Tuchel ist mit Chelsea Europas Thron nah: Party im Vorbeifahren

Thomas Tuchel hat den FC Chelsea in wenigen Monaten zu einem Anwärter auf den Champions-League-Sieg geformt. Im Halbfinale zauberten auch Timo Werner und Kai Havertz - nun geht es im Showdown gegen Pep Guardiola.

Als Thomas Tuchel die feiernden Fans sah, konnte er in der Euphorie des Augenblicks nicht mehr still sitzen. Glückselig lehnte der Teammanager des FC Chelsea nach dem Einzug ins Champions-League-Finale aus dem schwarzen Wagen und reckte den jubelnden Massen die Siegerfaust entgegen. Ihnen allen hatte er einen besonderer Moment geschenkt, Matchwinner Timo Werner sprach gar von einem "Kindheitstraum". Den wollen sich die Blues nun unbedingt erfüllen.

"Es ist nicht damit getan, nur ins Finale zu kommen. Ich bin sehr dankbar dafür, aber wir werden in Istanbul ankommen, um zu gewinnen", sagte Tuchel bei Sky, da war das 2:0 (1:0) gegen Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel erst einige Minuten alt. Am 29. Mai warten in der türkischen Metropole Manchester City mit Star-Coach Pep Guardiola und Ilkay Gündogan zum Showdown. "Das ist ein ganz klassisches 50:50-Spiel", sagte Tuchel.

Dass der 47-Jährige als erster Trainer in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (2020 mit Paris St. Germain) mit unterschiedlichen Klubs ins Finale der Königsklasse vordringt, war so nicht abzusehen gewesen. Im Januar übernahm er Chelsea im Niemandsland der Premier League von Frank Lampard. Plötzlich aber spielt Tuchel nicht nur um den Henkelpott, sondern auch am 15. Mai gegen Leicester City als erster deutscher Coach um den FA Cup.

Ging das alles etwas zu schnell? "Man kann als Trainer oder Spieler nie dem Plan voraus sein. Nie, sowas existiert nicht", sagte Tuchel lachend bei BT Sport. Er selbst hatte bei seiner Antritts-PK im Januar klar bekundet, noch in dieser Saison um Titel kämpfen zu wollen - und hielt Wort. "Wir sind im Rennen um Platz vier, können die Champions League und den FA Cup gewinnen. Unser Team ist unglaublich", hielt Werner fest.

