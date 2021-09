FC Bayern München vs. Dynamo Kiew im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel im kostenlosen Livestream

Die Champions League geht weiter! Zweiter Spieltag für die Bayern ist gleich zweiter Sieg für die Bayern? SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spiel ganz entspannt im kostenfreien Livestream verfolgen könnt.

Champions League: Bayern München vs. Dynamo Kiew - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Barcelona am ersten Spieltag, wollen die Bayern nun genau daran anknüpfen und mit einem Sieg gegen Kiew die Tabellenführung in Gruppe E weiter ausbauen.

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 2. Spieltag, Gruppenphase

2. Spieltag, Gruppenphase Datum: 29. September

29. September Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena in München

Champions League: Bayern München vs. Dynamo Kiew - Das sind die Mittwochsspiele am 2. UCL Spieltag

Anpfiff Heim Auswärts Übertragung 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Young Boys Bern DAZN 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Malmö FF DAZN 21.00 Uhr Bayern München Dynamo Kiew DAZN 21.00 Uhr VfL Wolfsburg FC Sevilla DAZN 21.00 Uhr Manchester United FC Villareal DAZN 21.00 Uhr Juventus Turin FC Chelsea DAZN 21.00 Uhr RB Salzburg Lille OSC DAZN 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona DAZN

Champions League: Bayern München vs. Dynamo Kiew heute live im TV und Livestream - die Übertragung

Das Spiel Bayern München vs. Dynamo Kiew wird heute nicht im Free-TV zu sehen sein.

Mit dem Beginn der neuen Champions League-Saison hat sich die Übertragungssituation in Deutschland verändert: die Streamingplattform DAZN hat den Pay-TV-Sender Sky als das Non-plus-Ultra der deutschen Live-Fußball-Anbieter abgelöst. Bis auf 16 Dienstagsspiele werden alle Partien, sowohl der Gruppenphase, als auch der K.o.-Runde, vom Streamingdienst übertragen.

Somit wird auch die Partie des FC Bayern gegen Dynamo Kiew heute über den DAZN-Livestream zu sehen sein. Wer jedoch keinen Zugriff auf den Internet-gestützten Stream hat, der hat seit Kurzem auch die Möglichkeit DAZN im linearen Fernsehen zu empfangen. Dafür ist allerdings ein GigaTV-Abonnement von Vodafone notwendig

Die Vorberichterstattung beginnt, wie immer eine halbe Stunde vor dem Anpfiff - also um 20.30 Uhr. Die Moderation wird Alex Schlüter übernehmen, den Kommentar das Duo Jan Platte und Experte Ralf Rangnick.

Champions League: Bayern München vs. Dynamo Kiew im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Wenn Ihr Euch das Spiel live bei DAZN ansehen wollt, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Es gibt aber auch eine Möglichkeit, sich das Spiel heute kostenlos im Livestream anzusehen. Das "Netflix des Sports" bietet Neukunden nämlich noch bis Ende September die Möglichkeit an, den kompletten Programminhalt kostenlos zu testen. Wenn Ihr also noch nicht Kunde bei DAZN seid, müsst Ihr noch rechtzeitig vor Spielbeginn den Gratismonat abschließen. Keine Angst, Ihr seid damit nicht an einen späteren Vertrag gebunden, da Ihr jederzeit kündigen könnt.

Wenn Ihr den Gratismonat jetzt noch in Anspruch nehmt, könnt Ihr in den kommenden vier Wochen auch noch zahlreiche Spiele der Champions League und der NFL im kostenlosen Livestream sehen. Ab 1. Oktober gibt es den DAZN-Gratismonat nicht mehr.

Champions League: Bayern München vs. Dynamo Kiew heute im Liveticker

Für all diejenigen, die keine Möglichkeit haben das Spiel live anzuschauen, haben wir die ideale Alternative: den SPOX-Liveticker. Egal ob Tore, Großchancen, rote Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr sicher nichts.

Hier geht's zum Liveticker Bayern München vs. Dynamo Kiew

Neben dem Spiel des deutschen Rekordmeisters sind aber noch einige hochkarätige Spiele mehr zugange - über die unten stehenden Links kommt Ihr zur Liveticker-Übersicht und direkt zur 6-Spiele-Konferenz.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker am Mittwoch

Hier gehts zur Tagesübersicht

Champions League: Bayern München vs. Dynamo Kiew - Die Tabelle der Gruppe E vor dem 2. Spieltag