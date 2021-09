Manchester United vs. Villarreal, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Manchester United auf Villarreal. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester United vs. Villarreal heute live in der Champions League: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Etwas mehr als vier Monate nach der Niederlage im Europa-League-Finale gegen Villarreal will Manchester United an den Spaniern Revanche nehmen. Am Mittwochabend treffen die beiden Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Die Red Devils erlitten in ihrer ersten Begegnung mit der Gruppe F eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Young Boys Bern, während das Yellow Submarine zu Hause gegen Atalanta ein 2:2-Unentschieden holte.

Anstoß: Mi, 29.09.2021, 21:00

Mi, 29.09.2021, 21:00 Stadion: Old Trafford (Manchester)

Manchester United vs. Villarreal heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Die Champions-League-Partie zwischen Manchester United und Villarreal wird nicht live im frei empfangbaren TV übertragen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, mit von der Partie zu sein - und zwar DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die 90 Minuten via Livestream.

Ab dieser Saison strahlt DAZN den Großteil der Königsklasse aus, insgesamt sind es 121 Begegnungen. Sky befindet sich nicht mehr unter den übertragenden Sendern, dafür mischt Amazon Prime Video nun mit. Dort wiederum läuft während der Vorrunde aber immer nur ein Dienstagsspiel, 15 der 16 Partien der Woche lassen sich dementsprechend bei DAZN verfolgen.

Der Streamingdienst zeigt ab dieser Saison nicht nur mehr von der Champions League live, sondern auch von der Bundesliga. Hier finden nach den Freitagen jetzt auch Übertragungen am Sonntag statt.

DAZN hat seine Preise daher etwas erhöht: Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro. Nur noch im September besteht die Möglichkeit, den Gratis-Probemonat abzuschließen, ab Oktober verfällt dieses Angebot.

Auf der Plattform enthalten sind in internationaler Hinsicht zudem auch einige Top-Ligen enthalten: die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Zu sehen gibt es dann noch etliche Qualifikationsspiele zur WM 2022 sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Tennis, Boxen, Motorsport und mehr.

© getty Christiano Ronaldo will mit United zu Hause drei Punkte einfahren.

Manchester United vs. Villarreal heute live in der Champions League: Übertragung im Liveticker

Ihr könnt das Spiel aber auch wie gewohnt im Livteicker verfolgen. Zudem bietet SPOX Euch die Konferenz mit allen Infos zu allen Begegnungen parallel an.

Hier geht's zur Partie Manchester United vs. Villarreal.

Hier geht's zur Konferenz.

Manchester United vs. Villarreal heute live in der Champions League: voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United : De Gea - Shaw - Maguire - Lindelöf - Dalot - Fred - van de Beek - Pogba - Fernandes - Sancho - Ronaldo

: De Gea - Shaw - Maguire - Lindelöf - Dalot - Fred - van de Beek - Pogba - Fernandes - Sancho - Ronaldo Villarreal: Rulli - Pedraza - Torres - Albiol - Foyth - Trigueros - Parejo - Capoue - Pino - Dia - Moreno

Manchester United vs. Villarreal heute live in der Champions League: die Tabelle der Gruppe F