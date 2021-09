Am heutigen Dienstag beginnt die neue Saison der Champions League. Wir zeigen Euch, welche Spiel der Streamingdienst DAZN heute live zeigt.

Die Champions League heute live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Endlich wieder Champions League! Am heutigen Dienstag, 14. September, fällt mit acht Spielen des 1. Spieltags der Gruppenphase der Startschuss zur Saison 2021/22.

Mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg sind zum Auftakt auch gleich zwei Bundesligisten im Einsatz. Doch wo kann man die ersten Champions-League-Spiele live verfolgen?

Champions League 2021/22: Übertragung im TV und Livestream

DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an 121 Spielen der Champions League in dieser Saison gesichert. Zudem zeigt der Streamingdienst an jedem Spieltag der Gruppenphase eine Konferenz, die Highlights der von DAZN übertragenen Spiele könnt Ihr zeitnah nach dem Abpfiff auf der Plattform abrufen.

Neben DAZN gibt es mit Amazon Prime Video in dieser Saison einen zweiten Anbieter, der Spiele der Champions League live überträgt. Der Amazon-Dienst zeigt an jedem Dienstag das Topspiel exklusiv.

Etwas anders ist die Situation in Österreich. Dort sind alle Spiele auf DAZN zu sehen. Das Allerdings nicht exklusiv: Sky ist der Hauptlizenznehmer, auf DAZN laufen alle Spiele Co-exklusiv. Auch in Österreich fehlt in der Dienstagskonferenz immer das in Deutschland von Amazon Prime Video gezeigte Spiel. In der Schweiz ist auf DAZN nichts von der Champions League zu sehen

Champions League heute live auf DAZN: Diese Spiele zeigt der Streamingdienst am Dienstag

Am heutigen Dienstag zeigt DAZN sieben der acht Spiele exklusiv im Livestream. Dabei handelt es sich um folgende Spiele:

Young Boys Bern - Manchester United (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

FC Sevilla - RB Salzburg (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

Dynamo Kiev - Benfica Lissabon (Spielbeginn: 21 Uhr)

FC Villarreal - Atalanta Bergamo (Spielbeginn: 21 Uhr)

FC Chelsea - Zenit St. Petersburg (Spielbeginn 21 Uhr)

Malmö FF - Juventus Turin (Spielbeginn: 21 Uhr)

OSC Lille - VfL Wolfsburg (Spielbeginn: 21 Uhr)

Beim Spiel von Bundesligist Wolfsburg beginnt die Übertragung bereits um 20 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Bei den restlichen sechs Spielen geht DAZN unmittelbar vor Spielbeginn auf Sendung. Die Konferenz beginnt um 18.30 Uhr.

Wichtig: Um die heutigen CL-Spiele bei DAZN live sehen zu können benötigt Ihr ein Abo. Angeboten werden ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Im September besteht noch die Möglichkeit DAZN kostenlos zu testen.

Das Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona (Spielbeginn: 21 Uhr) seht Ihr heute nur bei Amazon Prime Video. Das bedeutet, dass diese Partie auch nicht in der DAZN-Konferenz gezeigt wird.

Für Amazon Prime Video benötigt Ihr ein Prime-Abo. Dieses kostet im Monat 7,99 Euro oder im Jahresabo 69 Euro. Die Chance auf einen Gratismonat hat man auch als Prime-Mitglied bei Amazon.

Der Livestream kann über die Prime Video App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Smart TV, Spielkonsolen, ...) abgerufen werden und auch am PC oder Notebook über www.amazon.de/primevideo.

Champions League, 1. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream am Dienstag - wo läuft was?