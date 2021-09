In der Krachergruppe A der UEFA Champions League steht der zweite Spieltag an. RB Leipzig empfängt zuhause die belgische Top-Mannschaft aus Brügge. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die vermeintliche Todesgruppe ist ein schweres Pflaster für Leipzig und Brügge, doch der Start für beide Vereine vor zwei Wochen verlief gar nicht mal so schlecht. Doch wer siegt im direkten Duell am heutigen Mittwoch?

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungslage in der Königsklasse ist besonders in dieser Saison etwas unübersichtlich. Doch wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker hautnah verfolgen könnt und welche Angebote es gibt.

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im Free-TV

Leider gibt es Partie aus der Red Bull Arena heute nicht im Free-TV zu sehen. Die Bildrechte liegen in diesem Jahr ausschließlich bei kostenpflichtigen Anbietern im TV oder Livestream. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie Ihr das Spiel heute im Livestream kostenfrei verfolgen könnt. Im Verlauf des Artikels geben wir nähere Infos dazu.

Im ZDF könnt Ihr ab 23 Uhr eine einstündige Zusammenfassung des Spieltags kostenfrei ansehen.

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV

Pünktlich zum Start in die neue Champions League Saison hat der ursprüngliche Streaminganbieter DAZN die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 gelauncht. Auf einem der beiden Sender könnt Ihr heute das Spiel in voller Länge exklusiv genießen.

Parallel zum Einzelspiel bietet DAZN auch die Konferenz vom jeweiligen Spieltag an. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion aus den Fußballtempeln Europas.

Los geht's zwischen Leipzig und Brügge mit den Vorberichten um 20.30 Uhr, der Anpfiff erfolgt dann um 21.00 Uhr.

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Natürlich könnt Ihr das wichtige zweite Spiel in der Gruppe A heute auch von eurem mobilen Gerät im Livestream verfolgen.

DAZN hat das gesamte Spiel der Roten Bullen heute exklusiv in voller Länge im Angebot. Ebenfalls seht Ihr die Konferenz der Champions League bei DAZN. Leider gibt es Parallelspiel der Dortmunder nicht in der Konferenz zu sehen.

Ab 20.30 Uhr begrüßt Euch Laura Wontorra aus Leipzig von der Seitenlinie. Die Partie wird am Mikrofon von Marco Hagemann gemeinsam mit Ex-Bayer Sandro Wagner begleitet.

Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr in der sächsischen Metropole.

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs, wollt aber dennoch keine wichtige Aktion aus der Red Bull Arena verpassen? Dann legen wir Euch unseren ausführlichen Liveticker zur Champions League ans Herz.

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Ort, Datum

Datum: 28.09.2021

28.09.2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

TV-Übertragung: DAZN 1

DAZN 1 oder DAZN 1 Livestream: DAZN

DAZN Kommentar: Marco Hagemann und Sandro Wagner

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Laimer, Kampl - Nkunku, Haidara, Forsberg - Poulsen - Trainer: Marsch

Voraussichtliche Aufstellung von Brügge:

Mignolet - Clinton, Hendry, Nsoki, Sobol - Rits, Balanta, Vanaken - Lang, Sowah - de Ketelaere - Trainer: Clement

RB Leipzig vs. FC Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Heimmacht Leipzig

Die Roten Bullen aus Leipzig sind in der Königsklasse besonders im eigenen Stadion eine Macht. Seit 5 Spielen ist man in der Red Bull Arena ungeschlagen. Unter anderem bissen sich PSG und Manchester United die Zähne an RB aus.

Am vergangenen Wochenende schossen sich die Jungs von Jesse Marsch gegen die Hertha aus Berlin in einen Rausch und siegten haushoch mit 6:0.

Leider wird der Spanier Dani Olmo den Leipzigern fehlen, auch Marcel Halstenberg fehlt nach wie vor.

Bei den Belgiern sieht es auch nicht gerade schlecht aus. Tabellenführer in der heimischen Liga, seit vier Spielen ungeschlagen und ein 1:1 im eigenen Stadion gegen das Starensemble aus Paris am ersten Spieltag der Gruppenphase.

Wem gelingt heute Abend der Fingerzeig Richtung ManCity und PSG?