Pressestimmen zu Chelseas Finaleinzug gegen Real Madrid: "Ein Denkmal für Thomas Tuchel!" © getty 1/16 Der FC Chelsea hat sich hochverdient im CL-Halbfinale gegen Real Madrid durchgesetzt. Thomas Tuchel wird als Vater des Erfolgs gefeiert, während besonders die spanische Presse die Königlichen zerreißt. Die internationalen Pressestimmen. © getty 2/16 SPANIEN - MARCA: "Real wehrt sich mit allem, was es hat - doch es ist nicht genug. Die Königlichen muss sich gegen ein in allen Bereichen überlegenes Chelsea geschlagen geben. Real hätte [...] schon viel früher K.o. gehen können." © getty 3/16 AS: "Real verabschiedet sich ohne Gegenwehr. Es gibt in Madrid keine schlimmere Trauer als an dem Tag, an dem sie sich aus der Champions League verabschieden müssen. Chelsea, das mehr Amboss als Hammer ist, wirft Real unehrenhaft raus." © getty 4/16 SPORT: "Bye, bye Madrid! Real war nie in der Nähe von Istanbul. Die Königlichen verabschieden sich mit einer völlig verdienten Niederlage. Zidanes Team kapituliert an der Stamford Bridge. Stars wie Ramos und Hazard werden von den Blues verspottet." © getty 5/16 MUNDO DEPORTIVO: "Chelsea schlägt Real Madrid und lässt die Königlichen ohne das Final-Ticket zurück. Ein Denkmal für Thomas Tuchel! Er hat das Gesicht des FC Chelsea völlig verändert." © getty 6/16 "Zidane hatte einen Plan. In seinem Kopf war sein Plan wunderbar, aber auf dem Spielfeld funktionierte er nicht. Es war für Los Blancos schwer, die Abwehr eines defensiv sehr gut aufgestellten Chelsea-Teams zu überwinden." © getty 7/16 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Chelseas Märchen: Die Blues hauen Real raus und fordern City im Finale heraus." © getty 8/16 CORRIERE DELLO SPORT: "Rein englisches Finale: Chelsea bringt Real zu Fall! Tuchels Team fliegt nach einer dominanten Vorstellung nach Istanbul, wo sie auf City und Guardiola treffen." © getty 9/16 TUTTOSPORT: "Chelsea schaltet Real Madrid aus. Werner und Mount sorgen für die Entscheidung. Tuchel fordert nun im Finale Guardiola und City heraus." © getty 10/16 ENGLAND - DAILY MAIL: "Chelsea hat es geschafft. Thomas Tuchel hat es geschafft. Timo Werner hat es geschafft. Kai Havertz hat es geschafft. Mason Mount hat es geschafft. Sie alle haben es geschafft." © getty 11/16 "Dass Werner der Matchwinner war, machte den Sieg nur noch größer. Es war ein hartes Jahr für ihn [...]. Könnte dies ein Wendepunkt für ihn sein? Sein Einsatz ist unzweifelhaft. Er ist ein Kämpfer. Er hört nie auf. Ihm fehlt nur noch der letzte Schliff." © getty 12/16 THE TIMES: "Chelsea macht das rein englische Finale gegen City perfekt. Mit dem brillanten Thomas Tuchel an der Spitze wird Chelsea im Finale keine Angst vor Pep Guardiola haben." © getty 13/16 MIRROR: "Istanbul ruft! Chelsea dominiert Real. Werner und Mount sorgen mit ihren Treffer für ein rein englisches Endspiel. Tuchels Märchen geht weiter." © getty 14/16 BBC: "Chelsea nach großartigem Sieg gegen Real im Endspiel. Die Blues treffen nach einem überzeugenden Sieg gegen ein blasses Real Madrid im Champions-League-Finale in Istanbul auf Manchester City." © getty 15/16 INDEPENDENT: "Chelsea fegt über Real hinweg und zieht in das lang ersehnte Endspiel ein. Werner und Mount sorgen für ein rein englisches Finale." © getty 16/16 GUARDIAN: "Chelsea ist auf dem Weg in ein drittes Finale, und mit ihrer Mischung aus Kreativität und defensiver Solidität wird Manchester City ein anspruchsvoller Test bevorstehen. Die Aussicht darauf lässt einem das Wasser im Munde zusammen laufen."

Werner bei Chelsea: Vom "Wurm" zum "Besten"

Der Nationalstürmer hatte zuletzt viel leiden müssen. Nach seinem schlimmen Fehlschuss im Hinspiel in Madrid (1:1) machte sich die Frau von Mitspieler Thiago Silva in den Sozialen Medien über ihn lustig, nannte ihn einen "Wurm".

Mit seinem Führungstor im Rückspiel (28.) köpfte er sich nun ins Herz von Isabelle Silva. "Du bist der Beste, mein Freund", jubelte sie in einer Instagram-Story. Werner, so sagte er bei Sky, freute sich, dass er Frau Silva und die übrigen Gattinnen seiner Teamkollegen zum Jubeln bringen konnte.

"Hoffentlich gelingt es mir oder uns, dass sie noch einmal jubeln dürfen", ergänzte der frühere Leipziger. Im Finale wird Chelsea im Angriff aber abgezockter sein müssen. Gegen Real ließ der Sturm um Werner und Kai Havertz wieder einige gute Möglichkeiten liegen. "Ich habe mal zwischendurch an die Bande getreten", sagte Tuchel schmunzelnd. Erst Mason Mount (85.) erlöste ihn spät.

Weil die Angriffsreihe gerne zu viele Chancen vergibt, wird es gegen City und Guardiola auf Chelseas überragende Verteidigung ankommen. Seit Tuchel die Blues trainiert, steht die Abwehr um Nationalspieler Antonio Rüdiger wie eine Wand: In 24 Spielen kassierte Chelsea nur zehn Gegentreffer, die Hälfte alleine beim 2:5-Ausrutscher gegen West Bromwich Albion. "Es war immer so, dass alle elf wirklich gelitten haben, um zu verteidigen", sagte Tuchel: "Das war vom ersten Moment an sehr besonders."