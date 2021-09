Für den FC Bayern geht es am heutigen Mittwoch gegen Dynamo Kiew im Rahmen des 2. Spieltags in der UEFA Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr die heutige Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Bayern läuft derzeit alles nach Strich und Faden. Souveräner Start in der Bundesliga, 3:0-Auftakterfolg gegen den FC Barcelona in der Champions League, es zeichnet sich eine erfolgreiche Saison ab. Nun peilen die Münchner gegen Dynamo Kiew den zweiten Sieg im zweiten Spiel an.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute live im Free-TV

Vom Spiel des FC Bayern gegen Kiew wird es keine Livebilder im Free-TV zu sehen geben. Das ZDF besitzt seit einigen Jahren keine Rechte an der Übertragung der Gruppenspiele. Einzig und allein das Finale am 22. Mai in St. Petersburg wird es beim ZDF live zu sehen geben.

Ihr habt aber die Möglichkeit, die Highlights der deutschen Partien jeden Mittwoch, ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio zu sehen.

In der einstündigen Sendung analysieren Jochen Breyer und Per Metersacker die Highlights und wichtigsten Szenen aus den deutschen Partien der Königsklasse.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Die Partie aus der Allianz Arena am heutigen Abend seht Ihr live und exklusiv bei DAZN in voller Länge. Die Übertragung startet bereits 30 Minuten vor Anpfiff, um 20.30 Uhr. Alex Schlüter begrüßt Euch dann aus dem Innenraum der Arena in Fröttmaning. Ab 21.00 Uhr begleiten dann Jan Platte und Neu-DAZN-Experte Ralf Rangnick das Spiel zwischen den Bayern und dem Top Team aus der Ukraine.

DAZN überträgt in dieser Saison den Großteil der gesamten Champions League. Pro Spieltag wird jedes Spiel, bis auf eine Partie mit deutscher Beteiligung gezeigt.

Ab der K.o.-Phase seht Ihr jedes einzelne Spiel live und in voller Länge. Fußballfans sind bei DAZN genau an der richtigen Stelle.

Zeitgleich zum Einzelspiel könnt Ihr bei DAZN auch die neue Champions League Konferenz ansteuern. Hier verpasst Ihr kein Tor von den anderen Plätzen und seht alle Tore.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Stand in Gruppe E

Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Tordifferenz Punkte Bayern 1 1 0 0 3 0 3 3 Benfica 1 0 1 0 0 0 0 1 Dynamo Kiew 1 0 1 0 0 0 0 1 Barcelona 1 0 0 1 0 3 -3 0

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Falls Ihr die Bayern heute Abend nicht live verfolgen könnt oder terminlich knapp angebunden seid, habt Ihr die Möglichkeit das Spiel gegen Dynamo Kiew auch im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Ihr verpasst keine wichtige Szene, keine Karte, keine Auswechslung und seid fast live beim Geschehen dabei. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit mit anderen Usern über das Geschehen zu diskutieren.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker -Alle wichtigen Informationen

Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppenphase

Datum: 29. September 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

Allianz Arena (München) Übertragung: DAZN

DAZN Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentar: Jan Platte und Ralf Rangnick

Jan Platte und Ralf Rangnick Highlights: DAZN

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Bayern München:

Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski - Trainer: Nagelsmann

Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski - Trainer: Nagelsmann Voraussichtliche Aufstellung von Dynamo Kiew:

Bushchan - Mykolenko, Zabarnyi, Syrota, Kedziora - Sydorchuk - de Pena, Buyalskyi, Shaparenko, Tsygankov - Supryaga - Trainer: Lucescu

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Mittwochsspiele im Überblick