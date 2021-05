Champions League, Übertragung: Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream

Endlich ist es soweit! Das prestigereichste Finale im europäischen Vereinsfußball steht an. Manchester City spielt gegen den FC Chelsea um den Champions-League-Titel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Du willst das diesjährige Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea live und in voller Länge verfolgen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

2018/19 gab es das bisher letzte rein englische Champions-League-Finale, als sich der FC Liverpool mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur durchsetzte. Zwei Jahre später folgt nun das nächste Endspiel mit zwei Premier-League-Mannschaften. Diesmal sind es Manchester City und der FC Chelsea, die das Finale bestreiten.

Die Citizens haben die Liga in dieser Saison dominiert und sind zum siebten Mal in Vereinsgeschichte Meister geworden. Der FC Chelsea, der die Liga auf Platz vier beendet hat, ging jedoch in den beiden Aufeinandertreffen seit der Übernahme von Trainer Thomas Tuchel als Sieger vom Platz. Am 35. Spieltag siegten die Blues mit 2:1, im FA-Cup-Halbfinale mit 1:0. Die Skyblues sind also bei weitem nicht deutliche Favoriten.

© getty Thomas Tuchel steht bereits im zweiten Finale als Chelsea-Trainer.

Champions League - Finale Manchester City vs. Chelsea: Anpfiff, Spielstätte, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Samstag, den 29. Mai, wird das Champions-League-Finale der Saison 2020/21 zwischen Manchester City und dem FC Chelsea ausgetragen. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr. Als Spielstätte war zunächst das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul geplant gewesen. Doch wie schon im vergangenen Jahr musste das Finale coronabedingt verlegt werden. Als Ausweichstätte wurde das Estadio do Dragao in Porto (Portugal) gewählt.

Das Stadion des FC Porto bietet Platz für 50.033 Zuschauer. 16.500 davon werden von Fans besetzt.

Den Kampf um den Henkelpott leiten wird ein Schiedsrichterteam aus Spanien:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Assistenten: Pau Cebrian Devis und Roberto Diaz Perez del Palomar

Vierter Offizieller: Carlos del Cerro Grande

Video-Assistent: Alejandro José Hernandez Hernandez

Champions League, Übertragung: Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream

In der Champions-League-Saison liegen die Übertragungsrechte bei zwei Anbietern - bei Sky und bei DAZN. Deswegen sind auch im finalen Spiel der Königsklasse die beiden für die Übertragung im Pay-TV und im Livestream verantwortlich.

Champions League, Übertragung: Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im Pay-TV

Sky zeigt das große Spektakel im Pay-TV. Dafür werden Euch mit Sky Sport UHD und Sky Sport 1 HD zwei Kanäle angeboten, auf denen Ihr City gegen Chelsea live und in voller Länge sehen könnt. Beide Sender zeigen ab 19.30 Uhr die Vorberichte zum Spiel. Um die Vorberichte kümmert sich das Team um Sebastian Hellmann, Dietmar Hamann, Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Rund eine Viertel Stunde vor Anpfiff übernimmt dann der Kommentator des Spiels Wolff Fuss die Übertragung.

Champions League, Übertragung: Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im Livestream

Aber auch im Livestream bietet Sky das Duell an. Ihr könnt auf diesen mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder eines SkyTickets, das für Neu-Kunden ist und wie das SkyGo-Abo kostenpflichtig ist, zugreifen.

