euro. Es besteht auch hier das Angebot eines kostenlosen Probemonats.

Der Livestream kann über die Prime Video App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Smart TV, Spielkonsolen, ...) abgerufen werden und auch am PC oder Notebook über www.amazon.de/primevideo.

Kein Messi, kein Geld, keine Ruhe: Die aktuelle Situation beim FC Barcelona © getty 1/21 Am Dienstagabend trifft der FC Bayern in der Champions League auswärts auf den FC Barcelona. Im Vergleich zum letzten Duell, das Bayern im Sommer 2020 mit 8:2 gewann, hat sich bei den Blaugrana so einiges getan. Ein Überblick. © getty 2/21 Der Boss: JOAN LAPORTA. Der neue Präsident (seit März) hat die undankbare Aufgabe übernommen, den Schuldenberg von 1,3 Milliarden Euro abzutragen - bitte aber bei gleichzeitigem sportlichen Erfolg. Da gibt es wenig Rücksicht auf Befindlichkeiten. © getty 3/21 Oberste Devise: sparen, sparen, sparen. "Es gibt keine Alternative. Das weiß mein guter Freund Joan Laporta auch", sagte unlängst Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. © getty 4/21 Der Trainer: RONALD KOEMAN. War im vergangenen Jahr eigentlich nur als Übergangslösung eingeplant, durfte jetzt aber doch bleiben, weil Klub-Legende Xavi noch nicht will. Viel bestimmen darf er nicht. © getty 5/21 "Wütend und verletzt" sei er gewesen, als Laporta ihn letzte Saison öffentlich angezählt und im Sommer erst einmal hingehalten habe, sagte Koeman. Zuletzt warf er seinem Präsidenten vor, "zu viel zu reden". © getty 6/21 Der Gegenspieler: JAVIER TEBAS. Der LaLiga-Boss ist für das spanische Financial Fairplay verantwortlich - und damit für Messis Abgang. Er kommentiert die Vorgänge bei Barca gern öffentlich - Laporta warf ihm vor, vom Klub "besessen" zu sein. © getty 7/21 Der Transfersommer: Barca ohne LIONEL MESSI, daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Eine Vertragsverlängerung schien eigentlich schon perfekt, doch dann konnte Barca ihn doch nicht bezahlen. Messi weinte - und unterschrieb bei PSG. © getty 8/21 Resultat: Kumpel und Neuzugang SERGIO AGÜERO schaut bei Barca jetzt in die Röhre. "Ich war schockiert, als er ging, wie alle anderen." Der Argentinier erklärte zudem, er habe auf Gehalt verzichtet, um zu Barca wechseln zu können. © getty 9/21 Ein komplettes Fiasko war die Barca-Zeit von ANTOINE GRIEZMANN. Der war für 100 Millionen von Atletico gekommen - und wurde am Deadline Day zurück an den Ex-Klub verliehen. So spart man immerhin sein Gehalt ein. © getty 10/21 Keinen einzigen Euro gab Barca im Sommer für Neuzugänge aus, sieht man von Emerson Royal ab, der direkt mit Gewinn an die Spurs weiterverkauft wurde. Richten soll es jetzt vor allem MEMPHIS DEPAY, der von Olympique Lyon kam. © getty 11/21 Warum Laporta nach Schließung des Transferfensters öffentlich über eine gescheiterte Rückholaktion von NEYMAR sprach - der sei "verrückt danach, zurückzukehren" - ist sein Geheimnis: Als ob Barca ihn hätte bezahlen können ... © getty 12/21 Die neue Hierarchie: Boss und Wortführer der Mannschaft ist und bleibt GERARD PIQUE. Der Mann von Sängerin Shakira ist mit 34 Jahren nicht mehr der Jüngste, aus der Startelf aber weiterhin nicht zu verdrängen. © getty 13/21 Pique war der erste, der auf Gehalt verzichtete, damit Barca die Neuzugänge Depay und Eric Garcia melden konnte. Später zogen Sergio Busquets (33), Jordi Alba (32) und Sergi Roberto (29) nach. Piques Begründung: "Wir sind Familie." © getty 14/21 In der Hierarchie gestiegen: MARC-ANDRE TER STEGEN. Der Schlussmann gehört mittlerweile zu den alten Hasen, ist im Tor unumstritten und als Organisator der neu formierten Abwehr wichtiger denn je. © getty 15/21 Die Zukunft: Es sorgte für großes Aufsehen, als ANSU FATI die Rückennummer 10 von Messi übernahm. Der Flügelspieler ist erst 18, soll nach schwerer Verletzung in der letzten Saison aber wieder durchstarten. © getty 16/21 Vielleicht noch wichtiger ist PEDRI, ebenfalls 18, der bei der EM im spanischen Mittelfeld bereits die Fäden zog. Nach EM, Olympia und extrem kurzer Pause muss Barca allerdings aufpassen, ihn nicht zu verheizen. © getty 17/21 Und dann ist da noch YUSUF DEMIR. Der 18-jährige Österreicher (Leihgabe von Rapid Wien) sollte eigentlich zur Jugend wechseln, wurde aber prompt bei den Profis gebraucht und überzeugte. "Er hat im Dribbling einen ähnlichen Stil wie Messi", lobt Pique. © getty 18/21 Der Saisonstart: Trotz aller Turbulenzen ist der Auftakt in der Primera Division geglückt. Sieben Punkte stehen aus den ersten drei Spielen zu Buche, auch wenn Barca bisher noch nicht ohne Gegentor bleiben konnte. © getty 19/21 In der Königsklasse will Barca auch ohne Messi weit kommen. Pikant: Gleichzeitig hält der Klub unbeirrbar an der Idee der Super League fest. "Die drei Vereine werden alle Ziele erreichen. Die UEFA kann sie nicht aufhalten", tönte Tebas. © getty 20/21 Und was sagen die Bayern zum ersten Aufeinandertreffen seit dem 8:2 im Sommer 2020? Er könne Barca noch nicht einschätzen, sagt Thomas Müller: "Ohne Messi wird das eine andere Mannschaft sein. Für das Gesamterlebnis fehlt er absolut." © getty 21/21 Fazit: Der Barca-Mythos hat im letzten Jahr doch deutliche Risse bekommen. Kein Messi, kein Geld, kein ruhiger Wiederaufbau - wie lange geht das gut? Trotzdem: Im Camp Nou muss man erst einmal gewinnen.

Champions League: FC Barcelona vs. FC Bayern heute im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona einen Liveticker an. Schaut rein und verpasst nichts vom Duell der beiden europäischen Topklubs.

Hier geht's zum Liveticker FC Barcelona - FC Bayern.

Champions League, 1. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream am Dienstag - wo läuft was?