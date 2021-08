Nach den letzten Playoff-Spielen am Dienstag und Mittwoch stehen alle Teams fest, die in den Töpfen für die heutige Auslosung zu den Gruppen der Champions League landen. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Auslosung, den teilnehmenden Teams und anstehenden Terminen der Champions League.

Champions League, Töpfe für die Auslosung: Diese Teams nehmen teil

Die letzten sechs Plätze in den Töpfen für die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase wurden am Dienstag und Mittwoch in den Rückspielen der Playoffs vergeben. In diese Runde schaffte es unter anderem Mario Götze mit PSV Eindhoven, die Niederländer scheiterten jedoch denkbar knapp an Benfica Lissabon.

Mit dem FC Bayern München (Topf 1), BVB (2), RB Leipzig (3) und VfL Wolfsburg (4) wurden die vier deutschen Teilnehmer auf die vier Lostöpfe verteilt.

© getty Kann der BVB dieses Jahr einen tiefen Lauf in der Champions League mit Erling Haaland machen?

Champions League: Die vier Lostöpfe im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge FC Chelsea Real Madrid FC Porto VfL Wolfsburg FC Villarreal Juventus Turin Ajax Amsterdam AC Mailand Atletico Madrid Manchester United Atalanta Bergamo Besiktas Istanbul Manchester City Paris Saint-Germain Zenit St. Petersburg Dynamo Kiew Inter Mailand Borussia Dortmund Benfica Lissabon Malmö FF OSC Lille FC Liverpool Red Bull Salzburg Young Boys Bern Sporting Lissabon FC Sevilla Shakhtar Donezk Sheriff Tiraspol

Champions League: Auslosung der Gruppenphase live im TV und Livestream

Genau wie einen Großteil der anstehenden Champions-League-Spiele der Saison 2021/22 seht Ihr auch die Auslosung der Gruppenphase heute live und in voller Länge bei DAZN. Um 18 Uhr startet die Übertragung aus Istanbul mit Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl.

Für die kommende Spielzeit hat sich der Streamingdienst die Rechte an 121 der insgesamt 137 Partien der Königsklasse gesichert, nur in der Gruppenphase zeigt Amazon Prime jeden Dienstag ein Exklusivspiel. Auch in der Bundesliga hat DAZN zugelegt und zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele live und in voller Länge.

Neben Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen seht Ihr dort auch US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), sowie Boxen, UFC, WWE, Schach, Tennis, eSports, Beachvolleyball, Rugby, Handball, Basketball, Wintersport, Motorsport, Radsport und vieles mehr!

Das komplette Angebot könnt Ihr für 14,99 Euro bei einem monatlich kündbaren Abonnement sehen, oder etwas Geld sparen mit dem Jahresabo für 149,99 Euro für volle zwölf Monate. In jedem Fall könnt Ihr DAZN erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

Sky zeigt ebenfalls die Auslosung - nämlich auf Sky Sport News HD und im Livestream. Zudem könnt Ihr das Event auch bei uefa.tv gratis verfolgen.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase im Liveticker

Die Auslosung der Gruppenphase könnt Ihr auch unsere Livebilder problemlos verfolgen, und zwar mit unserem SPOX-Liveticker!

Hier entlang zum Liveticker der Auslosung der Gruppenphase.

Champions League: Termine und Zeitplan der Saison 2021/22

Die Saison 2021/22 der Champions League beginnt mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase am 14./15. September.