Champions-League-Finale 2005: Die Aufstellungen von Liverpool und Milan © imago images 1/32 Heute vor 16 Jahren krönte sich der FC Liverpool gegen den AC Mailand in einem der legendärsten Endspiele aller Zeiten zum Champions-League-Sieger. © imago images 2/32 Zur Erinnerung: Milan führte 3:0 gegen Liverpool, kassierte innerhalb von nur sechs Minuten drei Tore und unterlag im Elfmeterschießen. Wir blicken auf die damaligen Aufstellungen vom CL-Finale 2005 zurück. © imago images 3/32 AC MILAN: TOR - DIDA: Hielt im Elferschießen den Schuss von Riise, war jedoch gegen Hamann, Cisse und Smicer machtlos. Revanchierte sich beim CL-Sieg 2007 mit Milan an den Reds. Ließ nach einer Pause ab 2012 seine Karriere in der Heimat austrudeln. © imago images 4/32 ABWEHR - CAFU: Der Rechtsverteidiger spielte noch bis 2008 bei den Rossoneri, ehe er zunächst pausierte. Endgültig beendete er seine Karriere 2009 nach einem zweimonatigen Intermezzo bei Garfoth Town in der achten englischen Liga. © imago images 5/32 JAAP STAM: Verließ Milan vor dem CL-Triumph im Jahr 2007 in Richtung Ajax, wo er im Oktober 2007 seine Karriere beendete. Lange Jahre als Co- und Jugendtrainer bei Ajax tätig. Als Cheftrainer bei Feyenoord wenig erfolgreich, jetzt beim FC Cincinnati. © imago images 6/32 ALESSANDRO NESTA: Auch er durfte nach dem ersten Titel (2003) noch einmal den Henkelpott anfassen (2007). Verließ die Serie A 2012 nach 417 Spielen gen MLS. Später noch in Indien aktiv. Wurde zuletzt bei Frosinone Calcio (Serie B) als Trainer gefeuert. © imago images 7/32 PAOLO MALDINI: Der Italiener spielte in seiner Karriere nie für einen anderen Klub. 2009 machte er Schluss. Mittlerweile im operativen Geschäft für den Klub tätig. Zunächst als Direktor für strategische Entwicklung, jetzt als technischer Direktor. © imago images 8/32 MITTELFELD - ANDREA PIRLO: Scheiterte vom Punkt an Dudek. Hielt Milan bis 2011 die Treue, ehe ihn Trainer Allegri 2011 nicht mehr wollte. Fand bei Juve noch einmal zu alter Stärke und ließ seine Karriere in den USA ausklingen. © imago images 9/32 GENNARO GATTUSO: Der Giftzwerg wurde in der Verlängerung durch Rui Costa ersetzt. Machte 2012 noch einen Abstecher in die Schweiz, wo er beim FC Sion Spielertrainer wurde. Trainierte Milan selbst zwei Jahre lang, zuletzt als Coach bei Napoli. © imago images 10/32 CLARENCE SEEDORF: Der Niederländer war ebenfalls bei der Revanche zwei Jahre später dabei. Mit 36 Jahren ging es 2012 noch für zwei Saisons zu Botafogo. Auch Seedorf stieg danach in das Trainergeschäft ein. Zuletzt betreute er Kamerun. © imago images 11/32 KAKA: Hatte seine beste Zeit bei den Rossoneri. Als Weltfußballer führte er den Klub 2007 zum CL-Titel. Wurde bei Real Madrid nicht glücklich, genauso wie bei seiner Rückkehr für eine Saison. Später noch bei Sao Paulo und Orlando City aktiv. © imago images 12/32 ANGRIFF - ANDRIY SHEVCHENKO: Tragische Figur des Finals. Vergab in der Verlängerung freistehend vor Dudek und auch den entscheidenden Elfer. Ein Jahr später ging es zu Chelsea. Nach seinem Karriereende erst in der Politik, nun als Nationalcoach tätig. © imago images 13/32 HERNAN CRESPO: Seine beiden Tore in der ersten Hälfte genügten nicht. Gewann am Ende nie die Champions League, wechselte nämlich nach der Saison zum FC Chelsea. Beendete nach Stationen bei Inter und Genua seine Karriere bei Parma. Heute Sao-Paulo-Coach. © imago images 14/32 EINWECHSLUNGEN - JON DAHL TOMASSON: Kam für Crespo und blieb cool vom Punkt. Wechselte nur zwei Monate später zum VfB Stuttgart, wo er nicht überzeugen konnte. Eine Verletzung bei der WM 2010 zwang ihn zum Karriereende. Seit 2020 Malmö-Trainer. © imago images 15/32 SERGINHO: Jagte den ersten Elfmeter über das Tor in den Istanbuler Nachthimmel. Blieb dem AC Milan noch drei weitere Spielzeiten treu und absolvierte im Mai 2008 im San Siro sein letztes Spiel als Profi. © imago images 16/32 RUI COSTA: Mit dem Aufstieg Kakas wurde Milans Nummer zehn mehr und mehr entbehrlich. Kam oft von der Bank und entschloss sich 2006 zu Benfica zurückzukehren. Trat 2008 zurück und wechselte in die sportliche Leitung seines Heimatklubs. © imago images 17/32 TRAINER - CARLO ANCELOTTI: Gewann trotz des verlorenen Finals dreimal als Trainer die Champions League (2003, 2007 mit Milan, 2014 mit Real). Verließ Milan 2009 und kam über Chelsea, PSG und Real zwischenzeitlich zum FC Bayern. Nun beim FC Everton. © getty 18/32 FC LIVERPOOL - TOR - JERZY DUDEK: Sorgte mit seinem Doppel-Save gegen Shevchenko dafür, dass Liverpool ins Elferschießen kam. Machte sich dort mit seinen Paraden unsterblich. 