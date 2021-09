FC Liverpool vs. AC Milan heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream, Liveticker, Anpfiff

Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase duellieren sich heute unter anderem der FC Liverpool und AC Mailand. Wo wird das Spiel im TV und Livestream übertragen und wo im Liveticker begleitet? Hier erhaltet Ihr alle Informationen.

FC Liverpool vs. AC Milan heute live in der Champions League: Anpfiff

2005 oder 2007 hatten sie sich noch im Endspiel gegenübergestanden - beide gewannen je einmal -, nun nehmen es der FC Liverpool und der AC Mailand in der Gruppenphase der Champions League miteinander auf. Und das auch schon gleich zum Auftakt.

Liverpool und Milan begegnen sich am heutigen Mittwoch, den 15. September, los geht es um 21 Uhr. Bestritten wird die Partie an der Anfield Road in Liverpool. Parallel treffen in Madrid Atlético und der FC Porto aufeinander.

FC Liverpool vs. AC Milan heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Wo wird sich das Duell um die drei Punkte zwischen dem Team von Jürgen Klopp und den Lombarden live im TV und Livestream verfolgen lassen? Im Free-TV gibt es keine Übertragung, zurückgreifen könnt Ihr dafür auf DAZN. Der Streamingdienst hält die Rechte an der Ausstrahlung von 121 der 137 Königsklassen-Spiele und ist heute mit Franz Büchner als Kommentator und Benny Lauth als Experte mit dabei.

DAZN überträgt in der Vorrunde 15 von 16 Partien pro Spieltag exklusiv. Ein Match dagegen wird immer dienstags bei Amazon Prime Video gezeigt. Sky hält keine Übertragungsrechte mehr an dem prestigeträchtigsten Wettbewerb des Klubfußballs.

Für ein Monatsabo zahlt Ihr bei DAZN 14,99 Euro, ein Jahresabo kostet 149,99 Euro. Nur noch im September besteht die Möglichkeit, bei dem Streamingdienst den Gratis-Probemonat in Anspruch zu nehmen. Das Angebot kann hierbei kostenlos und uneingeschränkt getestet werden. Zum Oktober hin fällt der Probemonat weg.

FC Liverpool vs. AC Milan heute live in der Champions League: Liveticker

Ihr seid auf der Suche nach einem Liveticker, weil Ihr Liverpool gegen Milan und auch andere Champions-League-Spiele heute nicht live sehen könnt? Hier seid Ihr richtig. SPOX bietet Euch zahlreiche Liveticker an, darunter auch zu dem Auftakt in Liverpool.

Champions League, 1. Spieltag: Begegnungen und Ergebnisse