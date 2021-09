Der 2. Spieltag der Champions League steht an! Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League, Übertragung: Der Mittwoch am 2. Spieltag im Überblick

Wie gewohnt ist der 2. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League auf Dienstag und Mittwoch aufgeteilt. Am heutigen Mittwoch (29. September) werden zwei Partien um 18.45 Uhr angepfiffen, die sechs restlichen Begegnungen folgen um 21 Uhr.

Nach den gestrigen Partien des BVB und RB Leipzig treten heute aus deutscher Sicht der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg an.

© getty Der Titelverteidiger FC Chelsea hat sich über den Sommer mit Starstürmer Romelu Lukaku verstärkt.

Datum Anpfiff Heim Gast 29. September 18.45 Uhr Atalanta Bergamo BSC Young Boys 29. September 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Malmö FF 29. September 21.00 Uhr VfL Wolfsburg FC Sevilla 29. September 21.00 Uhr Bayern München Dynamo Kiew 29. September 21.00 Uhr RB Salzburg Lille OSC 29. September 21.00 Uhr Juventus Turin FC Chelsea 29. September 21.00 Uhr SL Benfica FC Barcelona 29. September 21.00 Uhr Manchester United FC Villarreal

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Champions League ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. ZDF zeigt ab 23 Uhr eine einstündige Sendung mit Analyse der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie anderen Highlights. Diese Sendung ist auch als Livestream empfangbar.

Für die Liveübertragung aller Spiele ist DAZN heute eure Anlaufstelle. Dort könnt Ihr alle Spiele entweder live und exklusiv in voller Länge oder gemeinsam mit den Parallelspielen in der Mittwochs-Konferenz der Champions League am 2. Spieltag mit Moderator Jan Lüdeke sehen.

Bei Bayern München vs. Dynamo Kiew ist Lukas Schönmüller der zuständige Kommentator in der Konferenz, Freddy Harder gibt euch die Updates und Analysen zu VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla.

Champions League, Übertragung: Die heutigen Spiele im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten euch die SPOX-Liveticker die perfekte Alternative! Auch dort habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen oder der Mittwochs-Konferenz in Tickerform.

Hier entlang zur Übersicht über alle heutigen Ticker.

Hier zur Mittwochs-Konferenz am 2. Spieltag im Liveticker.