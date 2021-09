In der Champions League hat der FC Bayern München heute Abend am 2. Gruppen-Spieltag Dynamo Kiew zu Gast. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern München empfängt in der Champions League heute Dynamo Kiew. Setzt der FC Bayern seine Serie in der Königsklasse fort? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Champions League beim FC Barcelona will Bayern München heute nachlegen. Kiew startete mit einem 0:0 gegen Benfica Lissabon in die neue Champions-League-Saison. "Wir wollen gerne sechs Punkte haben und Tabellenführer bleiben", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im Vorfeld der Partie. Am späten Abend werden wir wissen, ob der Wunsch des Bayern-Trainers in Erfüllung geht.

Vor Beginn: Die Partie des 2. Spieltags in der Gruppe E wird um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spieles in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Dynamo Kiew.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Dynamo Kiew: Bushchan - Mykolenko, Zabarnyi, Syrota, Kedziora - Sydorchuk - de Pena, Buyalskyi, Shaparenko, Tsygankov - Supryaga

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Champions League heute live im TV und Livestream

Vom Spiel des FC Bayern gegen Kiew wird es heute keine Livebilder im Free-TV zu sehen geben.

Die Partie aus der Allianz Arena seht Ihr live und exklusiv bei DAZN in voller Länge. Die Übertragung startet bereits 30 Minuten vor Anpfiff, um 20.30 Uhr. Alex Schlüter begrüßt Euch dann aus dem Innenraum der Arena in Fröttmaning. Ab 21 Uhr begleiten dann Jan Platte und Neu-DAZN-Experte Ralf Rangnick das Spiel zwischen den Bayern und dem Top-Team aus der Ukraine.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E