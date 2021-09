In der Gruppe G empfängt heute der VfL Wolfsburg den FC Sevilla zum 2.Spieltag in der UEFA Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr das heutige Aufeinandertreffen live im TV und Livestream sehen könnt.

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während die Wölfe sich zum Auftakt mit Lille die Punkte teilten, konnte der FC Sevilla gegen RB Salzburg auch nur einen Punkt einfahren. Heute wird sich zeigen, wer die Tabellenführung in Gruppe G übernehmen kann.

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im Free-TV

Am heutigen Mittwoch gibt es die Partie aus der Volkswagen Arena nicht im Free-TV zu sehen. Es besteht aber die Möglichkeit, die wichtigsten Szenen des Abends im Free-TV zu sehen.

Das ZDF zeigt jeden Mittwochabend ab 23 Uhr in einer einstündigen Sendung die Highlights aus den Partien mit deutscher Beteiligung. Somit könnt Ihr heute kurz nach Abpfiff bereits sehen, ob Wolfsburg gegen die Spanier erfolgreich war.

Das ZDF zeigt übrigens das Finale der UEFA Champions League 2022 live und gratis im Free-TV.

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV

Seit dieser Saison hat DAZN die beiden linearen TV-Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 gelauncht, bei denen Ihr DAZN ganz bequem auf eurem TV genießen könnt.

Ihr benötigt ein gültiges DAZN-Abonnement und schon könnt Ihr die Königsklasse genießen. Hier startet die Übertragung um 20.30 Uhr.

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute im Livestream

DAZN zeigt in dieser Saison den Großteil der Champions League und zeigt somit auch die heutige Partie der Niedersachsen.

In diesem Jahr sicherte sich DAZN ein Großteil der Rechte und darf bis auf eine Partie mit deutscher Beteiligung jedes Spiel an einem Gruppenspieltag zeigen.

Am heutigen Mittwoch startet die Übertragung aus der Autostadt um 20.30 Uhr. Am Mikrofon begleiten für Euch Nico Seepe und Experte Peter Hyballa das Spektakel in der CL.

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Stand Gruppe C

Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Tordifferenz Punkte Salzburg 1 0 1 0 1 1 0 1 Sevilla 1 0 1 0 1 1 0 1 LOSC 1 0 1 0 0 0 0 1 Wolfsburg 1 0 1 0 0 0 0 1

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zur Übertragung der Partie zwischen Wolfsburg und Sevilla? Kein Problem, beim Liveticker von SPOX seid Ihr quasi im Stadion dabei.

Wir bieten an Champions League Abenden Ticker zu den Einzelspielen, sowie den beliebten Konferenz Ticker für Euch an.

Hier findet Ihr die Übersicht:

VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle wichtigen Informationen

Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppenphase

Datum: 29. September 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Volkswagen Arena (Wolfsburg) Übertragung: DAZN

DAZN Livestream: DAZN

DAZN Re-Live: DAZN

DAZN Highlights: DAZN

