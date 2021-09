PSG vs. Manchester City: Das Topspiel der Gruppenphase steht an! Hier das Duell am 2. Spieltag im Liveticker.

PSG vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker

PSG - Manchester City 0:0 Tore Aufstellung PSG Aufstellung Manchester City Gelbe Karten

PSG vs. Manchester City ist das Highlight des 2. Spieltags der Champions League und vermutlich sogar das Highlight der gesamten Gruppenphase. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

PSG vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei Manchester City gibt es an der Personalfront noch Sorgen um Ilkay Gundögan sowie Oleksandr Zinchenko. Am Wochenende stimmte der Champions-League-Finalist des Vorjahres sich mit einem Sieg in der Premier League gegen den CL-Titelverteidiger FC Chelsea ein.

Vor Beginn: PSG könnte mit dem Offensivtrio Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar auflaufen, das ist jedoch von Messi abhängig. Der Argentinier kehrte unter der Woche jedoch ins Training zurück und könnte damit einsatzbereit gegen Manchester City sein.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zu PSG vs. Manchester City heute im Liveticker! Das Spiel wird um 21 Uhr vom spanischen Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande angepfiffen.

PSG vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye, Herrera - Messi, Mbappe, Neymar

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye, Herrera - Messi, Mbappe, Neymar City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden, Grealish

PSG vs. Manchester City: Champions League heute im TV und Livestream

PSG vs. Manchester City ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Topspiel des 2. Spieltags in der Champions League live und exklusiv in voller Länge. Der Sportstreamingdienst zeigt jeweils 15 der 16 Begegnungen jedes Spieltags während der Gruppenphase exklusiv, Amazon Prime hat die Rechte an einem ausgewählten Dienstagsspiel pro Spieltag.

PSG vs. Manchester City könnt Ihr noch mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen, der nur noch bis zum 30. September verfügbar ist. Also schlagt noch heute zu, um das komplette Angebot auf DAZN für die nächsten 30 Tage zu genießen. Danach habt Ihr die Optionen, ein monatlich kündbares Abonnement für 14,99 Euro oder ein vergleichsweise günstigeres Jahresabo für 149,99 Euro abzuschließen.

Champions League: Die Livespiele am heutigen Dienstag

Nur zwei der acht Partien am heutigen Dienstag werden um 18.45 Uhr angepfiffen, die restlichen Champions-League-Duelle starten um 21 Uhr.