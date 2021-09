Juventus vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Juventus Turin auf den FC Chelsea. Hier erfahrt Ihr, wie sich das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Juventus vs. Chelsea heute live in der Champions League: Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am zweiten Spieltag der 30. Spielzeit der UEFA Champions League kommt es in Gruppe H zum Topspiel im Kampf um den Gruppensieg zwischen Juventus und Chelsea.

Beide Teams gewannen ihre Spiele am ersten Spieltag und wollen nun im Duell der Gruppenfavoriten mit einem Sieg die Weichen auf Gruppensieg stellen, um im Achtelfinale eventuellen Krachern vorerst aus dem Weg zu gehen.

Anstoß: 21:00 Uhr

Stadion: Allianz Stadium

Juventus vs. Chelsea heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Juventus gegen Chelsea wird nicht live im frei empfangbaren TV übertragen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, mit von der Partie zu sein - und zwar DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die 90 Minuten via Livestream.

Ab dieser Saison strahlt DAZN den Großteil der Königsklasse aus, insgesamt sind es 121 Begegnungen. Sky befindet sich nicht mehr unter den übertragenden Sendern, dafür mischt Amazon Prime Video nun mit. Dort wiederum läuft während der Vorrunde aber immer nur ein Dienstagsspiel, 15 der 16 Partien der Woche lassen sich dementsprechend bei DAZN verfolgen.

Der Streamingdienst zeigt ab dieser Saison nicht nur mehr von der Champions League live, sondern auch von der Bundesliga. Hier finden nach den Freitagen jetzt auch Übertragungen am Sonntag statt.

DAZN hat seine Preise daher etwas erhöht: Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro. Nur noch im September besteht die Möglichkeit, den Gratis-Probemonat abzuschließen, ab Oktober verfällt dieses Angebot.

Auf der Plattform enthalten sind in internationaler Hinsicht zudem auch einige Top-Ligen enthalten: die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Zu sehen gibt es dann noch etliche Qualifikationsspiele zur WM 2022 sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Tennis, Boxen, Motorsport und mehr.

© getty Derzeit läuft es für Juve noch nicht wirklich rund.

Juventus vs. Chelsea heute live in der Champions League: Übertragung im Liveticker

Wer kein Abo bei DAZN hat, kann auf SPOX zurückgreifen: Hier steht ein Liveticker zum Duell zwischen Juve und Chelsea bereit.

Hier geht's zum Liveticker Juve vs. Chelsea.

Hier geht's zur Mittwochs-Konferenz.

Juventus vs. Chelsea heute live in der Champions League: voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel kann nicht auf den französischen Weltmeister N'Golo Kante zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler wurde positiv auf Corona getestet.

Der 30-Jährige befinde sich in Quarantäne und fehlte auch beim Training am Dienstag. Aufgrund der britischen Corona-Verordnung kann Kante auch am Samstag gegen den FC Southampton in der Premier League nicht mitwirken.

Juventus: Perin - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi - Kulusevski, Kean

Perin - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi - Kulusevski, Kean Chelsea: Mendy - Azplicueta, Silva, Rüdiger - James, Kante, Jorginho, Havertz, Alonso - Lukaku, Werner

Juventus vs. Chelsea heute live in der Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe H