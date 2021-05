Manchester City vs. PSG: Champions League Halbfinale heute im Liveticker

Manchester City empfängt heute in der Champions League Paris Saint-Germain. Hier gibt es die komplette Halbfinal-Partie im Liveticker.

Showdown in Manchester! Manchester City geht mit einer guten Ausgangsposition in das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Macht das Team von Trainer Pep Guardiola den Finaleinzug heute perfekt? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Manchester City vs. PSG: Champions League Halbfinale im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schafft PSG heute die Wende und kommt nach der Hinspiel-Niederlage zurück? Dann würden die Pariser nämlich zum zweiten Mal in Folge in das Finale der Königsklasse einziehen. Wie die Gäste das schaffen können, lest Ihr hier.

Vor Beginn: 2:1 gewann Manchester City am vergangenen Mittwoch bei PSG. Die Skyblues haben beste Chancen, erstmals ins Finale der Champions League einzuziehen. Aber PSG hat sich noch nicht aufgegeben. "Wir haben die Schlacht verloren, aber der Krieg geht weiter", schrieb PSG-Superstar Neymar bei Instagram. Da dürfen wir uns auf eine intensive Partie freuen!

Vor Beginn: Das Halbfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr im Etihad Stadium angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Manchester City gegen Paris Saint-Germain.

Manchester City vs. PSG: Champions League Halbfinale im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

Manchester City vs. PSG: Champions League Halbfinale im TV und Livestream

Sowohl bei Sky als auch bei DAZN wird das Topspiel heute live und in voller Länge übertragen. Bei Sky gibt es das Spiel zudem auch im Livestream (mit einem SkyGo-Abo oder via SkyTicket abrufbar). Gezeigt wird die Partie auf Sky Sport 1 HD.

Bei DAZN geht's um 20.30 Uhr mit der Übertragung los. Zuerst könnt Ihr DAZN 30 Tage lang testen, bevor Ihr dann 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr zahlt.

Champions League: Halbfinale im Überblick