Eine kräftzehrende Saison findet heute mit dem Finale in der Champions League ihren Abschluss. Um den Henkelpott kämpfen mit Manchester City und dem FC Chelsea zwei englische Teams. Wer das Finale heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wer zeigt / überträgt Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream?

Manchester City und der FC Chelsea treffen am heutigen Samstag, den 29. Mai, im Finale der Champions League aufeinander. Los geht das Spektakel um 21 Uhr. Gespielt wird im Estadio do Dragao in Porto, Portugal, nachdem ursprünglich das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul als Spielstätte geplant gewesen war, wegen den Corona-Maßnahmen jedoch verlegt worden war.

Insgesamt dürfen 16.500 Zuschauer ins Stadion des FC Porto und das Event live vor Ort verfolgen.

Folgendes Schiedsrichterteam ist für das Finale im Einsatz:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Assistenten: Pau Cebrian Devis und Roberto Diaz Perez del Palomar

Vierter Offizieller: Carlos del Cerro Grande

Video-Assistent: Alejandro José Hernandez Hernandez

© getty Pep Guardiola hat mit Manchester City den Henkelpott im Visier.

Wer zeigt / überträgt Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im Pay-TV

Für die Übertragung im Pay-TV ist heute Sky verantwortlich. Der Anbieter überträgt Manchester City gegen den FC Chelsea auf den Sendern Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung, in der die Zuseher vor ihren Bildschirmen auf das Endspiel eingestimmt werden, startet rund eineinhalb Stunden vor Anpfiff, also um 19.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

Wer zeigt / überträgt Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im Livestream

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch eine Livestream-Übertragung an. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugang zum Livestream - nämlich entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Sky ist jedoch nicht als einziger Anbieter beim Champions-League-Finale im Einsatz. Auch der Streamingdienst DAZN, der im Laufe der Saison bereits haufenweise Partien in der Königsklasse zeigte, bietet das Finale heute live und in voller Länge im Livestream an.

Um 20.30 Uhr startet die Übertragung, von Minute eins bis zum möglichen Elfmeterschießen begleiten Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner.

DAZN ist für sein vielfältiges Sportangebot bekannt. Neben der Champions League hat das "Netflix des Sports" auch Partien aus der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa League sowie Länderspiele im Angebot.

Außerdem sind auf der Plattform Livestreams zu den US-Sportarten (NHL, MLB, NFL, NBA), Darts, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, Wrestling, Rugby, MMA, Boxen und Wintersport vorfindbar.

Wenn der kostenlose Probemonat vorbei ist, kostet Euch das Abonnement pro Monat 11,99 Euro, die Kosten für das Jahresabo betragen 119,99 Euro.

