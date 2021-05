In der Champions League kämpfen Manchester City und Paris Saint-Germain heute Abend um ein Ticket für die Teilnahme am Finale. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Halbfinal-Rückspiel kostenlos im Livestream anschauen könnt.

Mit dem Ende des Viertelfinales in der Champions League hat auch die Aufteilung unter den Sendern hinsichtlich der TV-Übertragung für diese Saison ein Ende genommen. Alle vier Halbfinalspiele sowie schließlich auch das Endspiel am 29. Mai in Istanbul werden jeweils von Sky und DAZN live ausgestrahlt.

Manchester City vs. PSG im kostenlosen Livestream: Champions League Halbfinale heute live sehen - so funktioniert's

Bedeutet also: Das Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain seht Ihr wie schon in der vergangenen Woche - die Mannschaft von Pep Guardiola siegte nach 0:1-Rückstand noch 2:1 - am heutigen Dienstag, den 4. Mai ab 21 Uhr live bei DAZN.

Hier besteht sogar die Möglichkeit, kostenlos im Livestream einzuschalten. Wer bislang nämlich noch kein Mitglied bei dem Streamingdienst ist, kann diesen erst einmal 30 Tage lang gratis ausprobieren. Erst nach dem Testmonat werden Kosten fällig.

Zwei Abo-Modelle stehen Euch zur Verfügung: zum einen das Monatsabo, für das Ihr monatlich 11,99 Euro zahlt und automatisch so lange läuft, bis Ihr es kündigt, was jederzeit möglich ist. Und andererseits das Jahresabo, für das 119,99 Euro fällig werden. Ihr bindet Euch gleich für zwölf Monate. Rechnet Ihr die monatlichen Beiträge auf ein Jahr hoch, spart Ihr mit dem Jahresabo knapp 24 Euro. Dafür solltet Ihr Euch aber natürlich sicher sein, dass Ihr DAZN auch länger nutzen möchtet.

Das Modell des möglichen Abonnements wählt Ihr bei der Registrierung, danach bekommt Ihr Euren Gratis-Probemonat. Zum Ablauf hin entscheidet Ihr einfach, ob Ihr ein kostenpflichtiges Mitglied werden wollt oder eben nicht. Auf diesem Wege könnt Ihr die Königsklasse heute also kostenlos, live und in voller Länge erleben. Aber nicht nur heute, sondern auch beim morgigen Schlagabtausch zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid (Hinspiel 1:1) und ganz genauso beim Finale. All diese Spiele liegen ja innerhalb der 30 Probe-Tage.

Bei DAZN seht Ihr live darüber hinaus die komplette Europa League, den heißen Titelkampf in der Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 und internationale Pokal-Wettbewerbe. Auch die Freitagsspiele der Bundesliga umfassen das Live-Angebot des Streamingdiensts.

Abgesehen vom Fußball erlebt Ihr auf der Plattform mit der NFL, der NBA, der NHL und der MLB jede Menge US-Sport. Außerdem könnt Ihr Euch Tennis, Boxen, Motorsport, Handball, Darts, MMA, Rugby, Darts und Wintersport ansehen.

Manchester City vs. PSG: Champions-League-Halbfinale im Liveticker

Manchester City gegen Paris Saint-Germain lässt sich heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort entgeht Euch garantiert keine wichtige Information vom Halbfinal-Rückspiel.

Manchester City - PSG im Halbfinale der Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

Champions League, Halbfinale: Begegnungen, Ergebnisse, TV-Übertragung