2007 wechselte der Pole zu Real, 2011 beendete er seine Klub-Karriere. © getty 19/32 ABWEHR - STEVE FINNAN: Der irische Rechtsverteidiger musste im Finale verletzungsbedingt zur Pause raus. Verließ die Reds 2008 und spielte noch eine Saison für Espanyol, ehe es ihn nach Portsmouth zog. Letztes Spiel: Das FA-Cup-Finale 2010 gegen Chelsea. © getty 20/32 SAMI HYYPIÄ: Der Finne war wichtiger Bestandteil der starken Reds-Verteidigung auf dem Weg zum Titel. 2009 wechselte Hyypiä nach Leverkusen, wo er auch den Sprung zum Trainer schaffte. Zuletzt Co-Trainer in Finnland beim FC Haka. © getty 21/32 JAMIE CARRAGHER: Die Saison 2004/05 war eine entscheidende für die Liverpool-Legende, da Coach Benitez ihn in die Innenverteidigung beorderte. Sollte Liverpool nie den Rücken kehren. 2013 beendete er seine Karriere und arbeitet seitdem als TV-Experte. © getty 22/32 DJIMI TRAORE: Der Linksverteidiger aus Mali wurde 2006 von Liverpool zu Charlton Athletic verkauft. Es folgten Stationen in Portsmouth, Rennes, Birmingham, Monaco, Marseille und Seattle. Bei den Sounders zuletzt Assistant Coach. © getty 23/32 MITTELFELD - XABI ALONSO: Kam zusammen mit Luis Garcia aus Spanien und sorgte für das 3:3, als er nach einem von Dida parierten Elfer den Nachschuss verwertete. 2009 ging es zu Real, 2014 zu den Bayern. Zurzeit Coach der B-Mannschaft von Real Sociedad. © getty 24/32 SETVEN GERRARD: Der Captain leitete mit seinem Kopfballtor in der 54. Minute das Comeback ein, sechs Minuten später stand es 3:3. Wurde zum Mann des Spiels gewählt. Seit Sommer 2018 ist Gerrard Chefcoach der Glasgow Rangers. © getty 25/32 LUIS GARCIA: Die Nummer 10 der Reds war mit entscheidenden Treffern im Viertel- und Halbfinale maßgeblich am CL-Erfolg beteiligt. 2009 wechselte er zu Atletico und wurde später zum Weltenbummler (Griechenland, Mexiko, Indien, Australien). © getty 26/32 HARRY KEWELL: Stand etwas überraschend im Finale in der Startelf, musste aber nach nur 23 Minuten verletzt runter. 2008 wechselte der Aussie zu Gala. Inzwischen ist Kewell Trainer - zuletzt bei Oldham Athletic. © getty 27/32 JOHN ARNE RIISE: Der Norweger erlebte von 2001-2008 große Jahre in Liverpool. Wechselte 2008 zur Roma, weil Fabio Aurelio ihm seinen Stammplatz klaute. Seit Januar 2020 arbeitet John Arne Riise als Coach des norwegischen Drittligisten Flint Fotball. © getty 28/32 STURM - MILAN BAROS: Der EM-Torschützenkönig von 2004 erhielt im Finale den Vorzug vor Djibril Cisse. Zog es schon 2005 wieder weiter zu Aston Villa, seine erfolgreichste Zeit folgte bei Gala in der Türkei. © getty 29/32 EINWECHSLUNGEN - VLADIMIR SMICER: Kam im Finale früh für den verletzten Kewell in die Partie und markierte das 2:3. Traf außerdem im Elferschießen. Nach der Saison ging Smicer nach Bordeaux und dann zu Slavia Prag, dort beendete er 2009 seine Laufbahn. © getty 30/32 DIETMAR HAMANN: Kam im Finale zur 2. Halbzeit rein und war ein Katalysator für das historische Comeback. Verwandelte den ersten Reds-Elfer - und das mit gebrochenem Zeh! Inzwischen sorgt Hamann als TV-Experte für Schlagzeilen. © getty 31/32 DJIBRIL CISSE: Kam im Finale nach 85 Minuten für Baros aufs Feld und verwandelte seinen Elfer im Shootout. Beendete 2015 seine Karriere, nur um 2017 plötzlich wieder in der Schweiz und 2018 in Italien zu spielen. 2019 war dann endgültig Schluss für ihn. © getty 32/32 TRAINER - RAFA BENITEZ: Holte 2004 mit Valencia die spanische Meisterschaft und den UEFA-Cup, ging nach Liverpool und gewann sofort die CL! Bis 2010 blieb er bei den Reds. 2013 holte Benitez mit Chelsea den EL-Titel, zuletzt war er Coach in China.

Zudem seht Ihr die volle Partie auch bei DAZN im Livestream. Pünktlich um 20.30 Uhr geht der Streamingdienst auf Sendung. Das Trio bestehend aus Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner begleitet Euch durch die Partie.

Neben der Champions League besitzt DAZN unter anderem auch die Übertragungsrechte für die Bundesliga und Zweitliga-Relegationsspiele. Aber auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Radsport, Motorsport, Handball, Darts, Wrestling, UFC, Rugby und Boxen könnt Ihr auf der Plattform live verfolgen.

Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet. Vorher habt Ihr außerdem die Möglichkeit, das DAZN-Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

Champions League, Übertragung: Finale Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr darüber hinaus das Finale im detaillierten Liveticker verfolgen. Vom Anpfiff bis zu einem möglichen Elfmeterschießen bekommt Ihr die wichtigsten Ereignisse live getickert.

Hier geht's zum Final-Liveticker.

Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden Chelsea: E. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Chilwell - Kanté, Mount - Havertz - Werner

Champions League: Sieger der vergangenen zehn Jahre