Das waren Portos CL-Helden von 2004 © imago images 1/20 2004 schockte der FC Porto ganz Europa und gewann als großer Underdog die Champions League - mit 3:0 im Finale gegen Monaco. Zum 43. Geburtstag von Ricardo Carvalho blickt SPOX auf den damligen Kader zurück. © getty 2/20 Vitor Baia (Torwart): Der einstige Nationalkeeper Portugals verpasste 2004 keine Minute in der Königsklasse und hatte damit maßgeblichen Anteil am großen Erfolg Portos. © getty 3/20 Paulo Ferreira (Rechtsverteidiger): Eine von drei sicheren Bänken Portos. Der Rechtsverteidiger, der anschließend zu Chelsea wechselte, machte alle 13 Spiele von Anfang bis Ende. © getty 4/20 Jorge Costa (Innenverteidiger): Der Kapitän des Teams spielte insgesamt 15 Jahre für Porto und machte überdies 50 Länderspiele. Heutzutage ist Costa Trainer von Farense in Portugal. © getty 5/20 Ricardo Carvalho (Innenverteidiger): Auch Carvalho spielte alle 13 Partien durch. Galt seinerzeit als Shootingstar und wechselte nach dem Titel 2004 zu Chelsea. © getty 6/20 Nuno Valente (Linksverteidiger): War einer der älteren Spieler im Team (29) und wechselte 2005 zu Everton, wo er seine Karriere 2009 beendete. Valente war zudem 33-maliger Nationalspieler Portugals. © getty 7/20 Costinha (Defensives Mittelfeld): Costinha war der Abräumer vor der Abwehr. Er zeichnete sich durch Schüsse aus der zweiten Reihe aus - er kam auf drei Tore in der CL 2003/04 - nur einer traf häufiger für die Drachen. © getty 8/20 Pedro Mendes (Rechtes Mittelfeld): Der eher defensiv orientierte Mittelfeldmann spielte nur eine Saison in Porto, anschließend ging es zu mehreren Stationen auf die Insel (Tottenham, Portsmouth, Rangers). © getty 9/20 Maniche (Linkes Mittelfeld): Der weitgereiste Nationalspieler (10 Stationen) traf insgesamt drei Mal in der CL 2003/04 und spielte 2009/10 sogar ein Jahr für den 1. FC Köln. © getty 10/20 Deco (Offensives Mittelfeld): Der Spielmacher Portos traf im Finale zum vorentscheidenden 2:0 gegen Monaco. Anschließend zog es ihn zu Barcelona, wo er 2006 nochmals die Champions League gewann. © getty 11/20 Carlos Alberto (Stürmer): Der Brasilianer war damals gerade mal 18 Jahre alt und galt als Riesentalent. Er brachte Porto im Finale mit 1:0 in Führung. Die große Karriere - 2007 spielte er für Werder Bremen - blieb jedoch aus. © getty 12/20 Derlei (Stürmer): Derlei war der Nachfolger vom Toptorjäger Mario Jardel und traf in der CL-Sieger-Saison drei Mal für die Drachen. Ging dann 2005 des Geldes wegen nach Moskau, ehe er nach Portugal zurückkehrte und seine Karriere langsam ausklingen ließ. © getty 13/20 Nuno (Torhüter): Die Nummer 2 im Kasten Portos. Machte hinter Baia in der CL-Saison kein Spiel. © getty 14/20 Ricardo Costa (Innenverteidiger): Bevor es den Abwehrmann 2007 nach Wolfsburg verschlug, drückte er für Porto die Bank. © getty 15/20 Jose Bosingwa (Außenverteidiger): Der Rechtsverteidiger wurde zum Stammspieler für Porto, nachdem Ferreira abwanderte. Beim Finalerfolg war er gerade mal 21 Jahre alt und galt als Toptalent. © getty 16/20 Pedro Emanuel (Mittelfeldspieler): Emanuel war meist Backup und kam hauptsächlich von der Bank im Jahr 2004. Insgesamt spielte er 120 Mal für die Drachen. © getty 17/20 Dmitri Alenichev (Mittelfeldspieler): Alenichev machte im Finale mit dem 3:0 den Deckel drauf und kehrte anschließend in die Heimat zu Spartak Moskau zurück. © getty 18/20 Edgaras Jankauskas (Stürmer): Zehn Spiele, neun Mal eingewechselt. Jankauskas war in der CL-Saison 2004 der Lieblingseinwechselspieler Mourinhos. © getty 19/20 Benni McCarthy (Stürmer): Der Südafrikaner ist die Antwort auf die Quizfrage, wer denn Portos CL-Toptorjäger in der Saison 2004 war. Er traf fünf Mal! © getty 20/20 Jose Mourinho (Trainer): Jose Mourinho stand damals noch am Anfang seiner großen Karriere und ließ auf den UEFA-Cup-Sieg 2003 den CL-Sieg 2004 folgen. Einen Erfolg, den er mit Inter 2010 wiederholte.

Wer zeigt / überträgt die Highlights des Champions-League-Finals zwischen Manchester City und Chelsea

Die Highlights des Finals gibt es dann bei beiden Anbietern, Sky und DAZN, zu sehen. Zusätzlich dazu habt ihr die Möglichkeit, ab Mitternacht auch bei SPOX die besten Szenen der Partie zusammengefasst zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League (Finale)

Datum: 29. Mai 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio do Dragao (Porto)

Estadio do Dragao (Porto) Übertragung: Sky

Livestream: Sky, DAZN

Highlights: SPOX, DAZN, Sky

Wer zeigt / überträgt Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker

Das Saisonfinale im Vereinsfußball gibt es auch bei SPOX in Form eines Livetickers. Alle Tore, Platzverweise oder Elfmeter zu Manchester City gegen Chelsea werden für Euch ausführlich getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Manchester City vs. FC Chelsea.

Wer zeigt / überträgt Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden Chelsea: E. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Chilwell - Kanté, Mount - Havertz - Werner

