Der zweite Spieltag in der UEFA Champions League geht weiter! Wie schon am gestrigen Dienstag stehen auch heute wieder acht Partien an. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die heutigen Mittwochsspiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst geballte Action aus der Champions League live und exklusiv erleben? Dann sichere dir noch bis zum 30. September den kostenlosen Probemonat von DAZN.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Wie üblich teilen sich die Partien in der Gruppenphase auf den Dienstag und Mittwoch auf. Hier seht Ihr, welche Partien am heutigen Mittwoch von DAZN und Amazon Prime übertragen werden.

Wie schon gestern werden auch heute wieder insgesamt acht Spiele in der UEFA Champions League ausgetragen. Den Beginn machen die beiden Partien um 18.45 Uhr, gefolgt von der Sechser-Konferenz um 21 Uhr, unter anderem auch mit zweifacher deutscher Beteiligung.

Darunter befindet sich zum einen der FC Bayern, der als haushoher Favorit die ukrainische Mannschaft Dynamo Kiew empfängt und mit einem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe E noch weiter ausbauen kann.

Ein für die Münchner alter bekannter wird in der heutigen Abendkonferenz ebenfalls zur Pflicht gerufen: Ex-Bayern-Spieler Mark Van Bommel trifft mit seinen Wolfsburgern im Topspiel auf den Europa League-Rekordsieger FC Sevilla.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream - Alle Spiele im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts Übertragung 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Young Boys Bern DAZN 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Malmö FF DAZN 21.00 Uhr Bayern München Dynamo Kiew DAZN 21.00 Uhr VfL Wolfsburg FC Sevilla DAZN 21.00 Uhr Manchester United FC Villareal DAZN 21.00 Uhr Juventus Turin FC Chelsea DAZN 21.00 Uhr RB Salzburg Lille OSC DAZN 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Seit Beginn der neuen Champions League-Saison hat sich die Übertragungssituation erheblich geändert. Die Spiele der höchsten internationalen Spielklasse in Europa werden seitdem fast ausschließlich von DAZN und Amazon Prime übertragen - Sky zeigt kein einziges mehr.

Auf Amazon Prime wird pro Spieltagswoche eine Dienstagspartie ausgestrahlt, alle weiteren Matches hat DAZN im Programm. Eine Besonderheit gibt es allerdings noch: das Finale wird als einziges Champions League-Spiel in dieser Saison im ZDF, also im Free-TV zu sehen sein.

Hier geht's zum Angebot von Amazon Prime.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Konferenz und Highlights nur bei DAZN

Los geht es mit der Übertragung heute um 18.30 Uhr - entweder in der DAZN-Konferenz oder mit den Einzelspielen. Für die sechs Abendpartien ist ebenfalls DAZN der übertragende Anbieter - einzeln und in der Konferenz.

Außerdem könnt Ihr bereits kurz nach Abpfiff die Highlights aller Partien genießen. Falls Ihr das Spiel zeitlich verpasst habt, seid Ihr bei DAZN genau richtig.

Ihr könnt die gesamte Übertragung ebenfalls im Re-Live genießen.

Noch bis zum 30.September habt ihr die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen. Danach wird es diese exklusive Angebot nicht mehr geben.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Das Monatsabo

Preis: 14,99 Euro monatlich.

14,99 Euro monatlich. Vorteil: jederzeit monatlich kündigen.

Die DAZN-Jahresabo

Preis: einmalig 149,99 Euro.

einmalig 149,99 Euro. Vorteil: DAZN zwölf Monate lang nutzen und im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro sparen.

Champions League: Gruppe E mit den Bayern vor dem zweiten Spieltag

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Bayern München 1 3:0 3 2 Dynamo Kiew 1 0:0 1 2 Benfica Lissabon 1 0:0 1 4 FC Barcelona 1 0:3 0

Champions League: Gruppe G mit Wolfsburg vor dem zweiten Spieltag