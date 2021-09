Am heutigen Mittwoch startet der zweite Teil des 1. Spieltags der neuen Champions-League-Saison 2021/22. In diesem Artikel erklären wir Euch, wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Endlich rollt der Ball wieder in der Königsklasse des Fußballs! Der Liga-Alltag ist bei den meisten Klubs in den europäischen Ligen schon eingekehrt. Höchste Zeit also, dass sich die europäischen Topklubs nun auf aller höchstem Niveau messen! Am heutigen Mittwoch, den 15.September startet also der zweite Teil des 1. Spieltags der Champions League in der Saison 2021/22.

Die Champions League ist der prestigeträchtigste Wettbewerb im Vereinsfußball. Folgerichtig messen sich hier die besten Teams aus Europa, um am Ende der Saison den Henkelpott, die Champions League-Trophäe, in die Luft zu recken. Im letzten Jahr gewann der FC Chelsea den Titel, die Londoner zählen auch in diesem Jahr zu den Favoriten.

Der Topfavorit auf den Titel ist jedoch Paris Saint-Germain. Nicht zuletzt nach der Verpflichtung von Lionel Messi, ist alles als der Gewinn der Champions League eine Enttäuschung für den Klub aus der französischen Hauptstadt.

Am heutigen Abend finden die restlichen Partien des 1. Spieltags statt. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig starten damit auch die letzten beiden deutschen Teams heute in die Champions-League-Saison 2021/22.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die heutige Übertragung der Champions League ist in dieser Saison ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Ein deutscher TV-Sender hat sich nicht die Rechte der Champions League in dieser Saison gesichert. Damit könnt Ihr die Übertragung des Spektakels nicht im linearen TV sehen. Auch der letztjährige Rechteanbieter Sky zeigt keine Spiele in dieser Saison. Die Übertragung in Deutschland teilen sich DAZN und Amazon Prime Video.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Die Übertragung bei DAZN

Wer Fußball der Extraklasse in dieser Saison sehen möchte, ist bei DAZN bestens aufgehoben. Ganze 121 der 137 Spiele in dieser Champions-League-Saison zeigt DAZN live und exklusiv! Heute zeigt der Streaming- Anbieter sogar alle acht Partien des Abends. Hier ist die Übersicht der heutigen Champions League Partien:

Besiktas JK - Borussia Dortmund (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

Sheriff Tiraspol - Schachtar Donezk (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

FC Liverpool - AC Mailand (Spielbeginn: 21.00 Uhr)

Inter Mailand - Real Madrid (Spielbeginn: 21.00 Uhr)

Atletico Madrid - FC Porto (Spielbeginn: 21.00 Uhr)

Club Brügge - Paris Saint-Germain (Spielbeginn: 21.00 Uhr)

Manchester City - RB Leipzig (Spielbeginn: 21.00 Uhr)

Sporting Lissabon - Ajax Amsterdam (Spielbeginn: 21.00 Uhr)

Die heutigen Spiele zeigt DAZN sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Die Übertragung der Konferenz beginnt heute um 18:30. Moderator des Ganzen ist Christoph Stadler. Die Übertragung der einzelnen Partien beginnt jeweils unmittelbar vor Anpfiff.

Die Spiele mit deutscher Beteiligung starten jedoch etwas früher mit der Übertragung. Bei der Partie zwischen Besiktas JK und Borussia Dortmund beginnen die Vorberichte bei DAZN schon um 17:45. Mit dabei ist Tobi Wahnschaffe als Moderator. Kommentieren wird das Spiel Uli Hebel und DAZN-Experte Ralph Gunesch.

Die Übertragung von Manchester City gegen RB Leipzig startet heute ebenfalls etwas früher, um 20.30 Uhr. Moderator hier ist Alex Schlüter. Die Kommentatoren sind Jan Platte und Sebastian Kneißl.

Um DAZN schauen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Monatlich kostet dieses 14,99 Euro. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo, welches 149,99 Euro kostet. Mit diesem Abo spart Ihr auf das Jahr gesehen 29,89 Euro.

Ihr könnt DAZN bis zum Ende des Monats am 30. September auch einen Monat lang kostenfrei testen.

Neben der Champions League bietet DAZN Übertragungen vieler weiterer Sportereignisse: Unter anderem die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue A, die US-Sportarten (NFL,NBA,NHL,MLB), Boxen und MMA.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Die Übertragung bei Amazon Prime Video

Neben DAZN ist Amazon Prime Video der andere Streamingdienst, der sich die Rechte für die Champions League gesichert hat. Insgesamt zeit Amazon Prime Video 16 Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 live.

Ein Spiel wird am heutigen Tag auf dem Streaming-Anbieter jedoch nicht gezeigt. Die nächste Partie, welche Amazon Prime Video übertragt, ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon am 28. September.

Um die Begegnungen sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Ein Amazon Prime Video- Abo kostet monatlich 7,99 Euro, beziehungsweise jährlich 69 Euro.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Die Übertragung in der Übersicht